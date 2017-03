Chồng làm mất tiền nhưng chỉ kể với mẹ

Anh đem chuyện này kể với mẹ chồng và qua mẹ chồng, tôi mới biết chuyện chồng mình mất tiền.



Khi biết, tôi đã buồn và rất giận chồng. Không phải trách móc vì anh làm rơi mất tiền. Thực ra tiền mất thì ai chẳng xót nhưng ai cũng có lúc sơ sảy. Chồng tôi sơ ý nhét tiền vào túi áo khoác sau khi đi mua hoa chuẩn bị Tết rồi phóng xe về nhà mới biết mình bị rơi tiền. Buồn là vì chồng tôi không tâm sự gì với vợ cả mà lại đem chuyện này kể với mẹ đẻ anh ấy.



Tôi có làm gì để chồng mình thiếu tin tưởng ở mình đâu. Tôi cũng hiếm khi trách móc hay than vãn mà luôn tự nhủ là chồng mình tốt, có trách nhiệm nên anh ấy có điểm nọ - điểm kia chưa vừa ý thì nhẹ nhàng góp ý, bởi đến cả bản thân mình còn không hoàn hảo thì sao có thể đòi hỏi chồng mình phải tuyệt vời được. Tôi có đem chuyện chồng làm mất tiền hỏi lại thì anh ấy cũng gật đầu bảo mất rồi thì thôi, không giải thích gì thêm khiến tôi càng buồn. Chẳng lẽ sau này có chuyện gì với chồng, tôi cứ phải đi hỏi mẹ chồng sao?



Ý kiến tư vấn



Có lẽ chồng bạn ngại kể chuyện mất tiền cho vợ nghe vì sợ bạn tiếc của lại than vãn, móc nhiếc… (cho dù như bạn nói, bạn cố gắng thông cảm cho chồng). Với mẹ chồng thì chồng bạn có thể đã gần gũi mẹ trong thời gian dài nên tâm sự với mẹ khiến anh ấy thấy dễ nói hơn với vợ chăng.



Bạn cũng tránh buồn hay để bụng chuyện này. Thay vào đó, lúc vui vẻ có thể chia sẻ với chồng thật lòng để chồng bạn hiểu là dù có chuyện gì thì bạn vẫn luôn sẵn lòng chia sẻ cùng anh ấy và mong chồng bạn cũng làm thế với bạn. Đồng thời, luôn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh và thông cảm để chồng bạn không e ngại khi tâm sự chuyện gì đó với vợ. Dần dần, vợ chồng bạn sẽ học được thói quen chia sẻ với nhau mà không than vãn, chỉ trích hay đổ lỗi…





Theo Ngọc Bình (Mẹ&Bé)