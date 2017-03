Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3: Ước vọng đẹp 8-3

8-3 cũng như 364 ngày còn lại, tôi chỉ ước một điều là kinh doanh gặp khá hơn, kinh tế trong nước và thế giới hồi phục. Ngày nào tôi cũng nơm nớp lo chuyện kinh doanh làm sao để lấy lại vốn, chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến việc nhận hoa, quà hay hẹn hò người yêu. Lời chúc ý nghĩa nhất tôi nhận được nhân dịp 8-3 năm ngoái là từ bạn trai: “Hôm nay có ba người hỏi anh về em đó. Anh đã nhắn cho họ một chút thông tin về em, hy vọng họ sẽ tìm thấy em trong thời gian sớm nhất. Đó chính là ba vị thần: Sức khỏe, may mắn và tình yêu”. Chừng đó cũng đủ vui ngất trời rồi. T.H.Minh, một doanh nhân bất động sản Cứ đến ngày này tôi lại ước lương của các cô giáo mầm non được tăng nhiều hơn nữa. Đến dịp này là tôi lại chuẩn bị hoa, quà cho các cô, không hẳn nhằm để mua chuộc tình cảm của các cô với con tôi mà thật tình là thấy thương các cô ấy quá, coi như bù thêm chút thu nhập cho các cô vui với nghề vậy. Bình quân tổng thu nhập giáo viên mầm non chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng, trong khi thời gian các cô phải chăm trẻ khoảng 10 tiếng/ngày (từ 6 giờ 30 đến 17 giờ mỗi ngày). Tôi nghĩ những ai mắc nợ trẻ con mới chọn nghề này Một phụ huynh Trường Mầm non Hoa Hồng