Chuyện teen "kinh doanh"... lòng hiếu thảo

Mở miệng là “vòi” tiền



Không ít các phụ huynh ngày nay than phiền về những cậu ấm cô chiêu cứ mở miệng với bố mẹ là lại tiền. Chị Phan Thu (quận Hà Đông, Hà Nội) cảnh giác: “Bây giờ nhìn thấy tiểu thư nhà mình tự nhiên ngoan đột xuất như: Xung phong đi chợ giúp mẹ, đón em đi học về…là y như rằng sau đó cô nàng lại thỏ thẻ xin tiền. Mình nói cấm có sai”.



Lí giải cho chuyện này, chị Thu chia sẻ về cô con gái cưng của mình. Thảo - con chị là nữ sinh trung học - để có những khoản cho “quỹ đen” cô nàng tìm mọi chiêu để buộc phụ huynh phải mở rộng hầu bao.



Chị Thu kể, bình thường Thảo rất lười làm việc nhà khi mẹ nhờ việc này việc kia đều than mệt hay tót vào phòng giả vờ học bài. Để nhờ vả được cô gái cưng làm giúp việc gì chị Thu đều phải có hình thức thưởng nóng như: “Làm cho mẹ việc này việc kia rồi mẹ cho tiền mua đôi giày”. Thảo đã nhanh chóng vận dụng chiêu thức này để tranh thủ tăng thêm nguồn tiền tiêu vặt.



Một lần đi làm về chị Thu ngạc nhiên thấy cô con gái ý tứ rót cho mẹ cốc nước, tay nhanh nhảu xách túi giùm mẹ, lăng xăng phụ mẹ làm bữa tối. Đến khi bữa cơm xong, cô con gái thủ thỉ: “Mẹ ơi, mai là sinh nhật cái Mai mà con lại hết tiền mất rồi mẹ ạ…” - chị Thu lúc này mới "ngã ngửa".



Anh Tuấn (phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy) chia sẻ: “Đợt trước, tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô con gái nhà tôi mua tặng bố chiếc cà vạt trong khi sinh nhật bố đã qua lâu rồi. Đến tối thấy cô nàng tâm sự về những khoản học thêm thì “bây giờ thì mình đã hiểu” lòng hiếu thảo đột xuất của các cô cậu ngày nay”.



Anh cũng cho biết thêm: “Nhiều đồng nghiệp trong cơ quan tôi luôn than thở chẳng bao giờ chúng nó chịu ngồi một lát để trò chuyện cùng bố mẹ, hay hỏi mẹ đi làm về có mệt không mà cứ mở miệng ra là chỉ biết xin tiền”.



Teen và những chiêu làm giàu “quỹ đen”



Các teen thường rỉ tai nhau khoe những kế sách xin tiền từ phụ huynh. Ví dụ như “Thả con săn sắt bắt con cá rô” tức là chịu khó mua tặng bố, mẹ một món quà gì đấy ví dụ như cà vạt, kẹp tóc…sau đó ung dung xin lại những món tiền gấp đôi, gấp ba giá trị những món quà trên.



Hay chọn thời điểm “Thiên thời địa lợi nhân hòa” tranh thủ những lúc bố mẹ có chuyện vui như được tăng lương, lên chức hay có họ hàng đến thăm nhà…các teen rủ rỉ xin tiền. Những chiêu thức này thường được teengirl áp dụng nhiều hơn vì các cô con gái có thể phát huy tính nhõng nhẽo, nũng nịu của mình dễ làm xiêu lòng phụ huynh hơn.



Sự thực dụng đang lên ngôi trong đời sống của giới trẻ? (Ảnh minh họa)



Được tiền, mất niềm tin

Theo T.Mai (VNN)



Với những teenboy, nhiều chiêu thức để tăng thêm quỹ đen cũng được áp dụng. Hoàng Anh, một teen lớp 11 trường THPT Q.T bật mí: “Nếu xin tiền gì đấy mình xin dư thêm một tí sau này đỡ mất công xin thêm lần nữa. Mình bây giờ đã có bạn gái thêm nhiều khoản phát sinh mà bố mẹ chẳng tâm lí tẹo nào”.Theo Hoàng Anh, thì một khóa tiếng Anh chi phí hết hai triệu, cậu sẽ báo cáo lên là ba triệu và ung dung bỏ túi số tiền dư. Những buổi học lò số tiền sẽ nộp theo từng ca, một tuần Anh nghỉ học vài buổi số tiền đó cậu cũng đủ tiêu vặt.Lí do chung của nhiều teen là đều bịa ra một lí do nào đó thật hợp lí như sinh nhật bạn, bạn trong lớp ốm, các loại quỹ... Có teen còn liều lĩnh bày ra kịch bản là cô bạn thân ngộ độc thực phẩm phải nhập viện…xin tiền mẹ để đi thăm. Sau mỗi lần như thế các cậu cô này lại dặn bạn bè nếu bố mẹ mình gọi điện hỏi thăm thì phải trả lời đúng như trong kịch bản.Hoàng Anh cũng chia sẻ: “Thời điểm đầu năm học này là lúc đóng các khoản chi phí cho cả năm học nên có nhiều lí do để xin tiền hơn”. Mỗi lần đi học về teen lại trình bày ra những khoản chi "trời ơi đất hỡi" dù thoáng nghe qua rất hợp lí, chỉ có phụ huynh nào cẩn thận và tinh ý mới nhận ra.Câu chuyện của V. (Lớp 11, trường THPT T.N.T) đã là nỗi buồn của cha mẹ cậu trong suốt một thời gian dài. Để có tiền làm sinh nhật thật hoành tránh cho cô bạn gái, hôm đó V. đã tìm mọi cách để xoay tiền.Vừa hay lúc ấy mẹ V. đi làm về, tin tưởng con trai nên đã giao cho cậu đưa tiền ra ngân hàng gửi qua thẻ ATM cho chị gái đang đi học ở tỉnh xa. V. cũng ra ngoài như mẹ dặn nhưng cậu không gửi số tiền ấy mà “ẻm” đi để tổ chức sinh nhật cho bạn gái.Sau bữa tiệc hoành tráng, cô người yêu nũng nịu cảm ơn khiến V. lâng lâng như trên mây quên đi day dứt vì đã trót nói dối mẹ. Chỉ đến khi cuối tháng, chị gái V. gọi điện về trách mẹ sao chưa thấy gửi tiền lúc ấy cả nhà mới té ngửa.Tiền V. trót tiêu, bố mẹ không trách mắng gì nhiều nhưng niềm tin với cậu trong gia đình thì đã bị ảnh hưởng. Cô bạn gái cuối cùng cũng nói lời tạm biệt V. để đến với một anh chàng “chịu chơi” hơn.Nhiều phụ huynh than phiền: “Chúng tôi dù thất nghiệp, phải đi làm thuê cũng cố nuôi cho con ăn học tử tế. Nhưng nhiều khi con cái không hiểu nỗi lòng cha mẹ cứ cố kiếm những khoản tiền không chính đáng làm không ít phụ huynh phải buồn lòng…”.