Chịu thiệt để… “cải thiện” vòng một

Bác sĩ ơi !Năm nay em 16 tuổi, nghe bạn bè nói con gái trong tuổi dậy thì bị con trai sờ vào ngực hay tự mình sờ thì ngực sẽ to lên như vậy có đúng không? Có bạn còn khẳng định… quan trọng phải là bàn tay của con trai, vì thế có bạn xúi nên chịu thiệt một chút để “cải thiện” vòng 1. Bác sĩ giải thích giúp tụi em với (Ky Ky, Tiền Giang)



Thật ra việc nhờ có “hơi trai” mà kích cỡ “vòng 1” vượt lên chính mình là có… cơ sở. Đơn giản, vào tuổi dậy thì, dưới sự hỗ trợ của các hormon, việc bạn gái tình ý hay đụng chạm cự ly gần với người khác phái sẽ tạo ra những cảm xúc giới tính, từ đây kích hoạt hoạt động của hormon và một trong những vị trí hưởng lợi thấy rõ từ sự “hưng phấn” này là nhũ hoa.



Như vậy, cơ bản, “phép màu” đến từ tác động sinh lý chung chứ không riêng công trạng …tay ải tay ai. Tuy vậy, quan trọng là mức “vượt lên” này rất khiêm tốn, kiểu “muối bỏ bể” hầu hết khó nhận ra bằng mắt thường.





Do vậy,việc nhờ tay bạn trai mà kích cỡ “vòng 1” của bạn gái thăng tiến kiểu “một trời một vực” chỉ là chuyện hoang đường. Đây là cảnh báo dành cho bạn gái tuổi teen dễ tin hay tệ hơn có ý là “hợp thức hóa” việc dễ dãi với bạn trai.



(Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn tư vấn)







Chịu thiệt để được như người mẫu ( Ảnh minh họa)

Em dậy thì lúc 12 tuổi, đến nay đã 2 năm. “Vòng 2” của em hơi to khiến em xấu hổ. Mẹ em bảo lớn lên nó sẽ nhỏ lại .Thưa bác sĩ, có đúng không ạ? (Nguyên, Bình Thuận)

Mình có tình cảm với một cô bé trái buổi đã lâu. Ví học khá ổn nên mình nhận kèm cô bé môn hóa. Cũng là cái cớ để mình có thể thổ lộ tình cảm, Sau này mình mới biết là cô bé đã có người yêu. Những ngày gần đây cô bé nói chia tay với cậu bạn kia. Liệu mình có nên tiến lên không? (Nguyễn Hiếu, 18t, Gia Lai)

Ở lớp em có hai bạn chơi với nhau rất thân nhưng rồi có một bạn khác nói xấu với bạn kia nên bây giờ hai bạn đang giận nhau. Ở trong lớp mà hai bạn khóc quá trời luôn làm cho bạn bè xung quanh và cả em cũng cảm thấy khó xử. Có cách nào để giải quyết không ạ, vì hai bạn giận nhau rất dữ dội các bạn trong lớp khuyên cách mấy vẫn không thôi. (Bạch Như Thủy, 14 tuổi, Thủ Đức)

Theo Mực Tím

Ở đây, cần nhận định chính xác “vòng 2” hiện hữu của chúng ta là tổng của vòng eo tự nhiên + lớp mỡ bụng bao quanh. Cỡ bụng tự nhiên được cơ cấu từ trong bụng mẹ, cơ bản cấu thành từ cơ, xương, và tạng phủ bên trong.Vòng cơ bản này chỉ biến động theo độ tuổi và một ít do tập luyện nhưng chênh lệch không nhiều. Ngược lại, lớp đai mỡ bụng rất dễ biến động theo “thời cuộc” tùy mức thu chi năng lượng.Như vậy, việc hy vọng vòng 2 nhỏ lại tùy thuộc vào cách chủ nhân xử lý “tham số” thứ hai, và giới hạn sẽ là vòng eo tự nhiên. Đây là việc cần dụng công, chẳng hạn quản lý ăn uống, siêng năng vận động, chứ không thể thụ đợi ngồi chờ lớn lên “bất chiến tự nhiên thành” được em ạ.Nếu thật sự em đã lên kế hoạch “tấn công” cô học trò của em thì đây chính là cơ hội thuận lợi để em bày tỏ tình cảm của mình. Do mới chia tay bạn trai nên cô hoc trò đang trong tình trạng buồn rầu và chán nản, chính vì thế việc có em luôn hiện diện cũng phần nào an ủi cho bạn ấy.Dần dần với “chiến thuật” mưa dầm thấm đất cô học trò sẽ cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm của em, trong tình cảm không nên nóng vội nhé! Chúc em thành công và có một tình yêu đẹp.Đầu tiên phải xác định chuyện “nói xấu” kia là vu oan hay là xác thực mà lại giận nhau dữ dội thế? Nếu cái tin nói xấu ấy chỉ là lời vu oan từ một “Xê kô mỏ nhọn” nào đó thì em nên đứng giữa làm “quân sư” để hai bạn nhận ra hiểu lầm để rồi hòa giải.Còn nếu thông tin “nói xấu” đó đúng và có thật thì phải xem trong chuyện này, hai bạn ấy ai có lỗi trước? Người có lỗi trước thì phải xin lỗi để giảng hòa. Em hãy làm “quân sư” để mỗi bên sáng suốt mà nhận ra lẽ phải.Ngoài ra em có thể tổ chức một buổi gặp gỡ để bên có lỗi thể hiện thiện chí của mình. Là người ngoài cuộc nên em chỉ có thể làm đến thế thôi, phần còn lại phải xem xem hai người trong cuộc có biết tha thứ hay nhường nhịn để tháo gỡ mâu thuẫn và nuôi dưỡng tình bạn này hay không mà thôi.