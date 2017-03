Chia tay đúng cách để tránh cú sốc thất tình

Ảnh: magicmissiles.com.



Theo Kim Anh (VNE)



Bạn phát hiện ra tính xấu không thể cải tạo được của người yêu, bạn mệt mỏi vì người yêu... Lựa chọn tốt nhất cho bạn lúc này là chia tay. Nhưng nói lời chia tay thế nào để người ấy chấp nhận và không quá tổn thương?Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (giám đốc công ty tư vấn và đào tạo Ý tưởng Việt), hiện nay các bạn trẻ có nhiều cách chia tay thật sai lầm, như: viết email, viết thư tay, gửi tin nhắn qua điện thoại, viết status trên Facebook, tự làm xấu mình để người kia chán, thậm chí nhờ người thứ ba, nhờ một nhóm bạn thông báo cho người ấy biết hay không nói gì cả, mất tích một thời gian để tự họ phải biết...Chia sẻ trong buổi sinh hoạt định kỳ tháng 8 của CLB Tiền hôn nhân (Trung tâm Giáo dục và truyền thông sức khỏe TP HCM), thạc sĩ Mỹ Hạnh phân tích để có thể yêu nhau, cả hai đã tốn rất nhiều công sức tán tỉnh và nuôi dưỡng tình yêu, đã phải trải qua nhiều thử thách. Vì thế, nếu bạn viết lời chia tay qua nhắn tin, mail, kể cả viết thư tay (có vẻ rất lãng mạn và cổ điển) sẽ khiến cho người ta có cảm giác uất ức vì không được nói. Điều đó cũng thể hiện bạn không tôn trọng đối phương.Nhờ người khác nói cũng khiến người ấy dễ tự ái bởi tình yêu vốn là chuyện riêng của hai người giờ thành chuyện của ba, bốn, năm… người. Ai dám chắc người bạn cầu nối không đi kể cho người khác hay có thêm mắm thêm muối khi đi làm "sứ giả". Nhờ cả một nhóm bạn tác động cũng rất nguy hiểm bởi có thể khiến người kia xấu hổ mà không dám gặp mặt cả nhóm bạn ấy nữa.Viết status trên Facebook cũng là cách rất trẻ con, người bạn cần nhắm tới thì không tin đó là sự thật để từ bỏ, còn cộng đồng thì được dịp chém gió về hai người, mối tình của bạn tự nhiên thành đề tài cho người khác.Trong thời đại công nghệ ngày nay mà bạn chọn cách tránh mặt hay mất tích quả là khó, và điều đó không thể đảm bảo bạn có thể dứt được người ấy.Nhiều người tưởng là biết cách an ủi khi tặng quà kèm theo lời chia tay, nhưng đây là cách khiến đối phương tổn thương nhất.Theo thạc sĩ Mỹ Hạnh, đàn ông tính tự ái rất cao, họ không muốn thừa nhận mình là người bị “đá”. Và đây là những suy nghĩ của đa số nam giới khi bạn gái nói lời chia tay: “Chắc mình không kiếm được nhiều tiền như cô ấy mong muốn”, “Cô ta tìm được người đàn ông khác rồi”, “Mình không đáp ứng đủ tiêu chuẩn”, “Có lẽ cô ấy đã phát hiện ra điều mình lừa dối”, “Thích thì tùy”, “Đây có cơ hội đi tìm hiểu người khác…”.Ngay trong buổi sinh hoạt của CLB, rất nhiều nam giới cũng thừa nhận khi người yêu nói chia tay, anh vẫn nghĩ là cô ấy thử lòng mình và tìm cách níu kéo. Trong các mối quan hệ tình cảm của đàn ông, 50% là tình thân (dành cho người thân, gia đình, bạn hữu), 40% là tình yêu và 10% là các mối quan hệ khác. Tình yêu không phải là lẽ sống của họ nên nếu được bạn gái tôn trọng khi nói lời chia tay, các chàng trai cũng dễ dàng vượt qua nỗi đau thất tình, và cũng ít hận thù.Nhưng với phụ nữ thường sống chết vì tình, yêu quên cả lối về, coi người yêu là lẽ sống của mình, khi chia tay họ sẽ dễ rơi vào cảm giác trầm uất hơn. Khi đón nhận lời chia tay, phụ nữ ngay đầu tiên đã nhận diện đúng sự việc “anh ấy không còn yêu mình nữa” nhưng vẫn khóc lóc, năn nỉ, níu kéo, sau đó thì mặc cảm tự ti: “Mình không còn dám yêu ai nữa”, rồi “truy cứu hình sự”, mình đã sai sót gì, đã không đáp ứng được gì cho người ấy, rồi hành hạ bản thân, nhịn ăn, nghỉ học, khóa cửa khóc trong phòng… Vì thế nếu được chia tay trong tôn trọng, cô ấy sẽ bớt đau khổ hơn.Theo thạc sĩ Mỹ Hạnh, gần đây, có khá nhiều vụ án xảy ra sau lời chia tay do kẻ gây án không biết kiềm chế cảm xúc, để phần “con” lấn át phần “người”. Nhưng một phần cũng có thể do nạn nhân đã không biết cách nói lời chia tay, khiến người kia quá tổn thương, uất ức dẫn đến thù hận và muốn trả thù. Đặc biệt trong xã hội ngày nay, khi mà các bạn trẻ được xem nhiều phim ảnh bạo lực, cách giáo dục của gia đình cũng coi trọng vật chất hơn xưa, thì người ta càng dễ dãi khi dùng bạo lực để trả thù người yêu cũ.Để giữ an toàn cho mình và cũng để hạn chế tối đa sự tổn thương của người ta từng yêu, để việc chia tay có thể thành công, chuyên gia tâm lý khuyên bạn nên chọn cách gặp mặt trực tiếp để nói lời chia tay, và phải nêu rõ lý do chia tay một cách thẳng thắn, đó là hết tình cảm với nhau. Quan trọng nhất, bạn chỉ nên nói lời chia tay khi đã suy nghĩ kỹ và xác định rõ ràng mình không còn tình cảm với người ấy, chứ đừng vì một phút giận dỗi nói chia tay xong rồi hối tiếc, hay vài ngày lại mang chữ “chia tay” ra dọa thì lời chia tay ấy chẳng bao giờ có trọng lượng.Khi nói lời chia tay, bạn có hể khơi gợi một số kỷ niệm tốt đẹp giữa hai người, đồng thời cũng đưa ra được những mâu thuẫn rạn nứt giữa hai người, để có thể đi đến câu “Em/anh không còn yêu anh/em nữa”. Tuyệt đối không xúc phạm đối phương, không kể lể thói hư tật xấu của họ, không so sánh họ với người khác, và đặc biệt không được nhắc đến nhân vật thứ ba (dù đó có thể là nguyên nhân khiến bạn muốn chia tay).Bạn cũng nên chọn thời gian và địa điểm hợp lý cho cuộc chia tay. Hãy nói lời chia tay khi cuộc sống của đối phương hoàn toàn bình ổn, không sóng gió và cũng không gặp phải cú sốc tinh thần nào. Đừng chọn thời điểm người ta đang có một chuyện buồn khác: rớt đại học, bị đuổi việc, cha mẹ qua đời… Lúc này bản thân tinh thần của người đó không bình ổn, thêm lời chia tay tạo thành vết thương lớn trong tâm hồn, thậm chí họ có thể hận và trả thù bạn.Về địa điểm, bạn cũng đừng chọn chỗ vắng vẻ để hẹn hò lần cuối, có thể gây nguy hiểm cho bạn; đừng chọn chỗ quá ồn ào khiến trọng lượng của lời nói bị giảm, nghe không được tập trung, cảm giác không nghiêm túc. Càng không nên chọn nơi thề non hẹn biển khiến người ta càng đau đớn. Nên chọn nơi trung gian giữa tất cả: không vắng quá cũng không ồn quá để nếu có vấn đề gì xảy ra còn có người cứu bạn.Sau khi nói lời chia tay, hãy biết bỏ đi đúng lúc. Không can thiệp đến cuộc sống riêng tư của đối phương khi đã nói lời chia tay.Chuyên gia tâm lý cũng khuyên các bạn trẻ, rõ ràng ai cũng đau khổ khi thất tình nhưng nếu bị chia tay, chúng ta nên chấp nhận sự thật. Hãy suy nghĩ đơn giản về vấn đề, không cố bới móc tìm lý do tại sao tan vỡ rồi dằn vặt mình thêm. Bạn nên hiểu rằng, chia tay không có nghĩa là kết thúc mọi thứ. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp hơn để làm chứ không chỉ sống vì mỗi tình yêu. Chia tay đôi khi lại là cơ hội tốt cho cả hai đi đến những vấn đề tốt hơn. Qua thời gian, nỗi đau thất tình rồi cũng nguôi ngoai. Và hãy nhớ, khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra cho bạn.