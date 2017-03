Chắc tại cái điện thoại

Chồng Duyên vô tình biết chiếc điện thoại Duyên đang dùng vốn là của người yêu cũ tặng. Lúc có chửa con bé đầu lòng Duyên còn mang ra để lên bụng để cho con nghe nhạc. Chồng nói thẳng là anh không thích thế đâu, em cho dì Hòa hoặc bán đi, anh mua tặng em cái khác, nhưng Duyên cứ không nghe, còn mang việc đó ra trêu đùa, nói với nhiều người là chồng ghen vớ vẩn với cả cái điện thoại.









Theo TSL (DT)



Lần bà nội xuống trông con cho, Duyên có dặn bà phải căn đồng hồ, đặt cháo giờ này, đúng giờ này thì rút phích ra, đừng mở nắp để giữ nhiệt cho nó tự chín. Bà cam đoan làm theo như thế, nhưng lúc Duyên về mở nồi cháo vẫn chưa nhuyễn ra, chì chiết: “Bà xem cháo bà nấu này”.Lại được hôm con bé con cứ nhảy choi choi háo hức đòi ăn bánh nướng, thấy tội bà liền véo một miếng con con cho nó nhấm, không ngờ trái dạ thế nào mà nó nôn trớ hết cả ra bột, sữa, Duyên gào ầm làng: “Bảo bà đừng cho nó ăn linh tinh rồi, có nhớ cái gì đâu...”.Bà uất quá, đem chuyện mách với con trai, rằng con dâu cứ ôm cái điện thoại “buôn” với ai đó, đùn việc cho mẹ chồng làm, rồi không đúng ý lại quay ra trách móc. Anh chàng suy nghĩ tiêu cực, chẳng muốn ở nhà, vợ gọi không thèm nghe máy, lại đổ cho là điện thoại hết pin, với ngoài vùng phủ sóng, một giờ sáng mới lò dò về nhà.Có dạo Duyên về nhà bố mẹ đẻ ăn cỗ, chồng đi làm về liền gọi điện, thế nào mà bố vợ đang lơ tơ mơ vì rượu liền cầm máy lên nghe hét rõ to: “Thằng nào gọi cho vợ ông đấy”, con rể ngơ ngác nhìn lại điện thoại rồi cũng quát lớn chẳng kém, chửi bới loạn lên, ầm ĩ hết cả, đến lúc hiểu ra thì cứ giận cá chém thớt, cả hai cùng chấp nhặt bắt lỗi nhau, tất cả dồn nén cả vào.Chẳng ai có lỗi hết! Thủ phạm toàn do khách quan cả nên chẳng ai chịu gạt bỏ sĩ diện cạnh cái tôi to đùng của mình. Hai gia đình cùng cố gắng khuyên nhủ con mình hãy nghĩ đến đứa con, cùng tổ ấm bấy lâu nay nhưng chẳng ai chịu ai, giờ mỗi đứa một nơi và vẫn đổ lỗi cho chiếc điện thoại.