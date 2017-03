Nhiều chị em phụ nữ còn tuyên bố: “Mai mốt con lớn, có gia đình, tôi đi ở với con, ông tự lo thân mình đi”.

Câu lạc bộ chán chồng

Trên điễn đàn Webtretho, đề tài CLB chán chồng thu hút rất nhiều ý kiến của các chị em. Và đây cũng là một trong những đề tài được chị em chia sẻ nhiều nhất.

Tại các trung tâm tư vấn tâm lý, khách hàng là những phụ nữ chán chồng cũng rất nhiều. Chuyên gia tư vấn Ngô Thành Thuận (Cần Thơ) cho biết: “Hầu như ngày nào chúng tôi cũng tiếp những ca là các phụ nữ chán chồng. Nhiều chị đến đây khóc và nói rằng chỉ muốn bỏ quách ông chồng nhưng do nhiều ràng buộc nên không thể”.

Ông Thuận nói thêm: Chị em có rất nhiều nguyên nhân để chán chồng. Nhưng hiện nay, chúng tôi thấy nổi lên 3 nguyên nhân chính là do chồng nhậu nhẹt nhiều, do kinh tế gia đình khó khăn và do vấn đề sinh lý của chồng.



Hôn nhân sẽ trở thành một cơn ác mộng nếu thiếu vắng tình yêu Hôn nhân sẽ trở thành một cơn ác mộng nếu thiếu vắng tình yêu





Một phụ nữ trẻ đến với chuyên gia tư vấn bằng câu hỏi: “Em có nên bỏ thai không? Chồng em suốt ngày chơi điện tử, không quan tâm tới việc gì khác, ngay cả em có thai mà ảnh cũng không biết. Sống như thế này khiến em mệt mỏi quá”.

Trên diễn đàn Webtretho, một thành viên tâm sự: Tôi lấy chồng được 11 năm và có hai bé trai. Cuộc sống của gia đình tôi tương đối ổn định. Không có mâu thuẫn gì cả. Chỉ có một điều chồng tôi thích nhậu nhẹt với bạn bè. Anh ấy đã làm tôi rất buồn vì chuyện này. Nhiều lần anh đón con về rồi đưa cháu ra thẳng hàng bia. tôi bảo, nếu anh muốn uống thì đưa con về nhà rồi hãy đi, tôi không muốn con ngồi ở những nơi như thế nhưng chồng vẫn chứng nào tật nấy. Anh đã nhiều lần quên xe máy ngoài đường, quên không đóng cửa nhà mỗi khi nhậu về khuya. Những điều đó làm tôi buồn nhưng anh quên đón con thì làm tôi đau. Mỗi sáng trước khi đi học, bé con hỏi hôm nay có ai đón con không, tôi rất đau lòng, thất vọng, chán nản. Tôi không còn sức để chịu đựng thêm nữa, 11 năm với tôi là đủ.

Làm sao để… không chán?

Chuyên gia tư vấn Ngô Thành Thuận đưa ra lời khuyên: “Cuộc sống ngày càng có nhiều áp lực. Vì thế, hơn hết, vợ chồng nên chia sẻ gánh nặng với nhau. Tôi vẫn thường khuyên các khách hàng, nếu có chồng hay nhậu thì vợ nên khéo léo kéo chồng về nhà bằng cách chia việc cho chồng, nay nhờ chồng mua cái này, mốt nhờ chồng thăm người kia… làm cho người chồng nhận ra trách nhiệm của mình”.

Ngoài ra, chuyên gia tư vấn còn nhấn mạnh thêm: “Chị em nên nhớ, công việc của chồng nhiều khi cũng rất áp lực nên khi các ông về nhà thì chị em ít phàn nàn hơn, như thế các ông mới vui vẻ ở nhà”.

Ông Thuận chia sẻ: Mâu thuẫn vợ chồng là điều khó tránh khỏi nhưng mọi vấn đề đều có cách giải quyết nếu cả hai cùng thiện chí. Khi cuộc sống vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, bạn đừng vội buông xuôi. Hãy trò chuyện với chồng để tìm sự đồng cảm, chia sẻ từ anh ấy. Không nên để tình trạng này kéo dài. Nếu để lâu, cuộc sống gia đình sẽ không còn là niềm vui và nguy hiểm hơn nữa, người chồng, người vợ sẽ kiếm niềm vui bên ngoài, mang đến những đổ vỡ tiềm tàng không đáng có.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Trung tâm đào tạo và Ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt, cho biết: “Sau khi kết hôn, do vợ chồng không nuôi dưỡng cảm xúc dẫn đến cảm giác chai sạn trong tình yêu. Chị em chán chồng vì chồng nhậu nhẹt, cờ bạc, có nhiều thói hư tật xấu hoặc chồng không quan tâm. Vợ nói chồng không nghe, không tìm cách để hiểu nhau, lâu ngày làm cho cảm xúc bị chai sạn, cảm giác không còn cần nhau, không còn yêu thương nữa thì dễ xa nhau”.