Chồng thoái thác việc nhà

Hảo ấm ức, khóc tức tưởi, ngồi ôm con, nhịn luôn cơm tối. Còn chồng Hảo ra ngoài “đánh chén” no say mới về, không thèm hỏi vợ no hay đói.

“Ối trời ơi, cả năm mình cơm nước phục vụ chồng con không một câu than vãn. Giờ ốm nhờ tý là chồng mình ‘giở giọng’ đó đấy. Buồn lắm, tức lắm mà không nói được, vẫn phải gắng chịu. Bây giờ mình cũng không đến nỗi căm ghét hay đòi ly hôn nữa, chắc cũng quen rồi. Thôi thì tự nhủ đàn ông là vậy” – Hảo chia sẻ.



Hảo bảo, không phải cô cam chịu hay nhu nhược vì bình thường, chồng Hảo rất tốt, chăm làm, ứng xử với hai bên nội – ngoại tử tế. Nhiều lúc, chồng Hảo giúp vợ việc nọ - việc kia tự giác lắm hoặc có khi Hảo vừa nhờ đã làm ngay. Tuy nhiên cũng có khi “trái nắng trở trời”, Hảo vừa nhờ đã bị chồng tuôn ra một tràng, nào là “Tôi không phải con cô”, “Đừng nói với tôi bằng cái giọng đó”... trong khi Hảo đề nghị rất nhẹ nhàng, lịch sự.

Kết hôn 4 năm và có một cậu con trai 16 tháng tuổi, Minh (La Thành, Hà Nội) hầu như cũng phải làm hết việc nhà mà không được chồng giúp đỡ. Minh đã nói với chồng nhưng chồng cô luôn cho rằng: “Công việc của em nhàn, em về nhà sớm. Anh phải làm việc nhiều hơn, kiếm được nhiều tiền hơn... Nếu em muốn biến chồng thành osin thì em tự gánh vác kinh tế nhé”.

“Nào có phải mình bảo chồng làm tất mọi việc đâu. Chỉ là nhờ chồng lên cây treo quần áo trên tầng 3 tìm xem có cái yếm của con không thôi, thế mà mặt lão ý cũng sưng lên như bị ong đốt, còn lẩm bẩm bảo mình sai chồng như sai thằng ở” – Minh than phiền.

‘Đòn’ tâm lý

Để khắc phục tình trạng chây lười việc nhà của chồng, người vợ có thể vận dụng những mẹo sau:

- Không yêu cầu chồng làm nhiều hơn 1 việc cùng lúc. Hãy nhờ chồng làm một việc gì đó và cho anh ấy thời gian (bạn có thể tạm rời đi). Không đưa ra một danh sách dài dằng dặc những yêu cầu một lúc. Đàn ông có gene di truyền từ chối ngay lập tức khi vợ “sai gì mà lắm thế”. Khi ấy, chiến lược của bạn sẽ thất bại.

- Không cằn nhằn: bạn càng cằn nhằn, chồng bạn càng trở nên cứng đầu và bạn không thể nhờ vả được chồng. Nhớ là bạn nói nhiều bao nhiêu, chồng bạn làm ít đi bấy nhiêu. Chỉ yêu cầu chồng 1 lần rồi để yên như thế.

- Cho anh ấy quyết định thời gian: cái này đòi hỏi bạn phải thật kiên nhẫn vì đàn ông cực kỳ ghét bị kiểm soát. Khi cảm thấy bị bắt ép, rất có thể chồng bạn sẽ trốn. Một khi anh ấy muốn trốn nghĩa là bạn chẳng còn cách nào để nhờ chồng nữa.

- Nhấn mạnh những việc anh ấy đã làm thay vì những việc chưa hoàn thiện: hãy thử đặt mình vào vị trí của người bạn đời. Tưởng tượng chồng bạn chỉ chăm chăm phê phán khuyết điểm mà không nhìn nhận ưu điểm của bạn thì bạn có cảm giác ra sao? Bạn sẽ xa lánh và chẳng quan tâm xem chồng muốn nói gì. Tâm lý này tương tự cảm giác của nam giới với việc nhà.

- Không làm lại: nếu chồng bạn không làm theo cách bạn muốn thì bạn đừng bắt chồng phải làm lại và cũng không tự mình làm lại cho chồng.

- Coi chồng là anh hùng: đàn ông vẫn thích cảm giác được làm người hùng trong mắt vợ con. Vấn đề là anh ấy không nhận ra tầm quan trọng của việc nhà nên ngại xắn tay áo lên giúp. Nhiều khi, do vợ đảm đang quá nên chồng không hiểu những khó khăn thực tế của vợ. Do đó, bạn cần giải thích những khó khăn của mình cho chồng nhưng không phải đổ lỗi hay tức giận mà chỉ là nhẹ nhàng chia sẻ.

- Vợ chồng cùng tạo nên một danh sách các việc cần làm trong nhà. Thay vì yêu cầu anh ấy phải làm gì, bạn nên hỏi anh ấy thích làm những việc nào trong danh sách vừa nêu. Mỗi tuần hoặc cuối ngày, vợ chồng cùng trao đổi về những việc đã làm được – những việc chưa hoàn thành.