Chiến thuật của đàn bà khôn ngoan

Quyền lực mềm từ trái tim



Sau một thời gian lên chức phu nhân, nhiều nàng bỗng dưng biến thành… “người đàn bà thép”. Họ không còn hành động theo cảm xúc, theo sự mách bảo của con tim, mà chuyển sang điều hành người đàn ông của đời mình bằng một lý trí tỉnh táo và… tinh vi. Với những bước đi ngạo nghễ, các nàng lẹ làng bước sang lãnh địa của chồng và lăm le giành quyền bính ở đó.



Liệu các nàng có thành công?



Muốn hạnh phúc, người phụ nữ cần khôn khéo hơn là cần thông minh và sắc sảo. Trí thông minh, sự sắc sảo thường khiến đàn bà trở nên kiêu hãnh và khao khát được chứng minh khả năng chinh phục của mình. Nhưng, đã bao giờ bạn thấy phe thất trận lại yêu quý kẻ đang hát khúc khải hoàn?









Đánh thức bản lĩnh “X-men”

Thuận theo thiên tính

Theo DT/ Lửa ấm

Bởi vậy, muốn người đàn ông yêu thương, trân quý mình – bạn đừng cố gắng biến anh ấy thành kẻ bại trận trước bạn.Uy lực của phe tóc dài nằm ở hai chữ khôn ngoan. Sự khôn ngoan này không cư ngụ trong não bộ, mà xuất phát từ con tim. Một người vợ khôn ngoan trước hết phải là người vợ biết yêu thương. Thay vì gồng mình lên “chiến đấu”, nàng sẽ dành cho “đối tác” tình yêu dịu dàng, sự chăm sóc ân cần như một thứ lạt mềm buộc chặt.Chính sự dịu dàng và tình yêu sẽ đánh thức ở người chồng sức mạnh và tạo ra mảnh đất phì nhiêu cho sức mạnh ấy dụng võ. Bất cứ chàng đàn ông nào được phái đẹp trao tặng yêu thương đều có khả năng trở thành một nhà vô địch, một ngự lâm quân sẵn sàng xả thân vì Nữ hoàng của lòng mình.Và trong mỗi người đàn ông đều tiềm ẩn một trang hiệp sĩ. Nhưng để trang hiệp sĩ ấy bộc lộ hết khả năng tuyệt vời của mình thì rất cần một fan nữ làm chất xúc tác. Nếu fan nữ ấy định xúc tác bằng cách gây sức ép buộc người đàn ông thực thi ý nguyện của mình thì nàng sẽ cầm chắc thất bại. Hãy dành cho người đàn ông của mình tình cảm chân thành và cách ứng xử đầy nữ tính, rồi bạn sẽ thấy chàng có thể làm được những điều phi thường!Nhiều chị em vẫn tin rằng để có cuộc sống hạnh phúc họ cần phải ra-sức-đấu-tranh với đàn ông, phải coi đàn ông là… tài nguyên cần khai thác triệt để. Nhưng thực ra, tranh đấu và yêu sách chính là những phương thức cách kém hiệu quả nhất khi bạn muốn chinh phục tình yêu, sự quan tâm, bảo trợ của một người đàn ông.Người phụ nữ nào cũng mơ được sống với một chàng “X-men”. Bởi tiềm thức mách bảo các nàng rằng chỉ ở bên người đàn ông mạnh mẽ, đầy nam tính họ mới được chở che, được bình an và hạnh phúc. Nhưng muốn sở hữu một người đàn ông đích thực thì bản thân người phụ nữ cũng cần làm một người đàn bà đích thực – tức là rất coi trọng nam tính của người đàn ông.Tuy nhiên, tuýp đàn bà ấy ngày nay đang được đưa vào… sách đỏ. Đa phần các nàng vợ ứng xử với bản lĩnh nam nhi của chồng như ứng xử với một chú ngựa hoang cần được thuần dưỡng. Chú ngựa ấy không bị đánh què chân để khỏi đi hoang thì cũng được nuôi nhốt trong sự quản thúc của “lệnh bà”. Thật là trớ trêu khi chất X-men của chàng đã hấp dẫn nàng, nhưng khi được sở hữu nó rồi thì nàng lại ra sức hủy diệt nó bằng lối ứng xử đầy nóng vội của mình.Thế là, người vợ có thể đánh thức, nhưng cũng có thể hủy diệt bản lĩnh của người chồng. Và có một thực tế đáng buồn là số chị em có ý thức đánh thức luôn là thiểu số so với lực lượng chị em thích hủy diệt. Sau nhiều năm áp dụng đủ các chiêu thức, mánh khóe, không ít cô vợ đã thành công mỹ mãn trong công cuộc đập tan uy lực nam nhi của chồng, khiến người chồng rốt cục cũng tin rằng mình thật kém cỏi, vô dụng và chấp nhận để vợ giật dây trong mọi chuyện.Đàn bà mâu thuẫn ở chỗ: một mặt muốn chồng phải biết cư xử “cho đáng mặt đàn ông”, biết chịu trách nhiệm về hành động của mình; một mặt lại dài tay kiểm soát, chỉ bảo cặn kẽ anh ta phải làm những gì, làm như thế nào và không ngớt chỉ trích các quyết định của anh ta… Nói chung họ dạy dỗ chồng như thể anh ta mới lên ba vậy. Mà ngay cả trẻ lên ba muốn phát triển lành mạnh cũng cần một khoảng tự do nhất định, cần được cha mẹ tin cậy, động viên…Vì tin rằng thuần hóa được đàn ông là tạo dựng được nền tảng tốt đẹp cho cuộc sống của mình, nhiều nàng vợ đã ra sức rèn rũa chồng và tỏ ra rất hãnh diện khi thấy anh ta phục tùng mọi ý chỉ của mình.Thực ra, đàn ông càng thuần phục thì đàn bà càng khổ. Vì anh ta sẽ trở nên ì trệ, thụ động, nhu nhược, mọi việc cứ phải chờ vợ giật dây. Cho nên, hãy vui mừng nếu như bạn chưa thành công trong việc huấn luyện chồng. Vẫn còn cố thủ được, nghĩa là chồng bạn rất mạnh mẽ, đầy bản lĩnh. Và một người như thế sẽ đủ vững chãi để bạn có thể tựa vào những khi mệt mỏi trên đường đời.Thực ra người đàn ông nào cũng muốn được chăm lo cho người phụ nữ mà mình yêu, muốn làm mọi thứ để nàng được hạnh phúc. Cho nên, hãy trở thành người phụ nữ đáng yêu trong mắt chồng thay vì sắm vai bà vợ uy quyền, cau có, luôn tìm cách hủy diệt bản tính đàn ông của chồng.Tin tôi đi, khi phái yếu nương theo thiên tính chứ không áp đặt ý muốn của mình, thì phái mạnh cũng sẽ dành cho họ sự quan tâm, chăm sóc, bảo trợ như một lẽ hiển nhiên vậy.Hãy thử nghĩ mà xem, đối với bạn thì điều gì quan trọng hơn trong đời sống gia đình: được sống hòa thuận hay được thể hiện uy lực? Uy lực không mang lại hạnh phúc mà thậm chí là gánh nặng cho bạn. Còn hòa thuận - bản thân nó đã là sự thoải mái, dễ chịu. Nếu bạn muốn được sống hạnh phúc và thoải mái, hãy thay đổi chiến thuật đi. Ép người khác làm điều gì đó theo ý mình là cách nhanh nhất dẫn bạn đến những xung đột, cãi cọ. Thay vào đó, hãy học cách tôn trọng ý nguyện của người khác. Khi được tôn trọng, tin cậy và yêu thương, người đàn ông của bạn sẽ hết mình với bạn mà bạn chẳng phải nhọc công ép uổng làm điều này điều nọ.Vâng, người đàn bà sẽ có trong tay quyền lực mềm nếu nàng khôn ngoan và có một trái tim biết thương yêu.