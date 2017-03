Chồng đổi đời đổi luôn cả...vợ

Mọi người đều nói tôi có một gia đình trong mơ: một người chồng đẹp trai, thành đạt cùng hai đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn. Và quả thực, tôi cũng đã từng được sống trong niềm hạnh phúc ấm áp như thế. Nhưng ở đời không ai đoán trước được chữ ngờ. Mọi việc thay đổi kể từ khi chồng tôi lập công ty riêng.



Trước đây, chồng tôi là lái xe cho tổng giám đốc một công ty lớn. Nhiều người nói với tôi rằng, dân lái xe vốn trăng hoa, đi đến đâu là có “tình rơi tình vãi” đến đấy. Nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng ở chồng mình bởi mỗi lần đi công tác, anh thường xuyên gọi điện về hỏi thăm ba mẹ con.



Sau một thời gian đi làm, chồng tôi tích cóp đủ vốn để mở một công ty riêng. Chồng đã làm giám đốc, bận trăm công nghìn việc nên tôi nghĩ bổn phận của mình là ở nhà chăm lo cho chồng con thật tốt. Sớm ngày tôi vui vẻ với những công việc gia đình. Với tôi chỉ cần chồng con được ăn ngon mặc đẹp là đủ, bản thân tôi đã thấy mãn nguyện rồi chứ không cần mua sắm chưng diện như những bà vợ giám đốc khác. Mỗi khi bạn bè đến chơi, chồng tôi thường hay nói vui: “Tôi may mắn có hậu phương vững chắc, vợ đảm lại đẹp như tiên, con đáng yêu như thiên thần” làm tôi vừa vui sướng vừa hãnh diện.



Những tưởng hạnh phúc gấp đôi, nhà chúng tôi sẽ ngập tràn tiếng cười. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà cũng từ thời điểm làm giám đốc, chồng tôi dần thay đổi tính nết. Nếu trước tôi ăn mặc điệu đà, anh sẽ khen một cách tự hào thì bây giờ, anh buông ra những lời nói nặng nề như “Mặc cho thằng nào ngắm mà cần phải đẹp thế”. Các bữa cơm của anh với gia đình cũng ít dần cùng với lí do “Bàn việc cùng đối tác”. Nhiều hôm tôi thức chờ anh dù đã nửa đêm nhưng đáp lại chỉ là những lời nói cáu kỉnh rồi anh lăn ra ngủ.



Lúc đầu tôi cũng nghĩ, chắc hẳn do anh chịu áp lực công việc nên xao nhãng gia đình. Nhưng có một lần, bạn tôi gọi điện nói rằng nhìn thấy anh đi cùng một cô gái còn rất trẻ vào nhà nghỉ và bảo tôi đến bắt quả tang. Bán tín bán nghi, tôi đồng ý đi cùng bạn. Tuy nhiên lần ấy, chị chồng tôi cũng biết việc đó nên đã báo lại cho chồng tôi biết trước khiến tôi và bạn không thể bắt gặp. Vậy nên dù rất hoang mang, tôi vẫn hi vọng mong manh đó không phải sự thật.



Đến một ngày, chính cháu gái tôi đến gặp tôi nói rằng hóa ra chồng tôi là người “chồng hờ” của một cô bé học cùng lớp cháu tôi mà bấy lâu nay cô bé kia vẫn hay kể với bạn bè, tôi mới sững sờ. Tôi không muốn tin vào tai mình nhưng khi cháu gái tôi cho xem ảnh cô bạn đó, bạn tôi cũng xác nhận đó là cô gái đi cùng chồng tôi vào nhà nghỉ. Theo lời cháu gái tôi, thì cô bé kia kể rằng đã được anh “chồng hờ” chu cấp cho từ hơn 6 tháng nay rồi và thậm chí chồng tôi còn mua một căn nhà nhỏ để hai người có chỗ ăn ở với nhau.



Đêm hôm ấy, tôi đã không thể im lặng lâu hơn và quyết định nói hết những khúc mắc trong lòng với chồng tôi. Nhưng trái với dự đoán của tôi, chồng tôi không những không thèm giấu diếm hay thanh minh, mà còn lật bài ngửa. Anh ấy nói đã từ lâu rồi thấy tôi không còn hấp dẫn nhưng vì không muốn hàng xóm, đồng nghiệp đánh giá nên vẫn chung sống với tôi. Kể cả những lần anh ấy khen tôi trước mặt người ngoài cũng chỉ là do tính sĩ diện của anh ấy mà thôi. Anh ấy nói bây giờ đã có công ty riêng, anh ấy hiểu ra rằng nên tận hưởng cuộc sống, hưởng thụ cái đẹp chứ không cần một người vợ cũ kĩ chỉ biết vùi mặt vào việc nhà như tôi nữa.



Tất cả mọi tình cảm của tôi dường như vụn vỡ sau đêm nói chuyện ấy. Đến thời điểm này, sống chung hơn chục năm, phải chăng tôi mới nhìn ra con người của chồng tôi? Hóa ra anh ấy là một người rất tầm thường, có mới nới cũ, và tôi có cảm giác khinh bỉ, ghê rợn nếu phải tiếp tục đóng cảnh “gia đình hạnh phúc” với con người này. Tuy vậy, tôi cũng không đủ can đảm để phá vỡ nó. Và còn các con tôi, còn những người xung quanh chúng tôi nhìn vào nữa. Nhưng không lẽ tôi cứ phải nhắm mắt làm ngơ chịu đựng một con người bạc bẽo như chồng tôi?





