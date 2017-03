“Chăm” quá mức, tình... héo rũ

Theo THÁI BÌNH (TTO)



Cây tình yêu rất cần sự chăm bón từ hai phía để thêm đơm hoa kết trái, nhưng chăm cũng cần có nghệ thuật, nếu chăm quá trớn, quá liều... cây sẽ héo rũ và chết dần dần... Theo một chuyên gia tâm lý, phe mày râu thường không thích sự gò bó, chưa kể ai cũng cần cõi riêng, cho nên nếu các cô nàng chăm quá tay sẽ khiến cảm xúc của các chàng chuyển từ hạnh phúc đón nhận thành tù túng, khó chịu và cuối cùng là... chán ngán đến tận cổ, chỉ muốn được giải thoát!Thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh từng kể có lần cô nhận được lá thư từ một chàng sinh viên với nội dung than thở “muốn chết ngộp” vì sự quan tâm quá mức của người yêu.Trong lá thư trả lời, cô Oanh nhắc đến những phụ nữ mắc “bệnh” chiếm hữu. Là bạn gái họ ghen tuông; làm vợ, làm mẹ, họ xem chồng con như vật sở hữu. Điều này khổ cho người khác và cho chính họ. Cũng trong thư, cô Oanh khuyên chàng trai nọ tìm cách chữa “bệnh” cho người yêu, chứ im lặng đánh bài chuồn sẽ khiến cô ấy “bệnh” nặng hơn với người kế tiếp.Theo thạc sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, nếu sự chăm sóc được thể hiện đến mức độ mà đối tượng cảm thấy như bị tước mất quyền tự lập tối thiểu, tất sẽ sinh khó chịu. Theo bà Thúy, cái bẫy của sự quan tâm luôn là sự áp đặt, khắt khe, muốn người ta làm theo ý mình, điều đó khiến cho người “bị yêu” cảm thấy họ không được yêu thật sự mà đang bị sở hữu, đang mất chính mình.Cảm xúc lãng mạn, tò mò, muốn gây chú ý không còn chỗ đứng nữa, vì vậy tình yêu dễ “chết yểu”.“Ai đó yêu bạn không phải vì bạn là ai mà vì họ là ai khi đi bên cạnh bạn”. Theo bà Thúy, “họ là ai” mới là điều người được yêu quan tâm nhất. Để người mình yêu cảm thấy họ không được là chính họ khi ở bên ta, là ta đang từng bước hủy hoại hạnh phúc của cả hai người. Bà Thúy cho rằng khi quan tâm quá mức đến người yêu là ta đang yêu theo cách kiểm soát, và đó là tình yêu ích kỷ, yêu vì mình chứ không vì người.Vì lẽ đó, bà Thúy lưu ý “người trong cuộc” hãy quan tâm, chăm sóc theo đúng nhu cầu của người mình yêu, đặc biệt không “chăm” quá mức cần thiết...Cùng quan điểm với thạc sĩ Thúy, trong một lần trò chuyện về chủ đề tình yêu - hôn nhân tại hội quán Đến Với Nhau trước đây, thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh từng cho rằng khi yêu nhau tuy cả hai thành một, nhưng hãy để người ta yêu có được khoảng riêng tư, tự do cần thiết. “Yêu là làm tất cả để người yêu được hạnh phúc và an tâm, chứ không phải hạnh phúc khi người ta làm theo mong muốn áp đặt của mình” - cô Oanh nói.