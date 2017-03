Canh chồng

Theo Nguyễn Quang Lập (Thanh Niên)

Nói là làm, dù chỉ là anh cán bộ quèn, lương lậu năm đồng ba cọc nhưng chưa khi nào Hoàng để Lê phải kẹt tiền đi chợ. Ngoài 8 giờ ở công sở Hoàng còn kiếm việc làm thêm, ai thuê việc gì anh cũng nhận. Làm được bao nhiêu anh đưa hết cho vợ, không cất giấu đồng nào.Mỗi lần Lê nói em cần tiền để mua cái này cái kia được không anh? Hoàng búng ngón tay đánh tách, nói ok ok! Lê nói em cần tiền để đi chơi chỗ nọ chỗ kia, được không anh? Hoàng bấm ngón tay đánh tách, nói ok ok! Sinh con đầu lòng, Lê nói em nghỉ việc chăm con được không anh? Hoàng bấm ngón tay đánh tách, nói ok ok!Bạn bè ai cũng khen Hoàng. Họ phong cho anh là người chồng ưu tú, người bố nhân dân. Hoàng sung sướng cười hiền lành, nói lắm khi cũng mệt mỏi nhưng đã hứa với bố mẹ vợ rồi, phải cố thôi.Mọi người khen Lê lấy được ông chồng đảm, Lê cười hi hi, nói chồng là phải vậy chớ sao, không tui lấy chồng làm chi. Có người bảo Hoàng, nói vợ mày nói thế mày không tự ái à? Hoàng búng ngón tay đánh tách, nói ok ok!… không sao không sao!Bà vợ sếp cùng ngõ phố với Hoàng, một hôm gọi Hoàng vào, nói biết em rất thương vợ thương con chị phục lắm, chị muốn giúp em. Hoàng ngạc nhiên tròn mắt. Bà nói lương mày tháng bao nhiêu? Hoàng nói dạ 5 triệu. Bà nói chị trả em thêm một tháng chục triệu, chỉ cần em báo cho chị biết anh đi đâu làm gì, vậy thôi, được không?Hoàng biết bà thuê anh làm thám tử theo dõi mấy vụ bù khú đàn đúm gái gú của sếp. Hoàng định chối nhưng nghĩ bụng làm gì ra chục triệu bây giờ, bèn tắc lưỡi nhận liều.Việc chẳng vất vả gì nhưng mất thời gian, hầu như Hoàng không có thời gian nghỉ ngơi, đeo theo ông sếp ham chơi thật mệt quá. Ít khi sếp về nhà trước 12 giờ đêm, có hôm tới 2 - 3 giờ sáng sếp vẫn còn hát hò ở quán karaoke.Lê thấy Hoàng bỗng nhiên thay đổi giờ giấc sinh hoạt, lắm hôm đến rạng sáng mới về. Cô hỏi anh, nói dạo này anh làm gì. Hoàng nói tránh là anh phải làm ba ca. Anh không muốn cho vợ biết mình đang làm cái việc rình trộm sếp. Lê không tin lắm, ba ca bốn ca thì đi về cũng phải có giờ giấc, đằng này chồng cô đi về bất thùng chi thình, lúc 8 giờ đêm lúc 3 giờ sáng.Nhưng rồi mỗi tháng Hoàng đưa thêm cho Lê chục triệu, mắt cô sáng lên bỏ qua nghi ngờ. Cô hôn Hoàng, nói chồng em giỏi quá ta! Hoàng cảm động lắm, được vợ khen ai không cảm động, hi hi.Một hôm cô bạn Lê đến chơi nhà, nói sao mày để chồng mày đi rông suốt đêm vậy? Lê nói đâu có, ảnh làm ba ca. Bạn Lê cười phì, nói la cà thì có ba ca cái gì! Lê hỏi sao. Bạn cô nói tao thấy chồng mày hay la cà mấy quán karaoke. Lê lắc đầu cãi lại, nói mày đừng nói vậy có tội, ảnh đi làm đêm hôm mỗi tháng đưa tao thêm cả chục triệu. Cô bạn đập tay nói, thôi chết rồi mày ơi, dạo này đĩ đực giá cao lắm, mỗi lần cả triệu bạc. Mặt Lê tái dại.Hoàng không biết chuyện này, anh vẫn thức khuya dậy sớm bám theo sếp. Khi nào về nhà anh đều ra sức đền bù tình cảm cho vợ. Lê cũng không nói gì, chỉ khi rúc vào nách chồng cô mới hỏi: Anh còn yêu em không? Hoàng không để ý cái chữ “còn”, anh hôn vợ đánh chụt, búng cái tách nói ok ok! Còn chứ còn chứ!Một đêm Hoàng đang rình sếp ở công viên, thoáng thấy một bóng đen bám theo mình, anh lẻn vào gốc cây nấp rình. Bóng đen đi qua anh nhảy ra chụp lấy, đè xuống bãi cỏ, nói tại sao mày rình tao? Thằng này sợ quá nói chị nhà thuê em theo anh. Hoàng nói thuê một tháng bao nhiêu? Thằng này nói chục triệu.Hoàng đắng ngắt không biết nói sao.