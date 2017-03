Chuyện hốt hoảng đi giải hạn đầu năm

Vợ chồng khốn khổ theo mẹ giải hạn



Đã thành thông lệ của gia đình hay đúng hơn là thông lệ của mẹ chồng, hàng năm cứ đến mùng 5 Tết là hai vợ chồng Hùng – Lan lại phải theo mẹ đến lễ thầy để xem quẻ đầu năm. Nói về mẹ chồng, Lan than thở:



“Trần đời em chưa từng thấy ai mê tín như mẹ mình. Vì mê tín nên làm toàn chuyện quái gở mà con cháu thì không ai nói được bà”.



Hàng năm, vợ chồng cô chỉ việc đi theo mẹ rồi mọi lễ lạt đều do mẹ lo nhưng năm nay thì khác, mẹ chồng nói cả Hùng và Lan bị sao xấu chiếu nên việc giải hạn nhất thiết phải có hai người cùng tham gia.



Bà nói: “Sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Quét xong cửa nhà thì quét sang người, anh chị không nghe tôi mất người, mất của thì ai chịu?”. Lan muốn làm vừa lòng mẹ chồng lại thêm phần nghe mẹ nói nên có chút sợ hãi nên im lặng thực hiện mọi yêu cầu của mẹ dù là vô lí.



Bị sao xấu chiếu thì việc đầu tiên nhất định phải làm là cắt sao giải hạn. Thầy dặn mùng 10 âm nhà thầy có một lễ giải và nhất định gia đình Lan chỉ có đúng ngày ấy để làm, nếu vào ngày khác thì chắc chắn không cắt được sao, không giải được hạn, người mất, tiền mất.



Nghe đến đấy, mẹ chồng cô đã rụng rời chân tay, vội vã xin thầy lễ để về sắm, kịp đến ngày giải hạn. Việc đầu tiên phải làm là tìm một nam, một nữ và tổ chức đám cưới cho Hùng và Lan với họ, nói dễ hiểu hơn là cưới vợ mới, chồng mới cho con trai, con dâu để hoán cung, hoán mệnh.



Dù chỉ là cưới giả nhưng thầy yêu cầu phải làm linh đình như cưới thật, có điều khách mời chỉ toàn là hình nhân. Những hình nhân này sẽ được thầy ghi tuổi, ghi mệnh và sao chiếu mệnh sao cho có thể hứng hộ Hùng và Lan những tai ương xấu xí mà sao Thái Bạch có thể gây ra cho hai vợ chồng.



Khi cắt sao, người cắt sẽ cần một con dao, một chậu nước, 36 đồng xu và một ngọn nến. Thường thì đồng xu sẽ được thầy chuẩn bị nhưng khi giải hạn cho nhà Lan, thầy nói vì sao quá xấu nên cần phải đúc xu mới toàn bộ bằng bạc để nó có thể khử được mọi điều đen đủi.



Mẹ chồng Lan phải đi 36 cửa hàng vàng bạc nơi mà chủ tiệm hợp mệnh với gia đình bà, đặt mỗi nơi đúc một đồng xu để kịp đến mùng 10 làm lễ, bà sẽ có đủ 36 đồng xu bạc để cắt sao.



Riêng với vợ chồng Lan, thầy yêu cầu hai vợ chồng cho đến hết tháng Giêng không được sống cùng nhau mà phải dọn sang ở với chồng mới, vợ mới. Họ phải coi nhau như những người không quen biết, “để sao xấu không có cơ hội nhập vào làm một, khiến sự việc đã xấu lại càng xấu”.



Nghe lời mẹ, hai vợ chồng đành sang ở nhờ chồng hờ, vợ hờ của mình. Những ngày ấy, mẹ chồng cũng yêu cầu con trai và con dâu tuyệt đối không được tiếp xúc với người khác giới trừ vợ hờ, chồng hờ.



Điều đó đồng nghĩa với việc, mới đầu năm mới mà hai vợ chồng Lan đã phải xin nghỉ phép để không phải đi làm. Mọi sinh hoạt ăn uống hoặc có việc gì cần, Lan và Hùng đều phải nhờ đến “chồng”, “vợ” của mình.



Vì hai con đã bị “cấm cửa” nên mọi lễ lạt còn lại đều do một tay mẹ chồng Lan lo. Đồ lễ được thầy yêu cầu tất cả phải màu đỏ. Bà tức tốc đặt may ba bộ quần áo màu đỏ cho mình, con trai và con dâu.



Tiền vàng, sớ, mâm… đều được nhuộm đỏ theo đúng yêu cầu. Bà cũng tin tưởng rằng màu đỏ sẽ mang lại nhiều may mắn nên chẳng hề tiếc tiền sắm lễ.



Đợi chờ mãi thì ngày hành lễ cũng đến. Hùng và Lan sau khi mặc quần áo đỏ mẹ đặt may cho, được chồng hờ, vợ hờ đưa đến nhà thầy. Sau khi thầy đọc sớ, xin cưới lại cho hai người và được bề trên đồng ý thì Hùng và Lan mới được nói chuyện với nhau.



Giờ cắt sao được ấn định vào 11 giờ đêm vì lúc đó sao đã lên cao và rất sáng, rất rõ, rất tốt cho việc cắt sao xấu. Cả ba hầu lễ để thầy cắt sao cho các gia đình khác năm, sáu tiếng đồng hồ. Đến khi hai chân mỏi rã rời thì mới đến lúc lễ giải hạn của gia đình Lan bắt đầu được thực hiện.



Thế nhưng cắt đến ba, bốn lần đều không thành, lần nào chữ Tử cũng là chữ còn sót lại trong cặp bốn Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Đến khi đổi dao, đổi nến, đổi nước, rắc nến cũng không cắt được sao thì bà mẹ chồng Lan bật khóc nức nở.



Bà sợ hãi, cứ ôm lấy con trai mà khóc: “Hạn này không qua, mẹ mà mất con thì mẹ biết làm sao đây hả trời?”. Thầy yêu cầu cả nhà về gom đủ 1 triệu tiền 500 đồng để đúng 11 giờ đêm hôm sau thầy sẽ làm lễ khác, giải hạn cho nhà bà.



Sau khi quýnh quáng vái lạy thầy để ra về, mẹ chồng Lan gọi điện cho tất cả những người thân quen, họ hàng, bà đến những điểm đổi tiền lẻ đi chùa để gom cho kì đủ 1 triệu tiền 500 đồng. Mướt mải cả ngày trời, đến tối mịt mù, nhà Lan cũng gom đủ tiền theo lời thầy dặn.



Mẹ chồng Lan lại hớt hải kéo hai con đến nhà thầy. Sau khi đốt sạch 1 triệu tiền 500 đồng đồng, thầy bắt đầu dâng sao giải hạn. Ba lần không thành thì cuối cùng, đến lần thứ tư, mọi chuyện cũng như ý.



Lan thở phào nhẹ nhõm: “May mà xong rồi nếu không chắc thầy phải yêu cầu đối 2 triệu tiền 500 đồng mất”.



Vất vả ngược xuôi, mãi thì mẹ chồng Lan cũng đã đặt được ý nguyện của mình. Lan kể, giờ mẹ chồng cô lại đang theo các bà trong xóm đi chùa xin lộc: “Năm nay chẳng biết xui may thế nào nhưng em thấy giải hạn kiểu này thì vất vả quá” – Cô cười vui tâm sự.



Trốn Tết đi tìm lộc



Không đợi qua những ngày Tết chính, ngay khi thời khắc giao thời vừa qua, chị Hoa (Nhân Chính, Hà Nội) đã vội vã yêu cầu chồng lái xe đưa mình xuống Nam Định để đến xem bói nhà thầy mà hàng năm chị vẫn thường qua.



Sở dĩ chị phải đi sớm như vậy vì năm nay, sau khi bấm tay, thầy phán rằng vận hạn nhà chị chỉ xem chuẩn nhất và cũng chỉ có giờ đấy mới soi rõ nhất xem nhà chị nên giải hạn kiểu gì. Mặc cho chồng cằn nhằn, Hoa vẫn nhất quyết vội vã đến nhà thầy trong đêm.



Đến nơi, vợ chồng chị lại phải đợi thầy thêm 4 tiếng đồng hồ vì thầy nói “bóng” chưa về nên chưa xem được. Sáng bảnh hôm mùng một, thầy mới uể oải dậy và bắt đầu xem vận hạn cho gia đình chị Hoa.



Vừa nhìn thấy chị, thầy đã chau mày khó chịu: “Sao cô lại cắt cái mái bằng thế kia? Tối tăm hết mặt. Mặt như thế thì phúc lộc nào dám đến nữa?”. Xin âm dương xong, thầy bắt đầu phán, lắc đầu chèm chẹp:



“Nhà cô năm nay chẳng có phúc, có lộc gì cả. Toàn tai ương xấu xa thôi”. Hoa nghe đến đấy đã nước mắt giàn giụa, lạy thầy như tế sao, xin thầy giúp giải hạn. Chậm rãi uống ngụm nước chè, thầy nói: “Trước tiên, về làm lại bàn thờ đã rồi đến thầy nói chuyện tiếp”.



Theo lời phán thì bàn thờ nhà chị Hoa đã làm sai nên tổ tiên nổi giận. Vội vã trở về, mùng hai Tết, chị Hoa đã sang nói khó với nhà mộc để đóng bàn thờ mới và nhờ thầy để chuyển bàn thờ xuống phòng khách chứ không để ở trong gian thờ nữa.



Thầy yêu cầu nhà Hoa phải thắp hương liên tục, không để cho hương tàn trong vòng 100 ngày. Đồng thời Hoa bị buộc đi sửa sang lại tóc. Chị phải cắt hết tóc mái và để tóc như con trai, “để cho bóng mãnh ông không đi theo gieo họa cho chị nữa”.



Tết năm nay nhà Hoa cũng đóng cửa không tiếp khách để phòng trừ có người không hợp mệnh đến chúc Tết nhà mình hoặc giả có người nặng vía mang tai ương đến nhà.



Sau khi lo liệu mọi chuyện hòm hòm, nhà Hoa lại lái xe xuống Nam Định xin lời thầy phán. Năm nay nhà chị, nếu muốn đỡ hạn thì chỉ có thể nhờ cậu con trai mới năm tuổi đi hầu đồng. Thương con, Hoa xin thầy cho mình đi hầu đồng thay con thì lập tức, thầy nổi giận, đuổi gia đình chị ra khỏi điện.



Gần một ngày trời vợ chồng Hoa ngồi quỳ ngoài cổng mới khiến thầy nguôi nguôi giận và đồng ý giúp đỡ gia đình chị giải hạn tiếp. Thằng Bin được chị họ Hoa đưa từ Hà Nội lên để theo hầu đồng thầy trong suốt quá trình làm lễ.



Lễ giải hạn ban đầu sắm sửa những thứ cần thiết đã ngốn của chị gần trăm triệu nhưng thầy nói: “Làm lễ là không được tính toán. Chủ yếu là cái tâm. Nhà chị có hết cả tiền tỉ thì thánh cũng không biết vì thánh chỉ nhìn vào cái tâm của chị thôi”.



Trót đâm lao nên phải theo lao, mới đầu năm mới mà Hoa đành muối mặt gọi điện cho họ hàng, bạn bè để hỏi vay tiền. Lễ lạt xong xuôi tưởng đã bớt được gánh nặng nhưng thầy lại có yêu cầu mới rằng:



“Thánh nói gia đình chị phải đứng ra xây điện mới cho thầy thì phúc lộc đầy nhà. Không thì tiền mất, người mất. Lúc ấy đừng nói là thánh không thương, không giáng lệnh cho nhé”.



Chồng Hoa nghe vậy thì đứng dậy luôn kéo vợ về, không lễ lạt gì nữa nhưng Hoa không chịu, thà mất của còn hơn mất người. Giấu chồng, Hoa về bán mảnh đất đã mua từ lâu định để sau này cho con trai để lấy tiền xây điện.

Giờ thì điện mới của nhà thầy đang được xây dựng, lộc nhà Hoa vẫn chưa thấy đến, chỉ biết chị có cái hạn to đùng trước mắt là Hoa đã thành con nợ của rất nhiều người.





Theo Giadinhnet