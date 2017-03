"Chán ngấy" vợ ghen

‘Tôi bảo vợ ra ngoài gặp bạn, vợ tôi đồng ý. Nhưng khi xe vừa nổ máy đã thấy cô ấy ngồi sẵn đằng sau, cười: ‘Em cũng muốn gặp bạn anh’. Thế là hễ đi đâu, vợ tôi cũng ‘chen’ theo cho ‘đôi lứa xứng đôi’ – anh Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết.



Sau lần bị vợ phát hiện nói dối đi nhậu với bạn nhưng thực ra là gặp gỡ người yêu cũ, anh Phú mệt bã vì vợ không rời nửa bước. Anh Phú bảo ra siêu thị mua dầu gội đầu, vợ anh cũng đòi đi theo. Đi công việc, cũng ngọt nhạt: “Cho em đi cùng”. Hôm nào vợ anh bận họp hay làm việc muộn, anh Phú không được phép ra ngoài một mình. Chốc chốc, anh bị vợ gọi điện thoại bàn kiểm tra ngay.



“Gần hết giờ làm là vợ tôi liên tục gọi điện hỏi: ‘Chồng yêu về chưa?’. Nếu lỡ bận đi... toilet mà không kịp nghe điện thoại thì vô cùng thê thàm” – anh Phú chia sẻ.



Anh Phú còn bị vợ kiểm soát gắt gao điện thoại di động. Nếu là cuộc gọi nhỡ, vợ anh ghi cẩn thận và gọi lại. Vô tình là giọng phụ nữ ở đầu dây bên kia, vợ anh sẵn sàng tra hỏi, cãi cọ ngay.



Còn anh Hùng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tâm sự: “Vợ tôi rất hiền lành, đảm đang nhưng khi ghen thì... ‘bó tay’ luôn. Cô ấy sẵn sàng vác túi bỏ ra ngoài không ‘vết tích’. Điện thoại di động không liên lạc được. Gọi điện đến công ty, đồng nghiệp của cô ấy nói cô ấy xin nghỉ phép mấy ngày. Gửi tin nhắn trên mạng không thấy hồi âm. Tôi đến đứng tim và đang nghĩ cách báo công an tìm vợ mất tích thì cô ấy đột nhiên... xuất hiện”.



Nếu anh Hùng gặng hỏi, vợ anh chỉ đáp lại bằng im lặng. Anh nổi giận, không đồng tình với kiểu ghen tuông vô lối thì vợ anh cũng vẫn... lặng im.



Cũng bức xúc vì kiểu ghen của vợ là anh Kiên (quận 1, TP HCM). Một lần, anh Kiên nói với vợ sắp đi nhậu. Anh ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, hứng chí xức thêm nước hoa. Bỗng nhiên, vợ anh xồng xộc chạy tới, giằng lấy chai nước hoa, thẳng tay ném xuống sàn nhà: “Đi nhậu mà cần nước hoa để thu hút ‘ong bướm’ à?”.



“Vợ tôi bảo toàn giống “đực rựa” với nhau, sao phải nước hoa nước hoét. Tôi chỉ được phép xức nước hoa khi có vợ đi cùng thôi” – anh Kiên ngao ngán nói. Có lần, hai vợ chồng anh Kiên tham dự đám cưới bạn cũ. Gặp cô bạn ngày trước ngồi chung bàn nhưng lâu không liên lạc, anh bèn xin số điện thoại. Trên đường về, vợ anh làm “um” lên, cho rằng anh thích cô ấy nên mới xin số di động. Sau đó, vợ anh khóc lóc giữa phố mặc chồng khuyên can.



Đồng cảnh, anh Tiến (Từ Liêm, Hà Nội) cũng đang mệt nhoài với cơn ghen của vợ. “Trước khi kết hôn với vợ tôi bây giờ, tôi có yêu cô hàng xóm ngay kề bên. Do xảy ra mâu thuẫn, chúng tôi chia tay nhau. Một năm sau, tôi lấy vợ. Một lần, vợ tôi làm ầm ĩ lên, nói rằng, người yêu cũ của tôi gọi điện, nói rằng chúng tôi vẫn còn tình cảm với nhau. Chưa rõ thực hư thế nào nên tôi cũng chỉ im lặng” – anh Tiến kể.



Tin vợ, anh Tiến đâm ra ác cảm với người yêu cũ. Mãi sau này, anh mới phát hiện tất cả là do vợ anh bịa đặt.

“Thỉnh thoảng, vợ tôi lại ầm ĩ cho rằng người yêu cũ gọi điện nhằm phá đám hạnh phúc của chúng tôi. Cô ấy còn kể lể với mẹ tôi khiến mẹ tôi phải sang nhà nói chuyện với bố mẹ cô ấy. Hai gia đình bây giờ trở thành ‘thù địch’” – anh Tiến nói tiếp. Không những thế, vợ anh còn gọi điện cho người yêu cũ của chồng cãi vã, chửi bới lẫn nhau.



Cẩn thận đó là dạng bệnh



Ghen ở mức độ nào đó là cần thiết. Tuy nhiên, ghen tuông vô lối, ghen hoang tưởng, ghen điên cuồng... có thể là biểu hiện của một bệnh tâm thần. Vì thế, người trong cuộc nên tìm cách kiểm soát cơn ghen. Nếu mọi việc ngày càng khó kiểm soát thì vợ chồng nên động viên nhau đi khám để kịp thời điều trị nếu phát hiện được bệnh.





Theo Ngọc Bình (Mẹ&Bé)