Choáng váng chuyện teen tuyển "tình một đêm"

Vào những mục “tìm bạn” hay “làm quen” trong các diễn đàn của teen, không khó gì bắt gặp những đoạn rao với tiêu đề: “tìm bạn tâm sự”, “tuyển ông xã”, “tuyển bà xã”, đi kèm các đoạn rao này thường là một bản tự bạch đơn giản của chủ nhân và một vài tiêu chuẩn cho ông/bà xã tương lai. Từ lâu đó đã là một cách đơn giản và thú vị để kết bạn trong các forum, diễn đàn được rất nhiều teen ưa thích.



Nhưng thời gian gần đây, một số teen “bất hảo” và “thích chơi trội” lại “lạm dụng” các diễn đàn kết bạn này, đua nhau đăng tải hàng loạt những đoạn rao tuyển “tình một đêm” với những câu chữ “lăng-xê” bản thân phản cảm và những tiêu chí chọn bạn “gây sốc” khiến không ít người khi đọc xong phải cảm thấy “nóng mặt”.



Tuyển “tình một đêm”



Khi chuyện một teen girl Sài Gòn rao tìm bạn trai có xe SH đi chơi một đêm sinh nhật làm xôn xao cộng đồng mạng còn chưa lắng xuống bao lâu thì dịp nghỉ lễ 2/9 này, cộng đồng mạng lại được một phen sốc khi hàng loạt những đoạn rao tìm “tình một đêm” lại tái xuất hiện hàng loạt với những câu chữ còn hơn cả “gây sốc”.



Không giống như những đoạn rao tìm bạn thông thường, tiêu chí quan trọng nhất với các teen này khi tìm bạn không phải là xinh hay cute mà lại là “biết đi bão” hay “biết xxx”. Trên một diễn dàn dành cho teen, nam sinh nickname Baby.. đăng tải một đoạn rao tuyển bạn gái đi chơi dịp lễ 2/9 với những dòng đáng “lưu ý”: “không cần xinh đẹp quá nhưng phải biết cách chơi và quan trọng là phải biết…đi bão”



Ở một diễn đàn khác, một cậu trai sinh năm 90 đăng tuyển bạn gái đi chơi với những dòng thông tin khiến người đọc “nóng mặt”: “dễ nhìn, chịu chơi, chịu chi và biết xxx”



Ngay sau khi các topic này được đăng tải đã nhận được rất nhiều comment (phản hồi). Đa phần teen lên án hành động này. Tuy nhiên, lại có một số teen lại tỏ ra thích thú, thậm chí còn bày tỏ “nguyện vọng” được cùng chủ nhân lập hẳn một room để lên kế hoạch cụ thể cho việc “đi bão”.



Một girl nickname Uk...j còn đáp lại lời rao trên một cách nhiệt tình: “Mình từ lâu đã thèm cảm giác “đi bão” mà chưa ai cho đi. Mình không xinh đẹp nhưng biết cách ăn mặc, xin đăng ký một vé”.



Một bạn nam khác cũng đăng tải đoạn rao tìm bạn với những tiêu chí “đáng chú ý” như sau: “Tuyển bạn gái đi chơi 2/9: Biết uống rượu, phóng xe...". Thậm chí, để chứng tỏ “độ hot” của bản thân, cậu ta còn đưa ra những “quyền lợi” mà ứng cử viên “trúng tuyển” có thể có được: “Đi chơi với mình, bạn được tụ tập và đàn đúm. Đặc biệt, được thử cảm giác “diễu binh” trong đêm 2/9”.



Ngoài ra, cuối đoạn rao nào chủ nhân cũng không quên “đính kèm” phần PS với những câu “lăng-xê” phản cảm kiểu như: “do tỷ lệ người muốn đi cùng mình rất nhiều nên ưu tiên thí sinh nào đăng ký trước”, “nhanh chân kẻo hết, cơ hội có một không hai”, hay “nhanh nhanh còn kịp”…



“Lăng-xê” phản cảm, tiêu chí “gây sốc”



Không chỉ boy, những lời rao tuyển bạn trai đi chơi lễ 2/9 của girl cũng “tấp nập” và “gây sốc” không kém. Trên diễn đàn tìm bạn dành cho teen, một teen nữ 16 tuổi cũng không chịu “kém cạnh” các boy khi đưa ra tiêu chí chọn “chồng”: “Đi xe độ hoặc xe SH, có tiền, và dẫn em đi mua sắm…”.





Những trang tuyển người yêu đi chơi 2/9 được phát tán khắp nơi



Theo Cao Thùy Thơm (VNN)



Ngoài ra, để “chứng tỏ” mình là “hàng có chất lượng”, cô nàng này còn up lên diễn đàn hàng loạt các bức ảnh chân dung với trang phục hở hang, tư thế “khêu gợi”, một bức ảnh còn “show” hình xăm con bướm sau lưng để chứng tỏ độ “chơi”. Những bức ảnh này khiến người xem không khỏi liên tưởng đến những chiêu tung ảnh nóng “show hàng” của teen girl thời gian vừa qua.Khi nhận được nhiều comment tỏ ý phản đối, lên án …cô nàng không những không “tiếp thu” lại còn “trả lễ” bằng những câu từ gay gắt: “Em đưa ra điều kiện cao thế đấy, mấy anh không đủ “đô” thì đi chỗ khác kiếm ăn”.Khi nghe một vài 9x lý giải về lý do cho việc xuất hiện ngày càng nhiều những bản tuyển ông xã, bà xã “đáng chú ý” này, không ít người nghe cũng lại được một phen “choáng”.M.K. học sinh lớp 10 trường THPT Việt Đức (Hà Nội), một trong số rất nhiều người lên án trào lưu “tuyển tình một đêm” của teen hiện nay cho rằng: “Theo em, lý do chính là vì bây giờ đến học sinh cấp 2 cũng đều có người yêu cả, ngày nghỉ mọi người đi đâu chơi cũng đều có đôi có cặp, nên teen nào mà đi một mình thì lại sợ bị “quê”, sợ không bằng bạn bằng bè"."Hơn nữa nhiều bạn còn tự cho rằng mình cũng “cao giá”, không phải hot girl nhưng cũng cao ráo, trắng trẻo, xe đẹp, đồ hiệu, chưa có bạn trai chẳng qua chỉ là vì chưa có “thằng nào” đủ…điều kiện. Cần người đi “hộ tống” cho đỡ cô đơn dịp lễ thì đăng tuyển, mà đã mất công đăng tuyển thì cũng phải tìm “thằng nào” cho xứng…” - K. nói tiếp.Còn N., học sinh trường THPT QT (Hà Nội), một dân chơi thường xuyên “đi bão” nói: “Đi bão” mà thiếu girl thì “bão” mất vui, có một em đi cùng mới xem như “đủ vị”. Hơn nữa có khi còn được chơi vui vẻ mà lại chả mất gì, tội gì không “tuyển”…".Những thế hệ đi trước khi nghe chuyện của teen 9x hiện nay chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi: “sao giờ teen có thể nghĩ ra lắm trò “quái gở” đến vậy?”. Dù biết đó chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”. Nhưng việc xuất hiện ngày càng nhiều những “con sâu mập mạp” và đa dạng về “chủng loại” như hiện nay khiến không ít người vẫn phải đặt dấu hỏi...