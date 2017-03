Cần công bằng với... bao cao su

Nhằm bình thường hóa quan niệm về bao cao su, chuỗi cửa hàng hoa Flower box đã cho dựng và trưng bày cây thông Noel kết từ hàng ngàn bao cao su trong dịp lễ Giáng sinh 2012 - Ảnh: HẢI THI

Với nhiều người trẻ, chuyên gia tâm lý học đường, việc đặt BCS trong phòng ngủ khách sạn sẽ giúp giải tỏa tâm lý ngại mua, “quên” mua BCS của người trẻ, góp phần bình thường hóa mối quan hệ với “người bạn thầm kín” này...

“Trời ơi, ai mà dám!” Nếu phát hiện BCS trong ví “người kia”? Với Thảo Hoàng (chuyên viên một tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội) thì: “Tôi sẽ nghĩ anh ta là một người cẩn thận và có trách nhiệm với bạn gái. Đây là hành động hết sức bình thường ở các nước đang phát triển. Cá nhân tôi khuyến khích cả hai người đều mang BCS trong người chứ không chỉ riêng phái mạnh”. “Là người quan hệ bừa bãi và không trung thành với người yêu” - đó là quan điểm của bạn Phương Quang (24 tuổi, Q.10). “Đó là một người trẻ hiện đại, có suy nghĩ chín chắn và có tâm. Tôi cảm thấy hoàn toàn an tâm khi đi bên cạnh cô ấy, dù cảm giác lúc đầu sẽ hơi bất ngờ” - bạn Hoàng Thịnh (27 tuổi, Q.6) nói.

Đó là phản ứng của hầu hết bạn nữ khi được đặt tình huống phải tự đi mua BCS phòng thân. Lắc đầu nguầy nguậy, bạn Hà Xuyên (23 tuổi, Thanh Hóa) nói: “Thế nào người ta cũng nghĩ mình là dạng con gái bừa bãi, hư hỏng”. Không chỉ Hà Xuyên mà nhiều bạn nữ trong độ tuổi 17-25 đều rất e dè, các bạn lảng tránh khi chúng tôi đề cập tới việc mua và sử dụng BCS.

Theo các bạn, dẫu xã hội khuyến khích mọi người dùng BCS, nhưng thực tế người đi mua sản phẩm này phần lớn đều không thoát khỏi ánh nhìn đầy soi mói từ nhân viên bán hàng, khách hàng khác. “Chính vì vậy mà con gái thường hoàn toàn thụ động hoặc đẩy trách nhiệm mua BCS qua bạn trai, dù ai cũng muốn bảo vệ mình trước nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua quan hệ tình dục, mang thai ngoài ý muốn” - bạn Tạ Kim Tuyền (21 tuổi, Đồng Tháp) cho biết.

Với các bạn nam, thái độ với BCS cũng không thân thiện là mấy. Bạn Hoàng Thịnh (27 tuổi, Q.6) khẳng định rất ngại đi mua BCS dù bạn là một trí thức trẻ có tư tưởng hiện đại. “Ngại nhất là mỗi khi người bán hàng là nữ. Lúc đó tôi thường đeo khẩu trang và miệng cứ lí nhí, ấp úng mãi. Tôi càng lúng túng hơn khi thấy người bán cười đầy ý nhị” - Hoàng Thịnh nhớ lại.

Còn bạn Phương Quang (24 tuổi, Q.10) lại cho rằng sẽ không đủ can đảm bước vào các tiệm thuốc, cửa hàng để mua BCS vì: “Chắc chắn mọi người sẽ có cái nhìn không hay và đánh giá không tốt về tôi”. “Thông thường BCS sẽ được người bán tự khắc bỏ vào bao màu đen. Đó chẳng phải là minh chứng việc họ đánh đồng BCS như thứ xấu xa, cần phải che giấu sao?” - bạn Minh Dũng (24 tuổi, Q.BT) băn khoăn. Minh Dũng cũng khẳng định nếu như người lớn còn ngại ngần khi đi mua BCS, thì người trẻ “khó bội phần” với hành vi này!

Một xu hướng tiến bộ

Do tâm lý chung đều ngại việc đi mua BCS nên hầu hết bạn trẻ được hỏi đều đồng tình với phương án đặt BCS trong phòng ngủ của tất cả khách sạn. “Có sẵn BCS trong phòng thì việc bạn gái thuyết phục người yêu sử dụng BCS sẽ dễ dàng hơn là đề nghị anh ấy xuống lễ tân lấy hoặc đi mua ở ngoài để dùng”, P.L.M.T. (23 tuổi, Q.2) phân tích.

“Nên làm và phải áp dụng ngay” là quan điểm từ bạn Hoàng Thịnh. “Người ta thường nói “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, nếu cứ tránh né, úp mở vấn đề giới trẻ quan hệ tình dục trước hôn nhân, hoặc kỳ thị BCS sẽ dễ dẫn tới việc các bệnh tình dục tăng nhanh, ảnh hưởng đến cả xã hội...”, bạn chia sẻ.

Qua năm năm tham gia các hoạt động tuyên truyền về sức khỏe sinh sản và an toàn tình dục, ThS tâm lý Đào Lê Hòa An cho biết: “Giới trẻ ngày nay đã cởi mở, thoải mái hơn khi trò chuyện về các vấn đề liên quan đến biện pháp an toàn tình dục. Kiến thức của các bạn về an toàn tình dục khá vững chứ không còn “ngây ngô” như trước đây”. Tuy vậy, ông cho biết dẫu nhận thức rõ về vai trò của BCS nhưng các bạn trẻ vẫn chưa hình thành thói quen sử dụng và yêu cầu bạn tình sử dụng BCS mỗi khi quan hệ.

“Rất cần những động thái tiến bộ như việc cung cấp sẵn BCS trong phòng khách sạn để bảo vệ giới trẻ, tạo dựng thói quen sử dụng BCS ở họ” - ông nói. Bên cạnh đó, ông cho rằng cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến và nhất là “bình thường hóa” hình ảnh BCS. “Đã đến lúc cần coi việc trang bị BCS cũng như trang bị nón bảo hiểm để giúp giới trẻ hạn chế những “thương tích”.

Ngoài ra nên dẹp bỏ quan điểm ấu trĩ: khuyến khích dùng BCS là tạo điều kiện cho người trẻ thoải mái quan hệ tình dục, bởi “hươu không được chạy thì hươu vẫn chạy”, và chạy càng loạn xạ thì càng dễ chết” - ông thẳng thắn cho biết.

Tuy nhiên, vấn đề về chất lượng, số lượng cũng như hạn sử dụng BCS cũng được nhiều người trẻ quan tâm. “Thông thường “của biếu là của lo”, tôi chỉ ngại các khách sạn dùng hàng rẻ tiền, trôi nổi và như thế càng nguy hiểm. Tôi ủng hộ quy định trên nhưng mong Nhà nước sẽ kiểm tra, giám sát việc này thật sát sao” - Quang Hùng (24 tuổi, Q.Thủ Đức) nhấn mạnh.

