Chuyện không tưởng

Nhà văn Đài Loan - Quỳnh Dao từng nói: “Người đàn ông lý tưởng là nếu anh ta là người trung niên, thì anh ta dịu dàng, tình cảm, biết săn sóc và hiểu vợ, đọc nhiều biết rộng, có điều kiện kinh tế khá, có địa vị xã hội, thường xuyên nâng đỡ vợ trong thời khắc quan trọng.

Nếu anh ta là thanh niên, anh ta cao lớn đẹp trai, nhạy cảm, nhiệt tình, chân thành kiên quyết, tình yêu cháy rực như ngọn lửa, cuộc sống như chiếc thuyền buồm căng gió. Dù xảy ra chuyện gì, anh ta cũng ôm chặt người đàn bà mình yêu trong vòng tay khoẻ khoắn”.

Nhà văn Hong Kong - Dược Thư mô tả người đàn ông lý tưởng như thế này: “Chàng có đôi mắt to, cánh mũi to, mặc bộ com lê đắt tiền nửa cũ nửa mới, thắt chiếc thắt lưng chất lượng cao nhưng không bóng láng, ít nói nhưng đã nói thì rất hóm hỉnh, ít cười nhưng đã cười thì rất tươi, thích vận động nhưng biết hưởng thụ sự yên tĩnh, tâm tình cởi mở nhưng không thích hoạt động xã giao, có thẩm mỹ nghệ thuật tao nhã, có sự nghiệp thành đạt, không bao giờ khoe khoang, không bao giờ nói bận, không hay nói lời đường mật với đàn bà, nhưng khi đàn bà ngủ thì khẽ khàng đắp lên người nàng chiếc chăn bông mỏng”.

Hình ảnh người đàn ông ở xứ Đài thì sao? Người đàn ông lý tưởng trong con mắt phụ nữ ở đây là: Cao trên mét tám, mạnh khoẻ (vạm vỡ càng tốt), điển trai, có bằng đại học (trên đại học càng tốt), có khí chất tốt, hiểu phụ nữ, chín chắn, tình cảm, có tinh thần trách nhiệm, biết sống. Có nhiều chí thú, hóm hỉnh, biết săn sóc phụ nữ, cởi mở, nhiều tài vặt, không hay khoác lác, có tài năng (yêu cầu về mặt tinh thần khá toàn diện); có kinh tế khá, có sự nghiệp thành công, có nhà (yêu cầu về vật chất tuy không nhiều nhưng thực tế và chắc chắn).

Mẫu người đàn ông lý tưởng nói trên tuy khác nhau, nhưng nếu lược đi sự khác biệt nhỏ (những chi tiết), thì sẽ lộ ra bộ khung cơ bản giống nhau. Khi tổng hợp, ta thấy rất đơn giản và rõ ràng. Đó là, thứ nhất cao lớn, thứ hai có học vị, thứ ba có điều kiện kinh tế khá, thứ tư có chí thú vui chơi, thứ năm có thái độ xử thế khéo léo.

Nói thì dễ nhưng làm thì khó.

Ví như điều thứ nhất, thân hình cao thấp là do gen di truyền quyết định, chứ không thể túm lấy tóc mình để cao lên.

Điều thứ hai học vị, nhiều người chỉ cần sơ xuất một tý là có thể đánh mất cơ hội học lên cao.

Điều thứ ba điều kiện kinh tế khá, chỉ khi nào hội đủ cả ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hoà mới có thể thành công.

Thứ tư chí thú vui chơi, điều này phải có tiền đề của nó. Giả dụ anh ta có tài mà không được trọng dụng, đến bản thân cũng không lo nổi thì làm sao có tâm chí đi du ngoạn vui chơi hay quan tâm đến người khác? Ngay như những người thành đạt cũng thường cảm thấy sức ép mạnh mẽ trong cuộc cạnh tranh quyết liệt của nền kinh tế thị trường, có lúc cũng cảm thấy chán nản.

Điều thứ năm, có thái độ xử thế vừa phải. Điều này trừu tượng nhất, cụ thể nhất và khó thực hiện nhất.

Cho nên phụ nữ thường đặt câu hỏi “Người đàn ông ưng ý đi đâu hết cả rồi?”.

May mà trong khi tưởng tượng người đàn ông lý tưởng đầy lãng mạn, phụ nữ có ý thức về sự hạn chế của hoàn cảnh đối với con người, cộng với tính thiếu nguyên tắc bẩm sinh, cho nên khi gặp người đàn ông cụ thể, họ biết điều chỉnh lại lý tưởng của mình một cách tự nhiên.

Kết quả đương nhiên là đàn ông không thấy lo lắng bởi lý tưởng của phụ nữ đối với đàn ông nữa. Cuộc sống thực tế, trong mười gia đình, thì có tới 8-9 bà vợ chấp nhận người đàn ông không mấy lý tưởng.

Theo Đỗ Quyên (Gia đình & Xã hội)