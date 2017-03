Cha mẹ đồng ý đưa bé vào trung tâm trẻ mồ côi

Chiều 11-10, anh Trương Văn Nhân - cha ruột bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cho hay anh mới biết thông tin chính quyền bác đơn xin nhận lại con của vợ chồng anh và có hướng tạm thời đưa bé vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi.

Theo anh Nhân, vợ chồng anh đồng ý với giải pháp mà chính quyền đã đưa ra. Sau đó một thời gian vợ chồng anh sẽ tiếp tục đề đạt nguyện vọng nhận lại con về chăm sóc, nuôi dưỡng. Anh Nhân cũng bày tỏ việc vợ anh đã hối hận về hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ khi hành xử với đứa con vừa lọt lòng và cho biết hiện tại bé chưa có giấy khai sinh. Anh Nhân mong muốn sớm được làm giấy khai sinh cho con.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, đêm 2-10, người dân ở Rạch Ngã Cái (phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi và đã đưa cháu bé đi trạm y tế cấp cứu, cắt cuống rốn. Chính quyền sau đó tạm thời giao cháu bé cho vợ chồng bà Đỗ Thị Công chăm sóc trong thời gian truy tìm thân nhân cho cháu bé. Công an phường An Bình đã xác định chị Lê Thị Cẩm Trúc (ngụ ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tự sinh con tại nhà sau đó đã đem con bỏ ở gốc mai vườn nhà. Chị Trúc thừa nhận vì nghèo khổ, đang nợ nần, vợ chồng đã có ba đứa con nên nghĩ quẩn và hành động thiếu suy nghĩ. Công an quận Ninh Kiều vào cuộc điều tra và không xử lý hình sự chị Trúc. Lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều họp ngành chức năng và thống nhất sẽ đưa bé gái sơ sinh vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, đồng thời bác đơn xin nhận lại con của vợ chồng chị Trúc.

GIA TUỆ