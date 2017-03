Cha mẹ già bị ngược đãi - Bài 3: Người mẹ bệnh tật đơn côi

Không nuôi dưỡng phải cấp dưỡng Trong trường hợp bà H. chính quyền địa phương ít nhiều đã có sự quan tâm chăm sóc. Tuy nhiên, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở đây chưa mạnh dạn giúp bà H. thực hiện những quyền của người mẹ đối với con cái, trong đó có quyền yêu cầu con cái phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: “Con đã thành niên không sống chung với cha mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình”. Luật khẳng định: “Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác. Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng mà trốn tránh nghĩa vụ đó thì buộc phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng”. Cũng theo luật này, người được cấp dưỡng, Hội Liên hiệp Phụ nữ có quyền tự mình yêu cầu tòa án hoặc đề nghị viện kiểm sát yêu cầu tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó. Luật còn cho phép: “Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có quyền đề nghị viện kiểm sát xem xét, yêu cầu tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó”. Như vậy có thể hiểu rằng những người hàng xóm, tổ nhân dân tự quản, hay cán bộ khóm cũng có quyền đề nghị các cơ quan pháp luật giúp đỡ bà H. bằng hành động cụ thể chứ không chỉ là lòng thương xót. Luật gia MINH TRÍ __________________________________________________ Chăm sóc hộ nghèo là trách nhiệm của địa phương nhưng nói thật, những đứa con của bà H. bỏ mặc mẹ già trong hoàn cảnh cô đơn, bệnh tật không chịu về chăm sóc phụng dưỡng thì thật đáng trách. NGUYỄN KHẮC HUY, trưởng khóm 1 Có mấy lần tôi gặng hỏi sao những đứa con của bà H. bỏ mặc mẹ mình thì bà chống chế rằng có lẽ do tụi nó quá nghèo nên không nuôi được. Nhưng theo tôi, nếu những người con bà H. viện lý do nghèo để từ chối nuôi mẹ già bệnh tật là việc làm trái đạo lý. Ông AN, hàng xóm của bà H.