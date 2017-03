Chế độ ăn giúp cải thiện chuyện phòng the

Trong khi những kiến thức về thuốc kích thích tình dục vẫn còn chưa được hiểu hết thì các món ăn tăng cường sinh lực, thúc đẩy ham muốn chính là sự lựa chọn an toàn hơn.

Theo Tiến sĩ Audrey T. Cross, Đại học Columbia, thức ăn và tình dục là hai điều mà nhiều người khao khát nhất. Hài lòng khi ăn ngon và thỏa mãn về tình dục đều ảnh hưởng đến sự dễ chịu ở não. Điều này giải thích tại sao con người luôn tìm mối liên hệ giữa ăn uống và tình dục.

Dưới đây là 11 món ăn để bổ sung năng lượng tình dục, theo Women’s Health.

1. Tráng miệng bằng chocolate đen

Theo nghiên cứu công bố trên Journal of the American Dietetic Associatio, hợp chất trong chocolate đen gọi là phenylethylamine, giải phóng endorphins, tăng cảm giác kích thích, ham muốn giữa hai người. Tạp chí y khoa The Journal of Sexual Medicine cũng tiết lộ rằng những người ăn ít nhất một thỏi chocolate đen mỗi ngày sẽ có những trải nghiệm ấn tượng hơn với ham muốn cao hơn và chức năng về sex tốt hơn.

2. Thêm gia vị cho tình dục

Một bữa ăn cay có thể hâm nóng sự lãng mạn của bạn. Lẩu, mễ (salsa) chứa capsaicin, khơi dậy những biểu hiện tình dục như ngọt ngào, cảm giác kích thích, tim đập nhanh và má ửng hồng. Thêm vào đó, theo tiến sĩ Yvonne K. Fulbright, con người có khuynh hướng đánh giá bạn tình qua sự gợi lên những cảm giác này.

3. Chuối

Lo lắng, bồn chồn trước ngày hẹn hò? Ăn chuối một vài giờ trước cuộc hẹn. Loại trái cây màu vàng này giúp giải phóng serotonin vào máu, khiến cảm xúc thăng hoa và làm dịu cảm giác lo sợ. Về mặt tình dục, Lou Paget, tác giả cuốn The Great Lover Playbook cho hay, chuối chứa potassiun, một loại khoáng chất tăng sức mạnh của các cơ, yếu tố cần thiết để đạt cực khoái.

4. Sushi

Cá hồi và cá thu là hai loại cá chứa nhiều axit béo omega - 3, giúp duy trì hoóc môn tình dục. Trong khi đó, cá ngừ là nguồn giàu selenium, loại khoáng chất tăng cường hiệu quả của tinh trùng. Ngoài ra, gừng là chất làm loãng máu tự nhiên, do đó hỗ trợ vòng tuần hoàn nói chung. Thêm vào đó, đậu ván chứa phytoestrogens, giúp bôi trơn âm đạo.

5. Vang đỏ

Hiển nhiên ai cũng biết vang đỏ làm bạn cảm thấy ấm và rộn ràng, tuy nhiên sức mạnh của nó vượt xa những gì chúng ta thường nghĩ. Vang đỏ tăng lượng estrogen và còn chứa resveratrol, một chất chống oxy hóa, giúp vòng tuần hoàn hoạt động khỏe mạnh trong suốt thời gian quan hệ. Còn nếu bạn vẫn độc thân thì rượu khiến bạn có nụ hôn quyến rũ hơn.

Theo một tổ chức nghiên cứu và trị liệu vị giác, khứu giác ở Chicago, những chàng trai độc thân thích sự âu yếm có mùi vị giống như rượu. Uống một ly hoàn toàn không làm giảm sức hút của bạn, ngược lại, nó khơi gợi ham muốn tình dục mạnh mẽ hơn.

6. Một bữa ăn sáng quyến rũ

Nói đến những món ăn khơi gợi tình dục thì món cháo yến mạch có thể bị xếp hạng bét nhưng thật ra, nó lại có một tác dụng tiềm ẩn. Ngũ cốc nguyên chất làm tăng lượng testosterone, tăng khả năng quan hệ. Thêm một ít mật ong (mật ong chứa khoáng chất tên là boron, có tác dụng thôi thúc tình dục) cùng với một ly nước cam vì những loại thực phẩm chứa vitamin C cao cho tâm trạng và khả năng quan hệ tốt hơn.

7. Cà phê capuchino

Những người uống cà phê caphuchino có hoóc môn ham muốn cao hơn và đạt khoái cảm thường xuyên hơn người khác, dựa theo công bố mới đây của nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Southwestern.

"Nên cho đường khi uống cà phê. Đường giải phóng serotonin, một loại thần kinh truyền dẫn cho cảm giác hưng phấn", tiến sĩ Abby Aronowitz, tác giả cuốn Your Final Diet chia sẻ.

8. Nước lựu

Khi các nhà khoa học Đại học California và Los Angeles nghiên cứu về loại trái cây màu hồng ngọc này, họ đã phát hiện rằng lựu giàu polyphenols, nhân tố chính để có một cuộc ân ái hoàn hảo.

9. Măng tây

Món này có thể khiến nước tiểu nặng mùi nhưng nó chứa đầy folate, một loại vitamin B tăng cường lượng máu trong histamine, một loại thần kinh truyền dẫn có lợi cho tình dục. Theo Tiến sĩ Lynn Edlen-Nezin, đồng tác giả cuốn Great Food, Great Sex, măng tây cũng chứa protodioscin, chất thúc đẩy tình dục và chống sự bất thường của việc cương cứng ở các quý ông.

10. Thịt thăn

“Thịt chứa nhiều kẽm, kiềm chế sự sản sinh hoóc môn sinh dục prolactin, loại hoóc môn khi ở liều lượng cao có thể gây rối loạn tình dục,” bác sĩ Jennifer Berman, giám đốc trung tâm thẩm mỹ Berman Women ở Los Angeles cho biết.

11. Bơ

Bơ chứa magiê, loại khoáng chất cần cho các cơ co thắt khi đạt cực khoái, theo Edlen-Nezin. Ăn kèm với nấm, bông cải xanh, hai loại rau chứa vitamin A, giúp điều hòa progesterone, hoóc môn xteoit, dẫn lối cho việc quan hệ. Và cũng đừng ngạc nhiên khi bạn thấy quá hưng phấn vì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mùi hương của tất cả các loại bơ làm tăng sự tuần hoàn máu lên 5%.

Theo Thu Lê (VNE)