Chức càng lên, “phong độ” càng xuống!

Quý ông “hết lửa” vì thành đạt

Cuộc sống của vợ chồng anh Trần Khánh T. (42 tuổi) và chị Vũ Hải L. (37 tuổi) ở quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến không ít người phải ghen tị. Chị làm chủ salon làm đẹp nên rất biết cách làm đẹp, còn anh là Giám đốc một chi nhánh ngân hàng, luôn phong độ ngời ngời… Không ít lần bạn của chị L. nhắc nhở chị giữ chồng cho chặt kẻo các em bắt cóc như chơi.

Chị L. mỉm cười nhưng trong lòng thì héo hắt với nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai. Chỉ có chị là hiểu rõ nhất rằng chồng chị chỉ phong độ trên đường, làm chủ mọi công việc, còn trên giường lại là “cờ không gió”. Công việc bận rộn, căng thẳng đã khiến sức khỏe sinh lý của chồng chị L. ngày càng sa sút cho dù chị đã tìm đủ mọi phương thuốc để giúp chồng lấy lại “bản lĩnh” của ngày xưa.

Nhờ gia đình vợ, nhờ sự khéo léo, đảm đang của vợ anh Hoàng M., Giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản mới được như ngày hôm nay nên Minh rất yêu vợ. Có tiền, có quyền, nhà lầu, con trai, con gái đủ cả, vợ có điều kiện chăm sóc nhan sắc nên càng xinh đẹp…

Thế nhưng từ ngày thêm danh, thêm tiền, bù đầu với công việc, “khoản ấy” của M. bỗng dưng “xuống cấp”. Anh tìm đến một bác sĩ nam khoa tâm sự rằng, mỗi khi đến dịp “trả bài” anh lại lo ngay ngáy. Anh thường lấy lý do bận việc, họp hành, mệt mỏi để đi ngủ sớm. Thậm chí, anh thường về nhà với hơi men và say xỉn để tránh phải gần gũi vợ.

“Nhiều lúc thèm được ôm ấp vợ nhưng khổ nỗi, súng cứ lên nòng là nổ. Có những đêm thấy cô ấy trằn trọc, quay bên này, quay bên kia mà mình nằm yên không dám cựa quậy. Cứ như mình không còn là đàn ông nữa”- anh M. tâm sự.

Theo anh M., trước đây chuyện ấy của anh có đến nỗi nào, thế nhưng có lẽ từ khi công việc làm ăn không thuận lợi bỗng dưng khoản kia yếu hẳn. Bởi nhiều tháng qua trong đầu anh lúc nào cũng quay cuồng với công việc, chật vật với khoản nợ, rồi lãi mẹ đẻ lãi con xoay như chong chóng do mấy năm vay vốn ngân hàng mua kinh doanh đất đai.

GS.TS Đỗ Trọng Hiếu cho biết, ông rất hay gặp câu chuyện “bất lực” do nghề nghiệp của đấng mày râu, nhất là những người đàn ông thành đạt. Nguyên nhân khiến cho đàn ông “kéo cờ trắng” đầu hàng trong chuyện giường chiếu, giảm thời gian “hoạt động” hoặc bất lực hoàn toàn thường là do lo nghĩ, căng thẳng, nề nếp sinh hoạt đảo lộn, bia rượu triền miên, say xỉn triền miên, hút thuốc lá nhiều…

Dè chừng với chiếc ghế da

Một số bác sĩ nam khoa cũng cho rằng, bất lực do nghề nghiệp thường xảy ra với những người đàn ông thành đạt sớm và nhanh. Muốn làm giàu và cạnh tranh, không ít doanh nhân phải lao lực tâm trí dẫn đến sự mệt mỏi, trì trệ sức khỏe, trung khu thần kinh liên quan đến việc điều khiển “súng ống” cũng yếu theo.

Bên cạnh đó, những thói quen hút thuốc, uống rượu, thức đêm cũng đẩy nhanh quá trình nhiễm một số bệnh gần như là kẻ thù của “cương dương” như huyết áp cao, xơ vữa động mạch, mỡ trong máu… Cùng đó những chiếc ghế da bề thế, êm ái, vốn là “tượng trưng” cho danh vọng của cánh mày râu cũng tác động không ít đến khả năng “tả xung hữu đột” trên giường.

Theo một bác sĩ nam khoa, quý ông quá “chung thủy” với những chiếc ghế da mềm cũng nên dè chừng bởi đây có thể là nguyên nhân khiến “con giống” chết yểu. Không những thế, việc ngồi nhiều cũng làm các đốt sống bị ảnh hưởng, những người đã bị thoát vị đĩa đệm không thể “lâm trận” như vũ bão được.

Đặc biệt ngồi nhiều, thiếu vận động cũng dễ dẫn đến việc bị nhiễm trùng đường niệu đạo, bàng quang, tạo điều kiện cho bệnh u xơ tiền liệt tuyến phát triển. Khi đau đớn, vướng víu thì chẳng súng ống nào oai phong được”- bác sĩ này cảnh báo.

Cũng theo bác sĩ Đào Xuân Dũng, nhiều người cho rằng khả năng tình dục của đàn ông thường tỷ lệ nghịch với mức độ thành đạt. Nhưng thành đạt chỉ có lỗi khi kéo theo những lo lắng, căng thẳng và bia rượu triền miên. Rất nhiều quý ông trẻ tuổi “hết lửa” trong chuyện phòng the có thể là do áp lực công việc, những căng thẳng trong đời sống gia đình xã hội, mà thuật ngữ y học gọi chung là stress.

Ai thường gặp bác sĩ về chuyện bất lực?

Theo chuyên gia tình dục học- bác sĩ Đào Xuân Dũng thì nhân viên ngân hàng, kế toán, tài xế lái xe taxi hoặc xe buýt… là những người hay đến gặp bác sĩ về vấn đề bất lực hơn bất cứ ngành nghề nào khác. Ông cũng cho rằng có nhiều nghiên cứu đã tìm ra mối liên quan giữa mức độ stress của những nhân viên tài chính với chứng bất lực.

Stress không những ảnh hưởng xấu đến tình trạng tinh thần, thể chất mà còn giấc ngủ, vì thế nó ảnh hưởng đến chức năng tình dục. Đặc biệt, tình trạng nam giới, lạm dụng thủ dâm hoặc “sinh hoạt” bừa bãi, uống nhiều rượu bia, lười vận động, béo phì, thức khuya, lạm dụng thuốc, bao cao su chứa thuốc… cũng dẫn tới tình trạng “bất lực”.

Các chuyên gia cho biết, khi nam giới không còn hứng thú, không còn rung động với chuyện ái ân, họ luôn có xu hướng lẩn tránh người yêu, bạn tình. Vì vậy, khi nhận thấy “sản phẩm kém chất lượng” ở chồng thì các bà vợ nên quan tâm tìm hiểu, tránh nghi kỵ hay phàn nàn. Những biểu hiện thiếu tế nhị của vợ có thể làm cho chồng mất đi sự tự tin và có nguy cơ biến rối loạn tạm thời trở thành khó chữa.

Tuy nhiên với đáng mày râu cũng phải xem lại mình. Với những người có tần suất quan hệ tình dục quá cao cần chấn chỉnh lại, giảm số lần quan hệ tình dục. “Không có một đáp số chung cho tất cả mọi người về số lần sinh hoạt. Nếu cảm thấy mệt mỏi, ít hứng thú với chuyện ấy cũng nên dừng lại”- một bác sĩ chia sẻ.

Theo Hải Anh (Người lao động)