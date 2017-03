Chuyện phòng the trong ngày hè nóng bức

1. Đừng “nuy” hoàn toàn khi đi ngủ



Mùa hè thời tiết nóng bức, các loại vi khuẩn phát triển và hoạt động mạnh mẽ. Bởi vậy khi ngủ nếu không mặc quần áo, vi khuẩn rất dễ xâm nhập. Bạn cần chú ý vệ sinh giường chiếu, ga gối… Tốt nhân là mặc đồ rộng, thoáng mát khi đã tàn tiệc yêu.



2. Phòng 26 độ C là hợp lý



Quạt điện, điều hòa là những thứ không thể thiếu trong mùa hè, nhưng đừng để nhiệt độ thấp hoặc cho quạt thốc thẳng vào người trong khi đang “hành sự” kẻo lại cảm ốm. Nhiệt độ phòng quá cao cũng ảnh hưởng đến chất lượng “yêu”. Lý tưởng nhất là duy trì mức 26 độ C.



Những lúc quá nhiều mồ hôi bạn cũng không nên “giao ban”. Hãy đợi mồ hôi khô và nhịp tim ổn định rồi mới tiến hành.



3. Không nên quá sức



Mùa hè thời tiết nóng bức, hao khí, mà chuyện “yêu ” lại là hoạt động mạnh, nếu không biết cách kiềm chế dễ dẫn đến hao tốn năng lượng, sức đề kháng giảm sút, nguyên khí bị tổn thương.



Những người có nhu cầu tình dục cao đặc biệt là nam giới mùa hè nóng bức nên biết cách phân bổ hợp lý. Nếu sau khi “yêu” cơ thể quá mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi vài ngày để khôi phục thể lực, không nên quá sức.



4. Ngày mưa to sấm chớp không nên “giao ban”



Những trận mưa rào thường kèm sấm chớp, khí hậu oi bức khiến mọi người có cảm giác tức ngực khó thở, những lúc như vậy không nên sinh hoạt vợ chồng, kẻo dẫn đến liệt dương, xuất tinh sớm.



5. Không tắm rửa bằng nước lạnh ngay sau đó



Sau khi vừa hoạt động mạnh nên nghỉ ngơi rồi dùng nước ấm tắm rửa, uống cốc nước hoặc sữa nóng. Không nên tắm bằng nước lạnh hoặc uống nước lạnh, dễ cảm.





Theo Hà Ngọc ( DT/ 39N)