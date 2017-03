Chơi trò cấm vận, mất chồng như chơi

Trước hết đó là vì tình cảm yêu quý người đang mang thai đứa con của anh ta khiến anh ta càng muốn thể hiện sự gần gũi hơn, một cách vô thức tình dục là cách thể hiện sự gần gũi cao nhất.



Nhu cầu tình dục của các ông chồng khi vợ mang thai vẫn bị coi là đề tài tế nhị, nên vẫn để xảy ra những rạn nứt tình cảm không đáng có. Về phía các cô gái khi lần đầu mang thai, đã xảy ra những biến đổi lớn lao về thể chất và tinh thần. Cảm giác mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn do nghén, tâm lý có cảm giác lo lắng bất an bào thai, về tương lai… tất cả những cái đó giết chết hứng thú về tình dục.



Thêm vào đó là lúc này người phụ nữ được quan tâm, thậm chí được nuông chiều, nên nảy sinh tâm lý ra oai, ban ơn với chồng. Vì thế mà đòi hỏi về tình dục của chồng bị nhìn dưới lăng kính đen tối, rằng chồng không biết thương vợ, không biết lo lắng cho đứa con sắp ra đời, chỉ biết sướng thân mình. Đây mới là những nhân tố chính khiến vợ từ chối chồng, chứ không phải như người ta thường nghĩ không quan hệ tình dục để bảo vệ bào thai. Và thế là các mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.



Chồng vì bị từ chối, không được thỏa mãn nhu cầu tình dục nên bức bối, mặt mày cau có, đá thúng đụng nia. Vợ thì càng suy diễn là chồng không quan tâm tới mình, nên càng đáp trả cứng rắn hơn. Thật đáng tiếc nếu cả hai được chuẩn bị tâm lý trước khi mang thai thì có thể tránh được những hiểu lầm đáng tiếc này.



Thật sự là khi người vợ có thai, nhu cầu tình dục của người chồng không những không giảm mà còn tăng cao hơn cả trước đó. Trước hết đó là vì tình cảm yêu quý người đang mang thai đứa con của anh ta khiến anh ta càng muốn thể hiện sự gần gũi hơn, một cách vô thức tình dục là cách thể hiện sự gần gũi cao nhất.



Thứ hai, lúc vợ mang thai thì cũng là lúc các ông chồng bị stress nặng nhất. Họ cũng lo lắng không kém người phụ nữ về thai nhi, về kinh tế, về gia đình. Và họ rất cần người vợ cảm thông, chia sẻ, an ủi. Mà không gì có thể giải stress tốt bằng sex. Một lần làm tình mãn nguyện giúp người chồng giảm căng thẳng đi rõ rệt và càng thêm thương vợ hơn.



Mặt khác, khi người vợ mang thai có những biến đổi về thể chất sâu sắc, ngực to ra cứng, cơ thể tròn trịa, gò má đỏ, mắt long lanh, khiến các ông chồng thấy vợ mình rất… lạ. Mà lạ thì càng hấp dẫn, khiến các ông càng ham muốn khám phá. Cánh đàn ông thường kháo nhau rằng không gì sướng bằng khi ngủ với vợ đang có bầu.



Như thế là rất rõ ràng khi có bầu, người phụ nữ không nên cấm vận chồng mà nên tìm cách phù hợp đáp ứng nhu cầu tình dục của chồng để duy trì hạnh phúc gia đình. Người phụ nữ lúc này có thể không thể quan hệ theo kiểu như trước mà có thể tăng cường các động tác âu yếm vuốt ve, giúp người chồng rút ngắn thời gian quan hệ, hoặc nếu quá mệt mỏi thì có thể giúp chồng thỏa mãn bằng tay… Người chồng sau khi được quan tâm sẽ thấy sảng khoái, thấy yêu vợ hơn gấp bội, gia đình càng thêm gắn kết.





Theo VietNamNet