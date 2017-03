Chồng bạn gia trưởng hay chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ?

Đáp án của bài trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về bản chất của ông xã, đồng thời điều chỉnh cách ứng xử của mình cho phù hợp.



1. Anh ấy thường càu nhàu với bạn khi:



a. Có mặt những thành viên trong gia đình

b. Chỉ có hai vợ chồng

c. Bất cứ khi nào phật ý



2. Theo quan điểm của anh ấy, ai là trụ cột trong gia đình:



a. Đàn ông

b. Mẹ của anh

c. Hai vợ chồng có vai trò ngang nhau



3. Bạn có phải xin phép chồng khi đi chơi với hội bạn thân?



a. Không bao giờ

b. Nói cho anh ấy biết chứ không xin phép

c. Chắc chắn rồi, phải đợi anh cho phép bạn mới được đi



4. Với những quyết định lớn như mua nhà, anh ấy:



a. Để bạn cùng quyết định

b. Giành quyết định

c. Hỏi ý kiến bạn



5. Bạn của bạn đến chơi và lỡ lời, chồng bạn:



a. Không để ý

b. Cho họ biết mình không hài lòng

c. Cấm bạn giao du với họ



Đáp án:



1 2 3 4 5

a 5 15 5 10 5

b 10 5 10 15 10

c 15 10 15 5 15



25-40 điểm: Anh ấy đang cố làm người đàn ông mạnh mẽ: Chồng bạn không phải là người gia trưởng nhưng anh ấy chưa biết làm thế nào để thể hiện bản lĩnh người đàn ông trong gia đình. Do đó, đôi khi anh ấy hay lên lớp bạn trước mặt mọi người để thể hiện uy quyền của mình. Nhưng khi chỉ có hai người, anh ấy lại rất đáng yêu.



Bạn hãy tạo cơ hội cho anh ấy chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Tuy nhiên, bạn cũng nên giúp anh ấy hiểu, nhiều khi việc cố ra uy với vợ trước mặt người khác chỉ là sĩ diện ảo và gây rạn nứt hạnh phúc gia đình.



45-60 điểm: Chồng bạn là người thẳng thắn và tôn trọng phụ nữ, nhất là vợ và mẹ mình. Do đó, anh ấy luôn lắng nghe quan điểm từ hai phía trước khi quyết định điều gì. Chồng bạn không tin vào chuyện "dạy vợ" hay "dạy chồng". Anh ấy biết rằng quyết định chỉ đúng đắn khi vợ chồng cùng thương lượng và nhất trí.



65 điểm trở lên: Chồng bạn mắc chứng gia trưởng kinh niên. Anh ấy thích lên lớp bạn để thể hiện vị trí trụ cột của mình trong gia đình. Dù ấm ức nhưng bạn lại không lên tiếng. Chính điều đó tạo cơ hội cho anh ấy lần tới vì nghĩ mình đang làm đúng.



Bạn đang tự làm khổ mình vì lúc nào cũng nhún nhường bất chấp phải trái. Hãy mạnh dạn và thẳng thắn lên tiếng khi anh ấy có thái độ quá độc tài và không coi bạn ra gì.





(Theo Tiếp Thị & Gia Đình)