Chồng thích 'ăn chả', không chịu ly hôn

Hôm nay, tôi quyết định viết về rắc rối mà hiện tại tôi gặp phải để tâm trạng thấy thoải mái hơn và mong nhận được những lời khuyên từ các bạn.



Chuyện khiến tôi buồn và suy nghĩ nhiều là về chồng tôi. Gọi là chồng nhưng chúng tôi chỉ mới đăng ký kết hôn vì tôi mang bầu trước. Chúng tôi chưa thể tổ chức cưới vì bố mẹ chồng tôi bảo năm nay không được tuổi. Tôi đã sinh cháu được một tháng rưỡi rồi.



Tôi yêu người chồng hiện tại của mình khi vừa chia tay mối tình đầu được hai tháng. Có lẽ các bạn sẽ nói tôi đó là một quyết định vội vàng, nhanh chóng yêu người mới để quên tình cũ... Tôi không phải là người như vậy. Tôi yêu anh thực sự vì tôi nhận thấy anh là người nhiệt tình, chung thủy trong tình yêu và thực sự rất quan tâm tới tôi. Nhưng bây giờ tôi lại nghi ngờ sự chung thủy của anh. Tôi cảm thấy thực sự bị tổn thương.



Cuối tháng 9 năm ngoái, khi tôi biết mình có bầu thì lúc đó đã được hơn một tháng. Anh bảo anh vui khi nghe tôi thông báo điều đó vì ngày trước, anh đi khám, bác sĩ bảo anh khó có khả năng sinh con. Đó cũng là một trong những lý do mà tôi muốn giữ lại đứa bé vì nghĩ rằng trước sau gì chúng tôi cũng cưới nhau. Lỡ như không giữ đứa con, sau này khi cưới rồi, tôi không có khả năng làm mẹ thì biết phải nói như thế nào.



Khi tôi đề cập vấn đề cưới xin với anh thì anh nói phải làm giỗ bà một năm xong thì mới cưới được. Nhưng các bạn biết không, giỗ bà là gần cuối tháng 12 âm năm ngoái. Tôi đã hỏi anh đã nói chuyện với bố mẹ về việc tôi mang bầu chưa thì anh nói đã nói rồi. Bố mẹ anh cũng không quá nặng nề chuyện này nên đã đi xem ngày. Có điều, xem lên, xem xuống đều không làm giỗ bà trước được và tôi không biết làm gì hơn là chờ đợi.



Ấy thế mà giỗ xong tôi cũng không thấy anh nói gì tới đám cưới. Tôi điện thoại, nhắn tin cho anh thì nhận ra có điều gì khác ở anh, thấy anh có vẻ hờ hững đối với tôi. Lúc đó tôi đang ở quê. Mẹ thấy tôi bụng to, thương con nên đã điện thoại cho bố chồng tôi. Lúc này, tôi mới biết, thì ra anh đã không nói chuyện tôi mang bầu cho bố mẹ, tất cả hoàn toàn giả dối, tự anh bịa ra để nói với tôi.



Cũng may một điều là bố mẹ chồng tôi rất tốt, nhất là mẹ chồng. Sau khi biết chuyện, bố mẹ chồng tôi nói sẽ có trách nhiệm với tôi và đúng là như vậy thật. Bây giờ, vợ chồng tôi đang được ở ngôi nhà riêng mà bố mẹ chồng xây cho. Tôi sinh cháu, bố mẹ rất quan tâm, chăm sóc tôi. Mẹ chồng tôi lại còn nộp đơn xin nghỉ hưu sớm để cho tôi vào kế chân bà. Thực sự trong lòng tôi tôi thấy cảm động lắm. Tôi đã nghĩ sau này mình cũng phải sống sao cho thật tốt, sống tày tặn với bố mẹ.



Chuyện anh lừa dối tôi như vậy, tôi đã bỏ qua và anh lại tiếp tục quan tâm tôi, thể hiện là người chồng, người cha tốt. Tưởng rằng cuộc sống giờ đây chỉ có niềm vui và hạnh phúc nhưng không được như vậy.



Có lần, tôi đọc tin nhắn trong máy điện thoại của chồng và thấy anh gọi người ta là "tình yêu ơi". Tôi không biết số điện thoại đó là của ai và tôi đã hỏi anh có phải hai người từng yêu nhau không. Chồng tôi thú nhận chị ấy là mối tình đầu của anh, họ đã yêu nhau từ hồi cấp 3. Vậy mà trước đây, khi chúng tôi còn yêu nhau, thấy chị ấy nhắn tin cho anh với lời lẽ tình cảm, tôi hỏi thì anh bảo đó chỉ là tình cảm một phía từ chị ấy và anh đã không nhắn lại, không nghe điện thoại chị ấy gọi.



Nhưng rồi anh lại giải thích rất hợp lý cho cái tin nhắn và lần nữa tôi lại tha thứ. Dù vậy, tha thứ không có nghĩa là tôi đặt niềm tin hoàn toàn ở anh. Thỉnh thoảng, tôi vẫn kiểm tra điện thoại của anh, tất nhiên là không cho anh biết. Rồi tôi thấy có những tin nhắn đến vào lúc nửa đêm của chị ấy. Tôi không chịu được nên bực tức với chồng, rồi lại nói chuyện với chị ấy.



Sau khi nói chuyện với chị ấy, tôi mới biết chồng tôi giấu chuyện tôi mang bầu, chuyện chúng tôi đăng ký kết hôn. Chị ấy khẳng định là bây giờ họ chỉ là bạn bè. Còn về phía chồng tôi, anh trách tôi là tôi đã kể hết chuyện cho chị ấy biết, làm chị ấy bị sốc. Anh cũng khẳng định chuyện của hai người đã là quá khứ và người anh cần là tôi. Tôi vẫn tiếp tục tha thứ cho anh vì ít ra tôi đã nói chuyện rõ ràng với chị ấy và tin rằng giờ đây hai người chỉ đơn giản là bạn bè.



Gần đây, tôi vẫn thấy chị ấy nhắn tin cho chồng tôi vào lúc sáng sớm và gần nửa đêm nhưng tôi không biết nội dung như thế nào vì sau chuyện xảy ra, chồng tôi đã cài mật khẩu ở máy. Có một điều tôi chắc chắn rằng nội dung tin nhắn là những lời yêu thương dành cho nhau. Vì anh ấy có hai điện thoại, tôi mới đọc được tin nhắn chồng gửi cho chị ấy: "Anh chỉ mong cho hết ngày, hết tháng, hết năm để anh cưới em thôi".



Thực sự tin nhắn đó của anh ta làm tôi bị sốc. Vì nghĩ cho đứa con mà tôi đã bỏ qua cho anh rất nhiều lần để con tôi có cả bố và mẹ. Tôi đã nói chuyện với anh, tôi không níu kéo, muốn anh tìm cách giải quyết để đường ai người ấy đi vì tôi không thể sống với con người lừa dối tôi nhiều lần như vậy. Nhưng anh lại nói rằng: "Anh không thích nói nhiều, anh hy vọng là em sẽ tôn trọng cuộc sống của anh. Giờ anh chỉ sống vì con, anh không thể nghĩ đến điều khác". Lúc nào cũng vậy, anh ta cũng phủ nhận việc anh ta lừa dối tôi.



Thực sự giờ tôi không biết phải làm thế nào? Tiếp tục sống với con người lừa dối đó thì tôi thấy tâm trạng nặng nề, lúc nào cũng phải suy nghĩ. Còn khi chúng tôi không còn vợ chồng nữa thì con tôi sẽ như thế nào đây? Tôi phải làm sao đây?





Bạn đọc (Theo Ngôi sao)