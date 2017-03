Chuyện "phở" đòi chồng và kỹ năng xoay ngược tình thế

Ngược đời “phở” lại đi ghen với “cơm”



Đường đường là phu nhân của một Giám đốc có tiếng trên thương trường, chị Minh (Hai Bà Trưng – Hà Nội) là ước mơ của bao nhiêu chị em cùng phòng. Lấy chồng cùng cơ quan kể ra cũng có thuận lợi vì là đồng nghiệp dễ chia sẻ khó khăn công việc và hiểu nhau hơn. Đã có với nhau một trai, một gái, kinh tế gia đình vững chắc nhưng chị luôn cảm thấy như sống trong địa ngục.



Chị biết anh Hải có bồ, một cô gái trẻ, là sinh viên mới ra trường và đang có ý muốn trụ lại thành phố. Chị làm ngơ, “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì cho đó là chuyện qua đường nên đành nhịn cho êm cửa êm nhà và giữ danh tiếng cho chồng. Nhưng chị càng nhịn thì mọi chuyện lại càng tồi tệ.



Đặc biệt khi anh đã bí mật mua cho cô bồ nhí một căn hộ chung cư để thỉnh thoảng đi… “công tác”. Không hiểu anh Hải đã hứa hẹn gì với cô bồ mà cô ta đến gặp thẳng chị Minh yêu cầu chị “buông” anh Hải ra, ly dị để họ được đàng hoàng sống hạnh phúc bên nhau.



Hàng ngày, cô bồ nhí đều gào lên rằng chị có chồng mà không biết giữ, rằng anh Hải chỉ yêu mỗi mình cô ta, rằng chỉ có cô ta mới đem lại hạnh phúc đích thực cho anh. Thậm chí, cô bồ còn copy những tin nhắn của anh Hải và nhắn lại cho chị Minh xem…, kể về những buổi đi chơi, những chuyến đi du lịch của riêng 2 người để chọc tức chị Minh. Hết chịu nổi với những trò hành hạ của cô bồ trẻ của chồng, người vợ đã đến gặp “tình địch” của mình trong một quán cà phê.



Chị nhẹ nhàng nói với T.H: “Em có chắc là em muốn sống với anh ấy cả cuộc đời này? Chị sẵn sàng ra đi với một điều kiện là em phải yêu anh ấy thật lòng và quan tâm chăm sóc anh ấy như những gì chị đã làm, và thậm chí còn tốt hơn chị. Chị không đòi hỏi gì ở anh ấy, và lòng chị hoàn toàn thanh thản nếu thực sự anh ấy đã chọn em”.



Bồ nổi máu hoạn thư



Cô bồ mới cùng cơ quan của Quang tên Linh là “tay” điêu luyện trong chuyện cướp chồng. Thời gian đầu, hai người cũng thấy áy náy và chỉ tranh thủ gặp gỡ nhau vào thời gian cơm văn phòng buổi trưa để tránh cái nhìn soi mói của đồng nghiệp.



Nhưng dần dần, khi anh Quang đã thực sự “cắn câu”, không thể rời Linh nữa thì cô thể hiện rõ ham muốn Quang dành cho mình tất cả tình và tiền như một người chồng thực thụ. Sau mỗi ngày Quang về với vợ, Linh nghĩ đến cảnh người tình từng chăm sóc cô, về nhà lại yêu chiều vợ như thế thì lòng dạ nóng như lửa đốt.



Đặc biệt là Linh cứ nghĩ đến cảnh anh Quang gần gũi, âu yếm vợ mình là cơn ghen lại bốc lên ngùn ngụt. Linh cho rằng anh Quang chỉ được hạnh phúc khi ở bên cô, và như vậy cô mới xứng đáng là vợ anh.



Nhiều lần, Linh “yêu sách” bắt anh Quang chở cô õng ẹo đi siêu thị gần cơ quan chị Thảo để chị nhìn thấy. Rồi cái gì đến cũng phải đến, chị Thảo gọi Linh đến nói chuyện phải trái. Thế nhưng khi mặt chạm mặt, Linh nổi máu "Hoạn Thư", đã gào lên như thể chính cô mới là người bị người khác cướp chồng và không tiếc lời mắng mỏ, chửi bới chị Thảo. Anh Quang thì câm lặng, chỉ biết đứng “như trời trồng” vì phân vân không biết nên bênh "cơm" hay bênh "phở"…



Dàn trận cướp chồng



T.H yêu đến gần bốn năm mới phát hiện ra người yêu mình đã có vợ. Tất nhiên cô đã phát khùng lên khi biết tin đó, không chấp nhận sự thật cô đã tìm đủ mọi cách để chiễm lĩnh toàn vẹn được người đàn ông. Âm thầm theo dõi, T.H phát hiện vợ của nười yêu mình là một người phụ nữ hiền lành, ở nhà nội trợ trong khi chồng làm Giám đốc một công ty về xây dựng có tiếng.



Điều quan trọng là lấy nhau 7 năm trời nhưng chị ta không sinh được con. Biết được điểm yếu đó T.H lên kế hoạch để "cướp" chồng. Cô liên tục giả vờ bị ốm, đau bụng, mệt mỏi để níu kéo người đàn ông đã có vợ, ghen tuông khi người yêu mình về nhà. Thậm chí, cô còn gọi điện thẳng cho vợ của anh ta và đề nghị xanh rờn: “Chị sống với anh ấy chừng ấy năm là đủ rồi, giờ anh ấy là chồng tôi! Chị xem chị có thể làm gì cho anh ấy ngoài cái việc làm chặn đứng con đường công danh của anh ấy. Đến một đứa con mà chị cũng không biết đẻ thì làm đàn bà làm gì?”.



Không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, người vợ đã trực tiếp đến gặp cô “bồ nhí” của chồng. Chị nhẹ nhàng nói: “Chị biết em không cố ý phá hoại cuộc sống của chị, em yêu anh ấy vì em không biết là anh ấy đã có gia đình. Chị sẵn sàng ra đi với một điều kiện là em phải yêu anh ấy thật lòng, phải quan tâm chăm sóc anh ấy như những gì chị đã làm. Chị không đòi hỏi gì ở anh ấy, và lòng chị hoàn toàn thanh thản nếu thực sự anh ấy đã chọn em”.



L. ở Gò Vấp lại là một ví dụ khác. Ngay khi mới bước chân vào cơ quan mới, cô đã ngắm ngay được Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, dù biết anh ta đã có vợ và hai đứa con xinh xắn.



Nghĩ đến việc nếu chinh phục anh ta, mình chẳng mất gì mà thậm chí lại còn được rất nhiều trong công việc. Và tất nhiên sau một hồi thời gian "tán tỉnh", anh Trưởng phòng đã không cưỡng lại và phản bội vợ mình. Cô đã cố gắng kiềm chế, nhưng trò đời cái gì không có được thì lúc nào cũng cảm thấy day dứt và muốn có được nó.



Mỗi đêm nằm một mình, cô không ngủ được, cô lấy điện thoại nhắn tin cho vợ của Trưởng phòng, kể chuyện mình và anh ấy đã ân ái mặn nồng như thế nào, rồi mình đã chăm sóc anh ấy ra sao, anh ấy yêu mình và hứa hẹn như thế nào. Và một ngày, cô thực sự nghĩ mình đã chiến thắng khi nghe tin bà vợ của Trưởng phòng đã phải vào viện vì đau tim. Cô đã mời bạn bè đi ăn khao vì kế hoạch của mình đã thành công tốt đẹp…



Mấy tháng nay, không khí gia đình chị Tú Quyên (Q.7, TP.HCM) nặng như đeo đá. Hai vợ chồng trở thành những người “đồng sàng dị mộng”. Con cái đi học về đến nhà là rút lên phòng, chuyện học hành sa sút rõ rệt. Chị biết anh có bồ, một cô gái trẻ hơn anh cả chục tuổi vốn là bạn làm ăn. Biết tỏng tòng tong nhưng chị đành giả lơ vì cho đó là chuyện qua đường của đàn ông và cũng muốn êm cửa êm nhà. Không ngờ, người làm lớn chuyện chính là cô gái kia.



Thỉnh thoảng cô ta gọi cho chị, nhờ chị chuyển máy cho anh vì: “Em không định làm phiền chị, em đã gọi cho anh nhưng anh tắt máy”. Nhiều lần bị quấy rối, chị rút kinh nghiệm không bao giờ trả lời số máy lạ. Khổ nỗi, hễ không trả lời điện thoại thì cô ta lại nhắn tin. Mà đọc tin nhắn rồi thì chỉ có nước nổi cơn xung thiên.

Hết chịu nổi, chị gọi điện thoại mắng cô ta một trận. Ai ngờ, chị vừa dứt lời, cô ta “buông” một câu: “Anh Tuyển hết yêu chị là phải, chị dữ dằn quá, ai mà chịu nổi. Sao không lo mà giữ chồng, chị trách em làm gì, chờ ảnh về chị nói với ảnh đi”.



Sau cú điện thoại ấy của chị, không biết cô ta to nhỏ gì với chồng chị mà anh nhìn chị với đôi mắt đầy căm hờn: “Tôi không ngờ cô ác đến vậy. Đã ai làm gì mà cô quát tháo, hù dọa người ta?”. Sau lần đó, chị nghe nói anh thuê hẳn cho cô gái kia một căn hộ ở chung cư cao cấp thay cho ngôi nhà ọp ẹp trong hẻm nhỏ.



Nhiều người cho rằng, tấn công từ xa thì chẳng bõ bèn gì. Nhưng với những cô bồ nhí sắc sảo, mưu mô thì việc tấn công từ xa vẫn có thể để lại những hậu quả khôn lường.



Trong một chuyến công tác Hải Phòng, anh Vũ Tứ phải lòng một em xinh xắn, sắc sảo. Sau này “em” liên tục gọi điện khủng bố tinh thần chị Thanh Mộc, vợ anh.



“Em” kể lể đủ chuyện về tình yêu giữa “em” và anh, về những lời yêu thương, những chuyến đi du lịch Mai Châu, Hạ Long, Sapa… của hai người. Mỗi lần bị bồ nhí của chồng quấy rối qua điện thoại, đem điều này nói với anh, chị lại bị anh chì chiết rằng đã can thiệp quá sâu vào những mối quan hệ cá nhân của chồng!



Tình cảm của anh chị dành cho nhau vì thế cũng nhạt dần, nhưng để ly dị vợ thì anh chưa thể tìm ra một lý do nào chính đáng vì chị vốn vẫn nổi tiếng là dâu thảo hiền, chăm sóc người cha bị bệnh tiểu đường của anh hàng chục năm nay.



Cô bồ nhí chờ mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì về chuyện ly hôn nên gọi điện gặp ba anh để bày tỏ nỗi niềm, xin phép được gọi ông bằng bố. Sốc với cú điện thoại đột ngột và quá đau buồn vì chuyện của đứa con trai duy nhất, sức khỏe ba anh yếu dần. Ông qua đời sau cuộc điện thoại oan nghiệt của nàng dâu hờ ấy chưa đầy ba tháng.



Tết Tân Mão vừa rồi là cái Tết đáng nhớ nhất của gia đình chị Khanh (Q.Tân Phú, TP.HCM). Chiều 30 Tết, khi vợ chồng con cái đang quây quần làm cơm cúng tất niên, bỗng một phụ nữ đùng đùng xông vào đòi gặp chị. Người phụ nữ tru tréo khóc lóc kể tội chồng chị. Lùng bùng lỗ tai, chị chỉ lơ mơ nhận ra anh đã trót “ăn phở”.



Trong năm, những ngày còn đi làm, anh viện cớ này nọ đi sớm về trễ để lui tới “hàng phở”. Giờ chuẩn bị Tết, phần vì bận rộn, phần vì chẳng có lý do gì để ghé “ăn phở”. Thế là “phở” nổi giận đùng đùng tìm đến tận nhà để… đánh ghen. Nhưng xem ra, chuyện bị ghen ngược của chị Khanh vẫn chưa phải là quá quắt so với chị Thanh Tú (Q.3, TP.HCM).



Thấy chồng khác lạ, nghi chồng có bồ nhí, nhưng khi chị Thanh Tú vẫn chưa kịp nghĩ cách truy tìm “dâm phụ” thì cô ả lại tự tìm đến để dằn mặt chị. Chị lên cơn đau tim khi cô bồ nhí của chồng dõng dạc: “Em và ảnh yêu nhau thiệt lòng. Em biết chị với ảnh vẫn sống với nhau chẳng qua chỉ vì mấy đứa con. Tốt nhất chị nên tha cho ảnh, để ảnh tự do sống cuộc đời của ảnh!”.



Ngây người như tượng, mãi một lúc sau chị mới thốt lên: “Ai cho cô quyền bước chân vào nhà tôi?”. Không ngờ người phụ nữ kia trơ trẽn: “Tui vô nhà anh Mùi đó chớ. Tại tui chưa muốn thôi, tui mà muốn thì chị ra đường cái một!”.



Cái giá phải trả



Những “bát phở” khi đã bắt đầu chiếm hữu được tình cảm của đối phương, họ bắt đầu thấy ghen tị vì mình không thể có được cái quyền làm vợ để đàng hoàng ngẩng mặt với thiên hạ như một người vợ thực sự. Chiếm được tình cảm trọn vẹn nhưng không chiếm được ngôi nhà, chiếm được vị thế làm vợ khiến họ phát cuồng và nghĩ mọi kế hoạch, mọi phương án để làm cho gia đình người yêu phải điêu đứng.



Họ hỉ hả nhìn gia đình kia đang ngày càng tan nát. Họ sung sướng khi thấy kẻ khác phải đau khổ hơn mình. Nhưng không làm điều gì mà không phải trả giá. T.H chưa kịp hỉ hả về việc mình sắp nắm trong tay cả người yêu thì đã được tin người vợ của anh đã có thai. Và kế hoạch của cô sụp đổ, cô trở nên trắng tay.



Còn L. sau những đêm thức trắng khủng bố tinh thần của người vợ, người tình của cô đã biết chuyện, anh đã thẳng thắn đến gặp cô và tuyên bố chia tay. Đồng thời, để chuộc lỗi với người vợ của mình, anh đã đệ đơn lên cấp trên chuyển cô sang một nơi công tác khác để tránh mọi sự rắc rối.



Ngày mà vợ của anh ra viện cũng là ngày mà cô phải xách đồ đạc lủi thủi sang công ty mới… Giờ đây ngay cả với bạn bè mình cô cũng mang tiếng là một người đàn bà thủ đoạn và độc ác. Tất cả mọi người ai cũng muốn có hạnh phúc, và có thể phấn đấu để có được hạnh phúc ấy. Tuy vậy, hạnh phúc sẽ thực sự trọn vẹn nếu như những gì mình đang có trong tay là chính đáng, quan trọng nhất vẫn là "tình người".



Kỹ năng xoay ngược



Bà Nguyễn Thị Kim Bắc - chuyên viên tư vấn tâm lý Trung tâm Tư vấn gia đình và ly hôn cũng thừa nhận: “Nguyên nhân khiến tình trạng ghen ngược kéo dài và ngày càng dữ dội, trơ tráo hơn một phần cũng do các bà vợ quá nhút nhát hoặc không dám lên tiếng vì tự “ám thị” rằng chồng có bồ nhí là điều đáng xấu hổ, là thất bại của cuộc đời… Nắm được điểm yếu này, các cô bồ nhí càng tấn công quyết liệt hơn để đạt được mục đích”.



Sau lần chạm trán, chị Tú xác định không thể tiếp tục lùi bước. Chị kiên quyết không cho chồng tiếp tục đi với bồ nhí. Chị và các con tìm đủ mọi cách để giữ anh ở cạnh gia đình nhiều hơn. Tưởng chị vẫn sẽ im lặng nhẫn nhịn như những lần trước, cô bồ nhí lại tiếp tục đến làm ầm ĩ ở nhà chị để gọi… “chồng”.



Chị mời anh chị chồng, công an khu vực và Hội Phụ nữ phường xuống hỗ trợ giải quyết. Bị lập biên bản vì xâm phạm gia cư bất hợp pháp, gây mất trật tự an ninh khu phố, cộng thêm áp lực từ phía gia đình chồng chị, cô tình địch của chị bớt “máu lửa”. Sau khi ký cam kết không được tiếp tục đến quấy phá gia đình chị, cô ta mới cun cút ra về.



Mãi đến khi ấy chị Tú mới thú thiệt: “Bị ghen ngược một thời gian dài nhưng tôi cứ lúng túng vì nghĩ làm lớn chuyện thì “xấu chàng, hổ thiếp”, tâm lý con cái vì thế cũng sẽ bị ảnh hưởng. Với lại, thật lòng thấy cô ta dữ quá, tôi cũng sợ cô ta làm bậy nếu không đạt được mục đích. Tới chừng quyết tâm mạnh tay, tôi mới thấy mọi chuyện không quá phức tạp như mình tưởng”.

Không thách thức nhưng phải cứng rắn và kiên quyết trước những kiểu ghen ngược của tình địch, tránh để các “nàng” được đằng chân, lân đằng đầu. Đó là lời khuyên của các chuyên viên tâm lý dành cho các bà vợ!





Theo Khuê Lam ( giadinhnet/ PhunuToday)