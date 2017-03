Chứng cứ oái oăm

Đang lang thang ở chợ Bến Thành, chị Minh (nội trợ, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) nhận được điện thoại của chồng: “Em ở đâu? Giữ máy anh đọc cái này cho nghe”. Nhận thấy giọng chồng run run, chị cũng hơi hoảng, vội phân trần: “Em đi chợ chứ đi đâu, em đi một mình mà!”. Chồng chị là người hay ghen. Anh ghen với bất cứ người đàn ông nào lân la gần chị. Vì thế, gần 50 tuổi nhưng từ lúc lấy chồng chị phải nghỉ việc, ở nhà chăm sóc chồng con đến giờ.

Khi một giấc mơ thành “ngòi nổ”

Chị nghe loáng thoáng chồng đọc một hơi và cảm nhận có điều gì đó quen quen. Đến khi chồng dừng lại và giọng lạc đi: “Em về ngay, đừng vờ vịt nữa!” thì chị hốt hoảng giật mình. Thôi rồi, hồi trẻ có lần ngẫu hứng chị đã viết lại một giấc mơ của mình, trong đó có chồng và… bạn trai cũ.

Vừa bước vào nhà, chị đã thấy chồng đang ngồi bên chai rượu chỉ còn vơi nửa. Một bản sao tờ giấy viết tay của chị Minh nằm trên bàn đang chờ chủ nhân… về trình diện; bản gốc đã được cất vì sợ chị xé và… thủ tiêu. Chị vẫn còn nhớ hôm ấy vợ chồng chị giận nhau vì anh chị đi siêu thị tình cờ chạm mặt “người cũ” của chị... Từ khi lấy nhau, chồng chị đã ghét cay ghét đắng gã đàn ông gặp vợ mình trước khi vợ gặp mình, nay “gã đó” dám xuất hiện ngay trong giấc mơ của vợ mình, dù là một giấc mơ từ… xưa lắc thì anh không thể nào chịu nổi.

Dù chị Minh cố thanh minh đó chỉ là một giấc mơ, thấy ngồ ngộ, hay hay rồi tiện có cuốn vở nháp của con trên bàn, chị ghi vào và… quên mất nhưng chồng chị lại lập luận khác: Nó mà có trong mơ có nghĩa là nó có mặt mọi lúc, mọi nơi. Mơ mà thắm thiết vậy thì chắc chắn ngoài đời họ đã gặp nhau nhiều lần và còn làm chuyện tày trời với nhau”. Như để củng cố thêm “luận cứ” của mình, anh tìm kiếm và in ra một loạt ý kiến trong các trang báo mạng bắt vợ xem rồi kết tội vợ: “Không tơ tưởng, không tơ vương thì không thể mơ rành rành như thế được. Sao không mơ thằng khác mà mơ đúng thằng này?...”. Vậy là chị Minh trở thành người có tội và tội của chị còn to hơn tội ông chồng thỉnh thoảng lại gọi tên người yêu cũ khi say xỉn bởi theo lời chồng chị thì lời nói gió bay, còn đây bút ký rành rành lại có thêm cảm xúc “vui vui, ấm áp” khi tỉnh dậy.

Ảnh lưu niệm biến thành bằng chứng

Một hôm, anh Hùng (Công ty FPT) nhận được một thư điện tử từ một địa chỉ lạ hoắc với dòng chữ “Ảnh nè” kèm bức ảnh vợ mình đứng cười toe toét bên cạnh ông sếp người Nhật Bản. Máu trong người sôi lên sùng sục, anh vội vàng gọi điện thoại hẹn vợ đi ăn trưa. Anh quay cuồng với suy nghĩ: Thế là rõ rồi, vợ anh đang cặp bồ với ông sếp Nhật Bản; trách sao cứ đòi đi học tiếng Nhật, thỉnh thoảng làm sushi cho cả nhà ăn rồi còn bày đặt treo tranh Nhật Bản trong nhà. Hôm Nhật Bản gặp nạn sóng thần, cô ấy ngồi xem tivi mắt cứ rơm rớm, lại còn thở dài thườn thượt... chắc do đó là quê “người ta”.

Trong lúc đợi vợ đến, anh Hùng quan sát kỹ hơn tấm ảnh mới nhận được: “Xung quanh có hoa chứng tỏ họ đi chơi đâu đó với nhau. Vợ lại còn cầm một bó hoa chứng tỏ là do ông ta tặng. Nhìn hai người cười, thấy mà ghét…”. Vì giận quá nên anh không nhận ra trong ảnh, vợ mình và ông sếp đang đứng trên một sân khấu. Cả mấy chậu hoa cũng là hoa giả, cảnh đằng sau là của một tấm phông.

Nói là mời vợ ăn cơm trưa nhưng anh chẳng nuốt nổi miếng nào. Lúc mới nhận ảnh, anh còn tưởng ai muốn tống tiền nên giận lắm. Giờ anh còn cảm ơn vì nhờ nó mà anh có “chứng cứ” về việc vợ ngoại tình. Vợ anh đã cố thanh minh rằng bức ảnh đó đến tay anh là do một cô bạn trong cơ quan gửi cho nhiều người và địa chỉ thư điện tử của anh vô tình “dính” vào danh sách nhóm. Ông sếp Nhật Bản mà anh cho vào vòng nghi vấn đã về nước cả năm nay rồi. Hôm ông ấy tặng hoa cho vợ anh là một buổi họp cuối năm và vợ anh biểu diễn văn nghệ. Im lặng nghe vợ giải thích thấu lý đạt tình về việc tấm ảnh nhưng anh vẫn thấy ghét và từ đó không ngừng cảnh giác những ông sếp của vợ.

Tin nhắn đi lạc

Vợ chồng chị Thanh (giáo viên Trường TVO) đang lâm vào tình trạng “bão cấp 13”. Hôm qua anh đi làm bỏ quên điện thoại ở nhà, một tin nhắn đã được gửi tới số máy chồng chị. Tò mò, chị mở ra đọc; tin nhắn có nội dung: “Số tài khoản 1314… Ngân hàng ACB TP.HCM. Muốn trả tiền hay trả gì cũng chiều. Cảm ơn anh yêu”. Chị tưởng mình hoa mắt nên tìm kính đeo vào đọc đi đọc lại. Trách gì hôm qua anh nói gần nói xa là tháng nay công ty trả lương chậm. Mà chắc chắn đây là người rất thân quen nên mới không ghi tên chủ tài khoản. Lại còn bày đặt vay tiền mà trả tiền hay trả gì cũng được. Đúng là chồng mình đang bị người ta dụ dỗ. Rồi chị bắt đầu suy diễn: “Hèn chi gần đây cứ đòi vợ mua áo thun, không chịu mặc sơ mi, quần Tây như trước; thỉnh thoảng còn xịt nước hoa nồng nặc, trúng gió cũng không chịu xức dầu xanh trước khi đi làm. Hôm rồi còn đứng soi gương cười tủm tỉm một mình…”. Không dám nghĩ tiếp, chị gọi vào số điện thoại vừa nhắn tin thì nghe tiếng “alô” ngọt ngào. Đến đây, chị hoảng hốt thật sự liền buông rơi điện thoại: “Thôi rồi, giọng đó mà đàn ông không chết mới lạ. Giọng người ta mượt mà chứ đâu có khô khốc như giọng miền Trung của mình”.

Chạy thẳng tới cơ quan anh, chị gí cái điện thoại sát mặt chồng: “Đó, anh cứ đi chuyển tiền cho người ta, để mẹ con em chết đói cũng được” rồi òa khóc. Chồng chị nhanh chóng tìm ra nguyên nhân: một đồng nghiệp của anh nhắn tin cho chồng nhưng đã nhầm sang máy anh. Dẫu chủ nhân tin nhắn đi lạc đã rối rít xin lỗi họ nhưng chị vẫn không thể yên tâm vì theo chị, đàn ông bây giờ “dại gái” khá nhiều mà cũng lắm cô “đào mỏ”...

Trong hôn nhân, trước những “chứng cứ” mong manh từ trên trời rơi xuống, nếu “nhà điều tra” cũng chính là người có quyền lợi liên quan thì dễ nảy sinh tình trạng đa nghi, suy diễn rồi… áp đặt. Chính vì đóng vai trò “hai trong một” nên người ta thường sử dụng chứng cứ thiếu khách quan và vội vàng kết luận. Thật sự những “bằng chứng” như chữ viết, hình ảnh, tin nhắn… chỉ được dùng trong những trường hợp điều tra để tìm tội phạm. Nếu chỉ dựa vào chừng đó “chứng cứ” vu vơ để kết tội người bạn đời của mình là kẻ ngoại tình thì dễ lâm vào tình cảnh tan cửa nát nhà. Vậy nên “nhà điều tra” phải luôn công bằng và khách quan. Nếu tình cờ có trong tay những thứ mà mình cho là “chứng cứ”, ta nên tỉnh táo để đối phương có cơ hội giải thích ngọn ngành. Trong đời sống vợ chồng, “chứng cứ oái oăm” đôi lúc sẽ bất ngờ từ đâu bay tới. Chỉ cần hấp tấp, suy diễn lung tung, thiếu sáng suốt là có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tan vỡ gia đình. Bà VÕ THỊ MINH HUỆ,chuyên gia tâm lý VP Tư vấn Tâm lý trẻ

HÀ AN GIANG