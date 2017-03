Chồng ngoan vẫn… ngoại tình

Đàn ông tốt... lại ngoại tình



Bỏ gia đình, công việc lại sau lưng, Lan xách ba lô đi du lịch với mong muốn lấy lại được bình tĩnh sau cú sốc chồng cô ngoại tình.



Gần 30 năm trải nghiệm cuộc sống, cô chưa bao giờ bị sốc như thế này. Lan nhớ lại, quãng thời gian yêu đương và chung sống với Linh mới thật ngọt ngào làm sao.



Lan xinh xắn, trắng trẻo, "bốc lửa" và nổi bật với nụ cười quyến rũ. Hồi còn đi học, cô có hàng tá vệ tinh bám xung quanh. Rồi cô gặp Linh, anh đúng là mẫu người đàn ông lâu nay cô tìm kiếm. Linh là người đàn ông có chí, chiều chuộng và cũng rất tinh tế với cô.



Kể cả sau khi cưới, Lan vẫn công nhận mình chọn đúng người, cô là người đàn bà may mắn khi cưới được anh.



Linh không đẹp trai nhưng rất đàn ông, anh sở hữu khuôn mặt đầy vẻ nam tính. Ai cũng nhận xét, Linh giỏi cả việc “nước lẫn việc nhà”. Trong công việc, anh là một người sếp giỏi. Nhưng về tới nhà, anh chỉ chuyên tâm cho gia đình nhỏ bé của mình.



Với vị trí là Giám đốc tại một công ty truyền thông lớn, nhưng cứ hết giờ làm việc, anh lại về sớm hơn, đi chợ nấu cơm. Cô tràn trề hạnh phúc khi mỗi tối họ lại nắm tay nhau đi dạo trong công viên, lên lịch cho tối mai ăn gì, cùng đặt những cái tên đầy ý nghĩa cho đứa con sắp tới…



Dù phải đi công tác, anh luôn là người chủ động gọi điện cho vợ, anh quan tâm tới giấc ngủ, sức khỏe, công việc của vợ. Nhiều khi, Lan còn tỏ ra khó chịu vì sự quá chu đáo của chồng.



Càng ngày Lan càng yêu chồng hơn, cô xúc động mỗi khi về nhà thấy chồng đang tất tả chặt gà, nấu cơm, giặt quần áo…



Thế mà, ngày hôm đó, một ngày trời đẹp lung linh và họ đã có cái hẹn tối đi uống nước tại quán Temple, Lan vừa kết thúc cuộc họp, cô ngạc nhiên khi thấy có hơn 10 cuộc gọi lỡ của em gái. Gọi lại, cô giật mình khi nghe thông tin chồng đang tay trong tay vào nhà nghỉ với một người đàn bà khác. Ngẫm lại, cô cười khẩy “Làm gì có chuyện đó, hả em?”



Trước sự bực bội, lo lắng và quả quyết của em mình, Lan từ tốn đi đến nơi hẹn với câu trả lời sẵn.



Trời đất như sụp xuống chân khi chỉ sau 5 phút chờ đợi, Lan thấy đức lang quân của mình đang hớn hở, hạnh phúc dắt tay cô thư ký trẻ đẹp ra khỏi nhà nghỉ N.H gần cơ quan anh.



Nhìn chính xác biển số xe của chồng mà tim cô thắt lại, khắp người lạnh toát, hai tai ù đi. Hai năm rõ mười, bằng chứng cụ thể khiến anh không thể nào chối cãi. Quá bẽ bàng và thất vọng vì bị phản bội, cô ốm liệt giường một tuần liền.



“Tại sao nhỉ?”, cô hỏi câu hỏi này cả tỷ lần, rồi cô tự đổ lỗi cho mình, dằn vặt bản thân.



Cũng trong hoàn cảnh đau khổ như Lan, Mai chỉ muốn li hôn ngay người đàn ông giả dối này. Đức chồng Mai trong con mắt của vợ hay tất cả mọi người xung quanh là một người chồng mẫu mực. Hai vợ chồng trai tài gái sắc này nổi tiếng ở khu phố và là tiêu điểm khi hàng xóm nhắc đến. Đức hiền lành, hòa nhã, chịu thương chịu khó. Tháng tháng cứ “cùi cũi” kiếm tiền chăm sóc vợ con từng chút một.



Biết vợ cũng bận, hàng ngày anh “tranh chức” đón con, đi chợ và cơm nước. Chỉ cần vợ hơi ho, anh đã sấp sấp ngửa ngửa chạy đi mua thuốc. Mai nhiều khi tự thấy mình hạnh phúc và cuộc sống của cô toàn màu hồng.



Rồi một ngày, tình cờ dọn phòng, cô thấy chiếc bao cao su đã dùng được "buộc" kỹ càng trong túi quần của chồng. Bán tín bán nghi, Mai theo dõi chồng kỹ hơn thì thấy anh có nhiều biểu hiện lạ. Nếu như trước đây về tới nhà, anh sẽ quẳng điện thoại vào túi, chẳng thèm sờ đến và chỉ chú ý đến con. Thế nhưng bây giờ, đi đâu anh cũng kè kè theo chiếc điện thoại.



Không quá khó để một người tinh tế như Mai phát hiện ra, đúng vậy, Đức có bồ. Bồ của Đức chẳng phải ai xa lạ, là Tuyết, nhân viên của anh. Mai cũng giật mình khi người tình của chồng chẳng hơn được cô một điểm nào.



Gọi điện bảo chồng về sớm để nói rõ mọi chuyện, hy vọng anh sẽ phủ nhận tất cả nhưng ngược lại, anh thừa nhận và xin vợ đừng làm ầm lên. Đức hứa chấm dứt mối quan hệ sai trái này ngay lập tức và bảo người tình chuyển đi nơi khác làm. Chồng cô thành khẩn: “Chuyện anh với cô ta chỉ là đổi gió chút thôi chứ không có tình cảm yêu đương gì. Xin em cho anh một cơ hội”.



Dù cố nghĩ chuyện bồ bịch của chồng chỉ là một phút yếu lòng nhưng Mai vẫn đau đớn. Trong đầu cô luôn hiện ra những câu hỏi: "Tại sao mình tin tưởng anh như thế, tại sao một người đàn ông đáng tin như anh… lại phản bội gia đình? Bồ của anh có điểm gì hơn mình?...'



Có cơ hội thì "ăn vụng"



Trả lời về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Nguyễn Giang (Trung tâm tư vấn Tình yêu – Tình dục Thành phố Hà Nội) cho hay, khi biết chồng ngoại tình thì điều đầu tiên chị em thường nghĩ chồng có điều gì đó không hài lòng về mình, hay cô người tình có gì hơn mình mà chồng lại mê mệt đến thế… Tất cả những câu hỏi đó sẽ khiến cho chị em rơi vào sự khủng hoảng trầm trọng vì chẳng thể tìm ra một câu trả lời chính xác.



Về mặt tâm lý thì phần lớn những chuyện lăng nhăng của đàn ông chỉ có tính nhất thời. Họ thường không phải là những người chán vợ hay gia đình mà chỉ là có cơ hội thì "ăn vụng". Nếu chẳng may bị vợ phát hiện, họ sẽ tỏ ra ăn năn hối hận, thành thật xin lỗi và chấm dứt. Hầu hết đàn ông sẽ không hề muốn đánh đổi gia đình để lấy mối quan hệ ngoài luồng.



Trong cuộc sống, có thể hiểu được khi một người đàn ông đào hoa, sống hời hợt hay tham lam dính vào ngoại tình. Nhưng thật khó lý giải khi người đàn ông nghiêm túc, một người chồng chỉn chu, cũng ngoại tình.



Khi người đàn ông tốt ngoại tình, họ vất vả hơn và bị lương tâm giằng xé hơn. Nếu bạn lấy được một người chồng tốt, bạn là người hạnh phúc và may mắn. Nhưng nếu người chồng tốt của bạn ngoại tình, bạn phải hết sức khôn khéo để giữ chồng mình, vì anh ấy tốt với bạn thì cũng tốt với người tình anh ấy.



Những người đàn ông này chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Một trong những hình thức ngoại tình tinh vi nhất, phổ biến nhất và cũng khó giải quyết dứt điểm nhất là những trường hợp người chồng ngoại tình, nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm với vợ con.





Theo TTVN