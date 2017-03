“Chuyện ấy” của người Việt

Lâu lắc nhất là dân Ăng lê, mất 22,5 phút. Dân Anh Quốc lãng mạn hơn hay do bản chất máu lạnh, cần nhiều thời gian hơn để chạy rô-đa?



Lượng và chất



Theo thống kê của Durex, 83% người Việt có thái độ nhìn nhận về tình dục khá điệu nghệ, đề cao chất lượng hơn số lượng, chỉ có 3% ham hố mắc bệnh thành tích theo trường phái “quý hồ đa bất quý hồ tinh”.



Cũng nên biết rằng chỉ 24%, tức là chưa đến một phần ba người Việt lên đến “đỉnh Vu sơn” trong tất cả lần hành sự. Trong khoản này, đàn ông vẫn “phê” nhiều hơn phụ nữ, 45% so với 17%. Hạnh phúc nhất là dân Ý (61%), Serbia và Montenegro (56%).



Trẻ chưa chắc đã khỏe



Câu “mười bảy bẻ gãy sừng trâu” chưa hẳn đã đúng trong thành tích gối chăn. Vì lứa tuổi 35 - 44 mới là nhóm hăng hái nhất trong chuyện phòng the, với 116 lần một năm, so với 91 lần của tuổi 16 - 20.



Trăm hoa đua nở



Về khoản đứng đắn trong sinh hoạt tình dục, người Việt ta khá đạo mạo. Khảo sát cho thấy người ta quan hệ lần đầu sớm hơn so với thế hệ trước, với tuổi trung bình là 17,7. Thiếu niên Việt Nam quan hệ lần đầu ở tuổi đôi mươi (19,8 tuổi), so với dân Iceland, chắc do trời lạnh, nên “ranh ma” sớm hơn ở tuổi 15,6!



Nghiên cứu cho thấy những con số bất ngờ, đó là hậu duệ của những bậc đế vương có số cung phi mỹ nữ lên đến hàng ngàn - người Trung Quốc lại có số bạn tình vẫn còn ở mức hàng chục, trung bình trong đời “chỉ” có 19,3 bạn tình. Việt Nam nghiêm chỉnh đứng đầu trong tổng số 41 nước khảo sát, chỉ có trung bình 2,5 bạn tình trong suốt cuộc đời.



Tuy nhiên, nghiêm túc kiểu Việt Nam không có nghĩa là không biết sáng tạo. 33% các đôi uyên ương Việt thừa nhận có coi phim ảnh mát để trợ hứng. 56% an phận với “trời cho sao nhận vậy”, hoặc có thể là quá bảnh nên không thèm sử dụng đồ trợ lực.



Nỗi lo bệnh tật



82% dân Việt sợ AIDS như sợ cọp. Trong đó có 52% ngán mắc “virus sầu riêng” hơn cả trong số những bệnh lây nhiễm về tình dục. Cảnh giác như vậy, thảo nào dân ta đứng nhất bảng về tình dục an toàn.



Chỉ có 24% người Việt dám chơi dám chịu, không dùng biện pháp bảo vệ khi quan hệ với một bạn tình chưa biết về quá khứ tình dục. Tỉ lệ này ở Đan Mạch và Thụy Điển lên đến 64%.



Người yêu trong mộng



23% dân ta xem “bình sữa” là nét gợi cảm nhất. 18% bầu chọn cơ thể là nét thu hút. Trong đó, gương mặt được xem là số 1 (14%), rồi mới đến vòng 3 (6%), giò cẳng chỉ có 1% quan tâm. Với những số liệu này, cái tựa phim Những cô gái chân dài chưa chắc đã đúng “gu” khán giả Việt!



Thật tiếc chưa có cuộc thăm dò ai là người Việt Nam gợi cảm nhất dưới con mắt của số đông. Nên dân ta đành phải bỏ phiếu thăm dò cho những mỹ nhân và mỹ nam tử chưa từng gặp mặt. Toàn thế giới chọn Brad Pitt là người đàn ông gợi tình nhất với 21% phiếu bầu. Dân ta lại khoái Tom Cruise hơn với 31% phiếu ủng hộ, sau đó mới đến Brad (26%) và David Beckham (18%).



Với các fan nam, Britney Spears dẫn đầu về số lần thở dài ao ước của quý ông (35%). Kế đến là Jenifer Lopez (23%). Sau đó mới đến hai mỹ nhân Catherine Zeta -Jones (13%) và Angelina Jolie (8%).





Theo Người lao động