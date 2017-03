Chú rể giả và sính lễ... vàng giả

Suốt hai ngày qua người dân xóm gạch gốm Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long không ngớt bàn tán về đám cưới giả có một không hai vừa xảy ra ở địa phương. Không chỉ người thân trong gia đình bị bất ngờ mà cơ quan chức năng cũng bối rối vì tình huống khó hiểu của đám cưới giả này. Ông Phạm Đăng Khoa, Trưởng ấp Thanh Mỹ 2 (cũng là khách dự đám cưới), lắc đầu ngao ngán nói: “Tôi 75 tuổi trên đầu mà lần đầu tiên mới thấy một cái đám cưới hết sức kỳ cục như vậy”.

Chú rể bỏ chạy khi đang làm lễ

Ông Nguyễn Hữu Thanh, cán bộ MTTQ ấp, khách dự đám cưới tại gia đình nhà gái, kể: “Tôi đến đám cưới hơn 9 giờ sáng ngày 23-10, lúc này họ nhà trai chưa tới nhưng gia đình đã bắt đầu đãi tiệc. Nghe nói đám này không hạp tuổi nên chỉ đưa rể chứ không rước dâu. Nhà gái đặt tiệc khoảng 15 mâm”.

Theo lời ông Thanh, khoảng 11 giờ, họ nhà trai đi taxi đến gồm chú rể Phạm Hoàng Nghĩa, ông trưởng tộc tên Võ Văn Năm, một cô gái tên Phạm Hồng Cúc được giới thiệu là em gái của Nghĩa và ba thanh niên bưng các mâm lễ vật. Một vài người khách để ý đến ba thanh niên này có vẻ ẻo lả.

Họ nhà trai trình lễ vật có nữ trang là cặp nhẫn, đôi bông, sợi dây chuyền bằng vàng và bánh, trà, rượu… theo đúng nghi lễ. Nhưng khi bên nhà gái thắc mắc về số tiền 10 triệu đồng họ nhà trai hứa trao trong lễ cưới, phía nhà trai lúng túng không trình ra được. Cùng lúc đó cô dâu phụ (là nhân viên một tiệm vàng) đã phát hiện ra số vàng sính lễ quá nhẹ so với vàng thật và không có con dấu của cơ sở gia công. Phía gia đình nhà gái hô hoán số nữ trang là vàng giả. Tiệc cưới trở nên lộn xộn, nhốn nháo, bất ngờ chú rể lẻn chạy ra đường kêu xe ôm biến mất. Sau đó lần lượt em gái của chú rể và đám thanh niên cũng lẻn ra đường trốn mất, riêng ông trưởng tộc chạy không kịp vì… chỉ có một chân, bị họ nhà gái giữ lại. Những người trong họ nhà gái gọi điện thoại trình báo Công an xã Thanh Đức đến xử lý vụ việc. Dù vậy đám cưới vẫn đãi tiệc đến khoảng 15 giờ chiều mới kết thúc, nhạc sống xập xình suốt buổi.

Bà P. - mẹ cô dâu đang kể lại chuyện lừa đảo của chú rể Nghĩa. Ảnh: HÙNG ANH

Ảnh cưới của cô dâu T. và chú rể lừa. (Ảnh tư liệu gia đình cung cấp)

Gia đình cô dâu nói gì?

Sáng qua, 24-10, Công an xã Thanh Đức nhiều lần mời cô dâu T. lên lấy lời khai nhưng cô này không tới. Trong khi đó người dân ấp Thanh Mỹ 2 cho biết sáng sớm đã thấy cô T. xách giỏ đi đâu không rõ. Chúng tôi tìm đến nhà cô dâu, căn nhà nằm sâu trong xóm lò gạch cặp sông Cái Sơn, vẫn còn chất đầy nồi niêu, xoong chảo, vật dụng phục vụ đám cưới. Bà P., mẹ cô dâu, buồn rầu cho biết hiện nay gia đình vẫn còn bàng hoàng, bất ngờ về sự việc này. Hỏi cô T. đi đâu, bà P. chỉ nói vắn tắt: “Con gái tui đi việc riêng chưa về”.

Bà P. cho biết Nghĩa và cô T. chỉ mới quen nhau hơn hai tháng. Trước khi đám cưới, Nghĩa có đưa cha ruột và mẹ nuôi cùng các chị đến nhà bà P. xin cưới T. Do kinh tế gia đình khó khăn và cô dâu, chú rể không hạp tuổi nên hai bên thống nhất không làm đám hỏi, chỉ làm lễ cưới theo nghi thức đưa rể. Nghĩa thông báo họ nhà trai xuống 30 người nhưng hôm đám cưới Nghĩa chỉ đi với năm người, vì thương con nên bà P. và thân tộc nhà gái châm chước bỏ qua. Do Nghĩa không chịu đưa 10 triệu đồng nên nhà gái sinh nghi, kiểm tra vàng cưới mới biết là vàng giả nên báo công an xã. “Cũng may, nếu Nghĩa chịu đưa 10 triệu đồng, không ai kiểm tra vàng thì con gái tui khổ rồi” - bà P. nói.

Bà P. cho biết sau khi sự việc xảy ra bà có điện thoại cho mẹ nuôi và các chị của Nghĩa để mắng vốn nhưng những người này nói không liên quan đến sự việc rồi tắt máy điện thoại. Chúng tôi hỏi bà có đến gia đình nhà trai để tìm hiểu gia cảnh hay không, bà P. đáp: “Không đến lần nào, chỉ nghe nói ở ấp An Lương, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, cách nhà tui hơn 10 km”. Tiễn chúng tôi về, bà P. nói: “Tui mượn tiền hàng xóm mua thịt heo, thịt bò chịu để tổ chức đám cưới. May mà số tiền mừng cưới của khách vừa đủ để trả nợ, nếu không cả gia đình không biết phải làm sao vì cả nhà đều quanh năm làm thuê làm mướn”.

Vàng giả, người cũng giả

Theo điều tra ban đầu của công an, trong đám cưới này tất cả đều là giả, từ ông trưởng tộc đến vàng sính lễ và chú rể Phạm Hoàng Nghĩa. Một công an viên cho biết theo lời khai của cô dâu và những người có liên quan thì đạo diễn của màn kịch đám cưới giả này là Phạm Hồng Cúc, hiện là chủ một quán nhậu ở phường 4, TP Vĩnh Long. Do cô dâu T. có thời gian làm tiếp viên ở quán này nên Cúc thầm thương trộm nhớ và muốn cưới cô T. về “làm vợ”. Cúc đã thuê Nghĩa giả làm chú rể và thuê ông Năm đóng vai trưởng tộc, còn Cúc tham dự đám cưới thật của mình trong vai trò giả là em gái Nghĩa. Theo một số người dân địa phương thì có thể cô T. cũng có liên quan trong màn diễn đám cưới giả này, vì có thời gian Cúc và cô T. đã thuê nhà sống chung ở phường 4, TP Vĩnh Long.

Nếu thực chất đám cưới giả này đúng như vậy thì câu chuyện trái khoáy này một lần nữa đánh động dư luận về thực trạng nhu cầu kết hôn của người đồng giới. Họ cần được chung sống với người mình yêu như những người có quan hệ dị giới. Do bế tắc, không được pháp luật cho phép, bị xã hội kỳ thị, họ buộc phải lách luật, đánh lừa dư luận và phải nhận những hậu quả đáng tiếc.

Không ai có tội trong vụ đám cưới giả Vụ việc đúng là hi hữu và khôi hài. Nhưng xét theo góc độ luật pháp thì ông tộc trưởng giả, chú rể giả chẳng ai có tội tình gì. Vàng giả công an cũng đã thu giữ nên chẳng ai chiếm đoạt gì của ai. Theo luật pháp, dù đám cưới đã diễn ra nhưng do cô dâu, chú rể không đăng ký kết hôn, cũng chưa chung sống với nhau ngày nào nên hôn nhân không được luật pháp công nhận, cô dâu xem như chưa có chồng. Luật sư TRẦN THANH PHONG, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ

HÙNG ANH