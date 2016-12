‘Chúng tôi không muốn tăng tuổi hưu’

• Các vị làm chính sách đang lấy một số lượng ít những người cao tuổi đã về hưu muốn tiếp tục làm việc để áp đặt cho phần đông người lao động không muốn tăng tuổi hưu. Nếu thực tế việc tăng tuổi hưu là lo khả năng thâm hụt quỹ bảo hiểm xã hội, các vị nên nghiên cứu nhiều phương án khác hợp lý hơn. ĐẠT

• Nỗi lo dân số già, vỡ quỹ? Các vị có biết cán bộ, công nhân, viên chức - người lao động sức khỏe đang sa sút (ngoại trừ số cán bộ lãnh đạo và trí thức cao) do công việc, do môi trường, do thực phẩm độc hại, nhiều người đã chết trước tuổi nghỉ hưu nữa kia. Theo tôi, nên giữ tuổi nghỉ hưu như cũ, còn ai muốn phục vụ thêm sau tuổi nghỉ như trước thì tự nguyện xin làm thêm. NHẬT ĐAN

• Tăng tuổi nghỉ hưu có mấy vấn đề sau: Đối với doanh nghiệp, khi lao động ở độ tuổi 40 trở lên là phía doanh nghiệp muốn thay đổi nhân lực trẻ. Đối với người lao động trực tiếp thì làm việc ở môi trường luôn có áp lực, 10-12 tiếng/ngày, sáng phải dậy sớm và tối 7-8 giờ mới về tới nhà, chất lượng cuộc sống rất kém. QUANG

• Theo Bộ LĐ-TB&XH, nếu không tăng tuổi nghỉ hưu thì Nhà nước sẽ mất đi những đóng góp to lớn từ những người lao động có thâm niên, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Theo tôi, tuổi nghỉ hưu như hiện nay là hợp lý, nếu có tăng thì tăng ở ngành giáo dục và ngành y.

TRẦN NGỌC KHƯƠNG (Đà Nẵng)