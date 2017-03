Chết đứng nhìn chồng vào nhà nghỉ...

Có nằm mơ tôi cũng không thể hình dung ra tình cảnh này. Bởi từ trước đến nay, vợ chồng tôi vẫn rất hạnh phúc. Bạn bè, họ hàng đều rất khen ngợi gia đình chúng tôi bởi 2 vợ chồng thuận hoà, con cái ngoan ngoãn, học giỏi. Có người còn xem gia đình tôi là kiểu mẫu để học tập.



Hai vợ chồng tôi lấy nhau từ thủa còn hàn vi. Tôi và anh trước dạy học cùng nhau ở một trường cấp 2 ở huyện. Lúc đó, chúng tôi mới ra trường, với đồng lương giáo viên ít ỏi, sinh hoạt khá khó khăn. Nhưng chúng tôi đều là những giáo viên trẻ hăng hái, nhiệt huyết với nghề. Dù cuộc sống khó khăn nhưng chúng tôi đều hứa sẽ quyết tâm theo đuổi nghề đến cùng.



Anh phấn đấu miệt mài trong công việc và chức vị ngày càng thăng tiến. Từ một giáo viên, anh được đề bạt lên làm tổ trưởng bộ môn, rồi làm hiệu phó. Năm anh 40 tuổi, anh được điều động lên làm cán bộ của Sở Giáo dục thành phố.



Anh chuyển lên thành phố ở cho tiện công tác, cuối tuần mới về. Thế nhưng, tình cảm vợ chồng tôi vẫn tốt đẹp. Cứ cuối tuần về, anh lại đưa mẹ con tôi đi chơi, đi thăm bà con họ hàng. Nhiều người khen gia đình tôi thật hạnh phúc.



2 năm sau, anh chuyển cả gia đình tôi lên thành phố ở. Từ ngày lên thành phố, trông anh bảnh bao hơn nhiều. Anh ăn mặc chải chuốt hơn, và cũng bận công tác hơn. Có khi anh đi họp 3-4 ngày mới về.



Tôi cũng nghe phong phanh từ bạn bè, đồng nghiệp rằng chồng tôi có bồ, nhưng tôi không tin. Bởi vì tình cảm vợ chồng tôi trước nay đều rất tốt. Tôi luôn yêu thương, tin tưởng chồng. Anh cũng yêu thương vợ con và luôn làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha. Tôi không tin anh là người bội bạc.



Nhưng đến hôm nay thì tôi buộc phải tin. Tôi đứng như trời trồng ở một góc khuất trước cửa nhà nghỉ nơi chồng tôi và người đàn bà kia đang hú hí. Tôi chỉ biết đứng lặng đó hồi lâu, rồi lẳng lặng ra về. Lúc đó, tôi không muốn làm um lên vì sợ “xấu chàng thì khổ ai”.



Về nhà, tôi gặng hỏi anh ta về chuyện bồ bịch đó. Lúc đầu, anh ta chỉ chối quanh, bảo không bao giờ làm chuyện đó. Nhưng khi tôi bảo chính tôi đã bắt gặp anh ta và bồ đi vào nhà nghỉ rồi đứng ngoài chứng kiến họ hú hí thế nào, lúc mấy giờ, ở nhà nghỉ nào thì anh ta hết đường chối cãi.



Anh bảo thực ra chuyện đó chỉ là do nhu cầu sinh lý chứ không có chuyện yêu đương gì ở đây. Anh thú nhận khi lên thành phố một mình, nhiều khi thấy cô đơn, trống trải, bị bạn bè rủ rê, anh ta đã không thắng nổi bản năng. Gặp cô ấy, anh ta đã bập vào. Lúc đầu, anh cũng định chỉ chơi bời vài lần. Nhưng càng ngày cô ta càng bám lấy anh, anh muốn thoát cũng không rời ra được.



Khi chuyển vợ con lên thành phố, anh đã định đoạn tuyệt mối quan hệ này với cô ta. Và lần mà tôi bắt gặp thì cũng là lần anh ta đến nói chuyện rõ ràng để chấm dứt mối quan hệ tội lỗi đó.



Anh ta cầu xin tôi tha thứ, bảo rằng từ bây giờ sẽ không bao giờ dính vào mối quan hệ bất chính nữa. Anh xin tôi đừng làm ầm lên mà ảnh hưởng đến con cái, đến thanh danh và nhất là con đường quan lộ của anh.



Thực ra tôi cũng chả muốn làm to chuyện này làm gì. Tôi biết chắc là anh luôn yêu tôi, chỉ là do bản năng mà anh dính vào chuyện bồ bịch thôi. Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh họ hú hí trong nhà nghỉ là tôi không chịu được. Tôi muốn làm um lên cho mọi người biết. Liệu giờ đây nếu tôi giữ im lặng thì về sau, có chắc anh sẽ không tái phạm?





Theo Hồng Hạnh (VNN)