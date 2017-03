Chồng “mất điểm” vì vợ

Xấu chàng thì hổ ai? Có thể có những điều, có những lúc người chồng không được như mong muốn của mình nhưng các bà vợ cũng nên khách quan hơn khi “kể tội” và “tuyên dương” thành tích của chồng. Chị em đừng kể tội chồng để đi tìm đồng minh cho mình và tự tăng giá trị vì xấu chàng thì hổ ai? So sánh chồng với mình là một điều không thể được. So sánh chồng mình với những người “ngược lại với chồng” lại càng không nên. Chồng mình có thể không phải là “kết tinh” những mong muốn của mình nhưng chồng mình vẫn còn rất nhiều cái đáng yêu riêng. So sánh chồng mình với người khác cũng là một so sánh khập khiễng. Chị em nên hiểu rằng nếu mình mong chồng mình có những điều chồng người khác có thì biết đâu người khác cũng mong một điều chồng mình đang có. Bà VÕ THỊ MINH HUỆ,

Chuyên gia tâm lý Văn phòng Tư vấn Tâm lý Trẻ