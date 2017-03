Chia sẻ clip sex - Trò giải trí nguy hiểm

Câu tuyên bố này của một bạn trẻ Hà Nội đã nhận được 367 lượt like. Họ like vì tò mò muốn xem clip độc hay đang ủng hộ cho một thú vui mới: “chia sẻ” clip sex?



Tội ác đằng sau một cú click chuột



Chuyện clip sex của bạn nữ sinh Hải Dương đã xôn xao trở lại khi tấm ảnh mẹ H., kéo xe thồ đi làm đồng được chia sẻ nhanh chóng với lời kêu gọi: “Đừng làm cho bà mẹ này suy sụp thêm nữa!”



Cô Trần Thị Hằng, mẹ của bạn Tấn Đạt (lớp 12, THPT Gò Công Đông, Tiền Giang) cho biết: “Làm cha mẹ nên cô rất thông cảm. Cùng một lúc các bậc phụ huynh này phải chịu 2 cú sốc, sốc vì biết được lỗi lầm của con mình nhưng cú sốc lớn hơn là chịu sự dèm pha, dè bỉu của dư luận khi những hình ảnh không lấy gì làm tốt đẹp của con mình được lan truyền khắp nơi…”.



Còn H., “nhân vật nữ chính” trong clip thì khóc: “Ba tháng qua mình đã sống trong hoang mang và hối hận tột độ. Ba mẹ thì như người mất hồn. Lỗi do mình gây ra, nhưng sao người ta nỡ lòng phát tán clip khắp nơi!”.



Cách đây ít lâu, một cô bạn 15 tuổi ở Lâm Đồng đã tự vẫn với bào thai chưa tròn 16 tuần tuổi của mình. Sau khi chuyện H. có thai được một tờ báo đưa lên với tên tắt, cư dân mạng nhảy vào cuộc bằng các comment, vô tình hay cố ý cung cấp thông tin chính xác về trường, lớp, thậm chí địa chỉ thường trú của cô bạn này. “Người ta kéo đến nhà mình ùn ùn để xem mặt cô học sinh 15 tuổi có thai. Mình đã đau rồi sao người ta còn khoét sâu vào nỗi nhục nhã ấy!



May mắn không vi phạm pháp luật nhưng trường hợp của P.M.Hằng khiến các bác sĩ ở bệnh viện quân khu 4 (Nghệ An) đắng lòng. Hằng được chuyển đến viện trong tình trạng cấp cứu vì uống thuốc ngủ quá liều.



Sau khi kịp thời cứu chữa, Hằng rơi vào tình trạng loạn thần kinh, cô bạn luôn kêu đau đầu và sợ bất cứ ai cầm điện thoại đứng gần mình. Khi tìm hiểu kĩ, bác sĩ Nguyễn Thái Đức (khoa Hồi sức cấp cứu) mới biết trước đó, bằng chứng yêu của Hằng bị chính những người bạn chung nhóm phát tán. Nhiều bạn còn buông lời nhục mạ ngay trước mặt khiến Hằng hoảng loạn.











Đâu phải trò giải trí!

Click chuột, coi chừng phạm pháp



Theo Điều 253 Bộ luật Hình sự, tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy có thể bị phạt tiền từ 5- 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Theo Thu Hương (Mực tím)

Những lời mời rao trên mạng, những đường link được chia sẻ kèm theo những dòng giới thiệu thật bốc, chỉ để câu view hoặc đơn giản là để… đùa vui. H.H (trường THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM) cho biết các bạn nam trong lớp đến giờ ra chơi là lấy điện thoại ra khoe clip sex rồi cười hô hố.Có lần, cả nhóm chuyền cho nhau một clip sex rồi tung tin bạn H.lớp 11 là nhân vật chính làm bạn ấy phải một phen khốn đốn. Các bạn nữ trong khối ai nhìn thấy nhóm học sinh này cũng tránh xa vì khinh dễ và cả ghê tởm nữa.Click vào đường link, chia sẻ clip sex vì tò mò, nhiều teen không biết rằng hành động đó đã vô tình “kết tội” các bạn ấy trong mắt bạn bè và cả người thân.Cuối tuần vừa qua, M.T (THPT Châu Thành, Tiền Giang) đã gọi điện đến cầu cứu: “Facebook có chế độ hiển thị những trang web mình đã đọc, mình tò mò muốn xem những cảnh mát mẻ nên đã click vào trang socia… Không ngờ facebook của mình báo lại, bạn gái mình nhìn thấy, đùng đùng đòi chia tay với mình. Mình phải làm sao?”.Thạc sĩ Ngô Minh Uy, GĐ một Trung tâm Tâm lí học ứng dụng, cho biết điều rất nguy hiểm là việc phát tán những hình ảnh không lành mạnh lên mạng hiện nay lại được xem như trò tiêu khiển của nhiều bạn trẻ, thậm chí có khi chỉ với mục đích câu view cho blog cá nhân, coi đó là nhu cầu giải trí, “chém gió” của mình.Riêng đối với bạn trẻ, không chỉ bị ám ảnh bởi những hình ảnh không đẹp trong các clip, mà hành động click chuột, phát tán clip sex còn vô tình đẩy những nhân vật trong clip vào đường cùng, có thể xảy ra những hậu quả đáng tiếc.“Ai cũng có thể xảy ra sai lầm. Tôi tin rằng, nếu các bạn nghĩ sâu hơn, đặt hoàn cảnh chính người thân của mình gặp nạn như vậy, chắc chắn các bạn sẽ có sự cảm thông hơn”, thạc sĩ Huy nhắn nhủ.Anh T., admin của trang web phim… cho biết có nhiều trường hợp, người tung clip lên mạng không hề biết về đôi nam nữ trong clip, nhưng để tăng độ “hot”, họ thường đặt tên cho đôi nam nữ là học sinh, sinh viên bởi đây là những từ được nhiều người xem nhất.