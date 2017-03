Cha mẹ choảng nhau, con "sứt đầu mẻ trán"

Nghe tiếng trẻ khóc thét trong nhà trọ, hàng xóm sang xem thì thấy cậu bé 3 tuổi đang bị bố nắm cổ, đập vào tường. Em được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đầu tóe máu, môi miệng sưng vù. Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện ở Đồng Nai, nạn nhân mê man được chuyển lên bệnh viện tuyến trên hôm 17/5.





Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM, bệnh nhân dần tỉnh lại. Các bác sĩ xác định phía sau đầu của bé có một vết rách da dài khoảng 50 cm, nghi do va đập và nhiều vết bầm trên mắt, môi, má.

"Chẩn đoán qua hình ảnh không tìm thấy tổn thương não, song sau khi được khâu vết thương bé vẫn phải nằm lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi và chăm sóc những tổn thương trên khuôn mặt", bác sĩ Trần Đắc Nguyên Anh, khoa Cấp cứu Nhi Đồng 2 cho biết.

Trò chuyện với các bác sĩ, gia đình xác nhận người đánh chính là bố ruột của cháu. Nguyên nhân có lẽ do ông này vừa say vừa lên cơn nghiện sau đó mâu thuẫn với vợ rồi nổi điên đánh con.

Báo cáo tổng kết của ngành y tế TP HCM về tai nạn ở trẻ cho thấy, mỗi năm có hàng trăm trường hợp trẻ phải nhập viện do nạn bạo hành trong gia đình, mà người gây nên không ai khác chính là bố mẹ, anh chị. Nguyên nhân thường do say rượu hoặc nóng giận thiếu kiềm chế.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 từng cấp cứu cho một bé trai 4 tuổi bị mũi kéo ghim vào đùi. Theo lời kể của người nhà, đi làm về, thấy vợ chưa nấu cơm, chén bát chưa rửa, anh chồng nổi điên gây nhau với vợ rồi chụp cây kéo ném. Mũi kéo không trúng vợ lại đâm vào đùi con. Hai vợ chồng hốt hoảng bế con vào bệnh viện.

Một trường hợp khác, nạn nhân là bé gái 2 tuổi ngụ tại Bù Đăng (Bình Phước). Bị chồng chê nấu canh không ngon bằng mẹ, chị vợ tự ái bê nguyên nồi canh mới nấu ném đổ. Trong nóng giận, người mẹ trượt tay khiến nồi canh nóng tưới vào bé gái đang đứng gần khiến bé bị bỏng toàn thân.

Gần đây, một anh chồng ở An Giang chỉ vì tức vợ bán con gà đá của mình đã dùng xăng đốt cả vợ lẫn con. Cả nhà nhập viện. Chị vợ tử vong sau đó, còn cháu bé bị bỏng nặng.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng tỉnh Đồng Nai, mỗi năm có hàng chục bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng "sứt đầu mẻ trán" chỉ vì cha mẹ nóng giận choảng nhau. Một trường hợp khác ở Bình Thuận, chồng đang chở vợ con bằng xe máy thì cãi nhau. Anh chồng nổi giận rú ga tăng tốc, không làm chủ tốc độ đâm vào dải phân cách khiến cả ba cùng nhập viện.

"Hầu hết trường hợp khi đưa con đến viện thì cả vợ lẫn chồng đều tỏ ra hối hận. Một số ít còn đòi chết khi thấy con bị thương tật suốt đời", một bác sĩ cho biết.

Theo các chuyên gia tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 2, tình trạng giận mất khôn rất dễ xảy ra, nhất là đối với những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vợ chồng phải quần quật để kiếm tiền. Bố mẹ cần cố gắng kiềm chế cảm xúc để con cái không bị "khủng hoảng tinh thần" và cũng tránh những tai nạn đáng tiếc khiến "hối hận thì đã muộn".



Theo VnExpress