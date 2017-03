Vợ sẽ không bao giờ nhăn nhó hay càm ràm việc chồng đi nhậu nếu hôm đó công ty của chồng tổ chức sự kiện hoặc nhân dịp gì đó. Đằng này, cứ đến cuối tuần là chồng lại gọi điện báo, em ơi anh về trễ chút nhé. Và “trễ” của chồng là gần 12 giờ đêm mới khật khưỡng gõ cửa, vợ ơi mở cửa anh vào. Thử hỏi có người vợ nào giữ nổi bình tĩnh khi thấy bộ dạng của chồng mình như thế?





Thật khó để khuyên can chồng đừng nhậu. Vì nhậu là giao tiếp, là cách giải quyết vấn đề không thể giải quyết trong công ty, là thể hiện bản lĩnh nam nhi… Bao nhiêu lý do chính đáng được đưa ra để chứng minh việc chồng đi nhậu là chuyện bất khả thi và chẳng sung sướng gì.



Minh họa: DAD



Theo Bút Nam (TNO)



Vợ không phải kiểu người hẹp hòi, ích kỷ nên rất thông cảm cho những cái “khó” của chồng. Chỉ có điều, vợ sợ bia rượu thường xuyên như thế chồng sẽ bị ghiền. Mà cái gì đã ghiền rồi thì thành ra không tốt và sẽ “lòi” thêm nhiều tật xấu.Chưa kể đến việc chẳng ai cho “nhậu chùa” bao giờ. Hôm nay người ta trả thì ngày mai tới lượt mình trả. Mà một chầu bia có mồi vừa đủ no cho mấy ông tính sơ sơ thôi đã “ngốn” hết một, hai “chai”. Chứ đâu có nhẹ như chầu ốc, chầu chè của chị em. Nếu như gia đình không sắp có thêm thành viên mới thì vợ sẽ vô tư, chồng muốn nhậu bao nhiêu cũng được. Đằng này chồng vô lo quá, sắp có con đến nơi mà không biết tiết kiệm dành dụm, cho dù tiền bạc có dư thì cũng phải nghĩ xa lỡ như có việc bất ngờ chứ?Vợ nói hết lời tuy nhỏ nhẹ nhưng cương quyết, nếu cuối tuần này chồng vẫn hẹn hò nhậu nhẹt thì đừng nhìn mặt vợ nữa. Chồng gật đầu ngoan ngoãn. Vợ tạm yên tâm bởi cuối cùng chồng cũng nhận ra vấn đề.Ngờ đâu, ngay ngày thứ bảy cuối tuần, hết giờ làm việc, chồng đi một mạch đến hơn nửa đêm mới chịu về. Lần này chồng còn khóa máy, trước đó không thèm gọi hay nhắn tin cho vợ khỏi lo. Mà càng lo thì vợ lại càng sợ, trong đầu liên tưởng bao nhiêu chuyện không hay có thể xảy đến với chồng. Chắc tại đang có bầu nên dễ xúc động, cứ cố trấn an mình, không sao, không sao.Ngộ thiệt! Càng ngóng thì thấy thời gian càng dài và người càng biệt tăm. Vợ ăn không được, ngủ cũng không xong. Hễ nghe tiếng xe máy đầu ngõ là vội chạy ra xem có phải chồng mình đó không. Thấy không phải lại quay vào giường nằm trằn trọc. Lo vậy đó, nhưng khi đúng tiếng xe của chồng xình xịch đậu trước nhà, vợ lại thấy giận. Y như rằng, chồng bước vào trong tình trạng nồng nặc mùi bia rượu, bước đi xiêu vẹo như liễu trước gió. Vợ giận quá không nói câu nào quay vào phòng khóa trái cửa nằm khóc rưng rức.Sáng, chưa sáu giờ đã nghe âm thanh vang ra từ bếp. Vợ chạy xuống kiểm tra thì thấy chồng đang ốp la trứng. Xong rồi cười hề hề bưng lên nói vợ ăn đi cho nóng. Vợ đang giận không muốn ăn uống gì hết. Chồng nói lí nhí, em ăn đi cho con ăn chung với, bố làm trứng cho hai mẹ con mà. Vợ suýt phì cười với vẻ mặt... xạo này của chồng nhưng vẫn cương quyết không ăn. Nếu tha thứ dễ dàng thế thì sẽ có nhiều lần sau nữa. Và thế là vợ giận tới chiều.Chiều, chồng lấy hết can đảm năn nỉ rất tội nghiệp và hứa sẽ không nhậu nếu chưa hỏi qua ý kiến của vợ. Rồi thề non hẹn biển với gương mặt sầu não thảm thương. Đến nước này vợ không thể làm mặt hình sự hoài được nên phì cười. Chồng khoái quá cười theo. Vậy là hết giận. Nghĩ ra đàn bà đúng là… dễ dụ. Tức gì đâu!