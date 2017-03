Chồng vừa đánh vừa xoa nhưng tôi không dám bỏ

Mâu thuẫn vợ chồng tôi xảy ra lúc con tôi được một tuổi, giờ con tôi đã gần 4 tuổi. Tôi nghĩ mọi chuyện là vô tư nên không có gì phải giấu giếm cả dù đó chỉ là tin nhắn của anh bạn cũ. Chồng tôi nghĩ tôi không quên được người ta nên suốt ngày nhắn tin gọi điện, nhưng thực tế tôi chỉ trả lời khi bạn tôi nhắn hỏi thăm công việc và sức khỏe chứ không có gì gọi là tình tứ. Cũng từ đó nối tiếp một chuỗi dài những mâu thuẫn.



Chồng tôi nghi ngờ tất cả các mối quan hệ của tôi và không cho tôi giao lưu với những người đàn ông trong công ty, mà môi trường làm việc của tôi thì toàn đàn ông. Ra bên ngoài anh nghe người ta đồn thổi điều gì là về tra khảo tôi rồi đánh đập chửi rủa thậm tệ. Cả chuyện ở gia đình nhà chồng, tôi làm điều gì không vừa ý anh cũng chửi rủa tôi sau đó đánh đòn.



Thực sự sau những lần như vậy tôi không hề còn một chút tình cảm nào với chồng. Tôi cứ tưởng sau sự việc người ta đồn thổi về tôi, anh sẽ giải thoát cho tôi nhưng không, anh vừa đấm vừa xoa, anh đánh tôi xong lại đòi hỏi tôi rồi bảo tôi đừng giận nữa, hãy quên đi tất cả.



Giờ tôi đang sống trong tình cảnh về nhà là không thể thốt nên lời, chồng tôi đi đâu làm gì tôi mặc kệ, thẻ ATM của anh anh cũng đã giữ, có lẽ cơm ai người ấy ăn, tôi chỉ bảo góp cho tôi 2 triệu để nuôi con. Dù có sống đi chết lại chắc tôi cũng không bao giờ lấy lại được tình cảm với chồng. Tôi muốn được giải thoát nhưng anh không làm thế, còn tự bản thân giải thoát cho mình thì chắc tôi không đủ can đảm để làm. Vậy giờ tôi phải làm sao?(Oanh)







Chuyên gia tư vấn Dương Kim Ngân

Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm (VNE)



Trước tiên, rất cám ơn bạn đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình để chúng ta có thể cùng tâm sự và giải tỏa gánh nặng trong lòng.Qua những gì bạn đã viết, tôi có thể hiểu phần nào cuộc sống của gia đình trong mấy năm vừa qua. Tôi xin phép không nói đến những nỗi đau, sự uất ức mà bạn đã phải chịu đựng. Ở đây, có lẽ chúng ta chỉ chia sẻ về những gì bạn sẽ hướng tới để thay đổi cuộc sống địa ngục hiện tại. Và tự nhiên, tôi thấy cuộc sống của bạn rất giống một bài toán tìm X thời tiểu học.Bạn thử xem nhé: X – 5 = 5. Trong đó: Số X là chồng bạn. Số 5 đầu tiên là bạn. Số 5 tiếp theo là con của hai người. Dấu trừ (-) là tình trạng gia đình không hạnh phúc, mà chồng bạn (là người gây ra) và bạn (là người chịu đựng).Vậy bài toán này được giải như thế nào? Chúng ta chỉ có một cách: X – 5 = 5. Suy ra X = 5 + 5. Như bạn thấy đấy, khi đi tìm ẩn số, chúng ta cần thay đổi từ những số có thật. Bài toán không thể được giải được nếu lấy X – 5 hoặc X + 5, cũng như bạn không thể hạnh phúc nếu chỉ trông chờ vào sự “giải thoát” từ phía người chồng.Chẳng phải hai mẹ con bạn đang là những số có thật hay sao? Và chính bạn là số 5 đầu tiên cần dịch chuyển để tìm ra đáp án chính xác cho bài toán. Còn chồng bạn là một số X nên anh ta không thể tự thân tìm ra đáp số. Những hành vi bạo lực của anh ta sẽ luôn lặp đi lặp lại theo một vòng tròn. Bắt đầu là kiếm cớ, rồi chửi mắng, đánh đâp, rồi lại xin lỗi, làm lành… Nếu bạn không làm gì để cắt đứt chu kỳ đó thì chắc chắn cái vòng tròn ấy sẽ ngày càng thít chặt tự do, hạnh phúc và thậm chí là sự an toàn của bạn.Cuộc sống cũng thế, đôi khi chúng ta chỉ thay đổi được những gì có thể. Trong bài toán này, nếu người chồng đã là một ẩn số thì chính bạn nên tự giải phóng cho mình. Chỉ có sự thay đổi đó mới chấm dứt cuộc sống không hạnh phúc và mang lại sự bình yên cho những người đáng được hưởng hạnh phúc.Bạn cũng đừng nghĩ mình cố gắng nín nhịn, chịu đựng để duy trì cuộc sống êm ấm giả tạo là vì con. Dù còn nhỏ, cháu vẫn có thể cảm nhận và sẽ có những ấn tượng xấu về mối quan hệ đầy mâu thuẫn của bố mẹ. Liệu bạn có muốn con mình lớn lên trong nỗi tự ti và sự nghi hoặc về hạnh phúc gia đình? Liệu bạn có muốn con mình lớn lên với định nghĩa tổ ấm là nơi người ta phải chịu đựng nhau mà sống?Bạn là một phụ nữ thông minh và hiểu rất rõ vấn đề của mình nên đã xác định rằng “Dù có sống đi chết lại chắc tôi cũng không bao giờ lấy lại được tình cảm với chồng” nhưng cái làm bạn băn khoăn chính là “Tôi muốn được giải thoát nhưng tôi không đủ can đảm để làm”. Vậy thì điều gì có thể thay đổi suy nghĩ ấy của bạn?Có lẽ sẽ hơi lạc đề nhưng tôi rất muốn kể một câu chuyện nhỏ với bạn. Vào tháng 5 vừa rồi, khi đi công tác tại Tương Dương, Nghệ An, tôi nghỉ tại một phòng trong khách sạn. Ban ngày, ngoài trời nóng kinh khủng, gió Lào và mặt trời bỏng rát đến nỗi mỗi lần hít thở phổi như bị hun khói. Đến tối, dù được lễ tân gợi ý rằng mở cửa sổ sẽ rất mát, thoáng và có thể ngắm cảnh rừng Săng lẻ về đêm nhưng tôi không thể theo lời họ được. Tôi tin chắc rằng đóng kín cửa và bật điều hòa mới là cách tránh nóng tốt nhất. Vậy là tôi đóng chặt cửa, kéo rèm và xem vô tuyến trong mấy ngày đầu. Đến ngày thứ 3, tôi mới thử kéo rèm và được ngắm nhìn rừng Săng lẻ dưới ánh trăng. Sau đó, tôi mở cửa sổ và nhận ra rằng, không khí vùng núi cao ban đêm thật tuyệt vời. Khỏi phải nói tôi đã hối hận thế nào khi mình không dám thử làm điều ấy vào mấy tối hôm trước.Tôi không biết chính xác nỗi sợ hãi của bạn khi từ bỏ người chồng ghen tuông, nghi ngờ và tàn ác đó là gì, nhưng tôi nghĩ bạn hoàn toàn có thể đương đầu với tất cả để tự giải phóng bản thân. Có thể, anh ta chính là tấm rèm khiến bạn không nhìn thấy được cuộc sống tự do tuyệt vời đến thế nào nhưng chính bạn là cái cửa sổ trong suốt ngăn mình đến với thế giới. Kéo tấm rèm ra là một chuyện nhỏ, nhưng tự mình mở cánh cửa là một bước đi dài thật sự. Tôi mong bạn có đủ dũng khí để được cảm nhận thế giới tự do và yêu thương này. Chẳng phải con người ta từ khi sinh ra đã có quyền mưu cầu hạnh phúc hay sao? Và tôi chắc chắn bạn là một người xứng đáng được hưởng cái quyền căn bản ấy.Đôi khi, chúng ta sợ tham dự một thử thách vì không biết rõ đường đua như thế nào, cuối đường đua có gì chờ đợi mình? Thành công hay thất bại. Nhưng tôi chắc, dưới vạch xuất phát của bạn hiện tại là địa ngục, và phía trước, cuối đích đến là thiên đường. Bạn có thể đang lo lắng, sợ hãi nhưng hãy luôn nhớ rằng bạn không đơn độc trong cuộc thi này, hai bên đường đua còn có người thân, bạn bè, đồng nghiệp và các tổ chức đoàn thể ủng hộ, động viên và nâng đỡ khi bạn cần. Với rất nhiều người đang đứng bên bạn thì chẳng vì lẽ gì chỉ bởi một người có thể khiến bạn gục ngã, phải không nào?Chúc bạn sớm nhận được phần thưởng xứng đáng cho mình, tôi tin là như vậy!