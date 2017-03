Chuyện tình “quái dị” của hotgirl nhà giàu

Yêu vì được ăn… mắng



Mối tình đầu của Trà My (ĐH Thương mại) là một thiếu gia nhà giàu theo đúng kiểu “nhà mặt phố, bố làm to”. Bạn bè ao ước được như My bởi kiếm được anh chàng biết chiều chuộng My hết mực.



Nhưng chỉ sau đúng 3 tháng hẹn hò, cô nàng thản nhiên thông báo đã chia tay khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt không tin đó là sự thật. Giải thích về lý do chia tay, My chỉ buông thõng một câu: “Nhạt quá, được chiều quá thì chia thôi!”.



Sau một thời gian, My tìm được cho mình một anh chàng công tử mới có tiếng ăn chơi. Thay vì được người yêu lúc nào cũng đưa đi đón về như trước, bạn bè lại thấy My trở thành “xế” cho chính người yêu của mình. Hóa ra anh chàng này do ăn chơi, bỏ bê học hành nhiều nên thỉnh thoảng lại bị bố mẹ tịch thu xe. Thế nhưng khi đến với chàng trai này, My lại không thể dứt ra được.



Chia sẻ về “gu” bạn trai của mình, My nói: “Ai cũng bảo mình dại dột nhưng sự chiều chuộng của anh người yêu cũ khiến mình khó chịu, nó chẳng khác gì cách mà người thân quan tâm mình. Mình là con một, từ nhỏ đến giờ đều được quan tâm nhất nhà. Mình không ăn cơm thì đương nhiên sẽ có người dỗ dành cho mình ăn bằng được nên từ trước đến giờ mình chẳng mấy khi quan tâm tới người khác.



Đến khi yêu vào, mọi chuyện vẫn thế, mình vẫn luôn là nhất, luôn được nhường nhịn mọi chuyện nên thấy tình yêu thật nhạt nhẽo. Chia tay cũng dễ hiểu thôi. Chỉ đến khi người yêu bây giờ của mình xuất hiện thì mình mới cảm nhận được một cuộc sống mới.



Bên cạnh những lời nói ngọt ngào, mình cũng thường xuyên bị ăn mắng khi anh ấy nóng nảy. Khi anh gặp chuyện buồn, thua bạc anh lại gọi điện cho mình qua đưa đón đi học. Những điều này với mình trước đây chưa từng xảy ra nên đem đến một cảm giác rất lạ. Lần đầu tiên mình được quan tâm đến một người, dù đôi lúc thấy vất vả, đôi lúc thấy bực tức song nó thực sự khiến mình hứng thú”.







Họ tìm cảm giác mạnh trong tình yêu bằng những lần bị người yêu mắng mỏ, bỏ bê. Khi chia tay, họ cũng đầy ắp những lý do mà những cô gái bình thường có nằm mơ cũng không nghĩ đến! (ảnh minh họa)

Sự chia ly “nhạt hoét”

Theo Thu Thu (Vietnamnet)



Hà Thu (ĐH Luật Hà Nội) là một trường hợp tương tự. Thu yêu chỉ vì cảm giác lần đầu được… bỏ bê. Bạn bè khuyên Thu “Sao mày phải làm khổ mình như thế?” song chỉ Thu mới hiểu nỗi lòng của người trong cuộc.Người yêu Thu sẵn sàng chở Thu đi làm nail, đi làm tóc nhưng không bao giờ ngồi ở đó đợi hàng tiếng đồng hồ mà chỉ hẹn giờ đón về coi như hoàn thành nhiệm vụ. Có đôi lần, Thu đã xúng xính quần áo đẹp để đi hẹn hò song cuối cùng lại chưng hửng vì đến phút chót người yêu gọi điện thông báo “lùi lịch”.Lý do đơn giản là anh chàng không thể thoát khỏi cám dỗ mấy ván bi -da với lũ bạn thân, không muốn bị mang tiếng với các chiến hữu rằng “đội người yêu lên đầu”. Nhiều khi để “chơi xỏ” người yêu, Thu rong chơi cùng những anh chàng khác nhưng tuyệt nhiên người yêu cô nàng chẳng bao giờ ghen tuông. Thu đi với “trai lạ”, chàng người yêu càng tự do tiệc tùng, chơi bời với hội bạn.Thu tâm sự: “Là con gái, ai chẳng điên lên vì những chuyện như thế. Mình cũng tự hỏi rằng liệu đó có phải là tình yêu không, sao tự nhiên mình phải chịu bao nhiêu thiệt thòi? Rồi vài lần chia tay, vài lần quay lại thì mình hiểu rằng bản thân không thể dừng yêu gã “khùng khùng” đấy được. Ngoài gã ra, chẳng tên nào mang đến cảm giác đặc biệt như thế cả”.Quen sống trong cảnh thừa thãi tiền bạc, tính tình khó chiều, chuyện tình yêu của những hotgirl này vốn đã nhiều ẩn số và “tai quái”. Đến khi kết thúc một mối tình, lý do họ đưa ra đôi khi cũng chẳng ra sao!“Rõ ràng bố anh ấy làm về bên công an, thế mà lúc nào ra đường cũng phải kè kè cái mũ bảo hiểm. Mình thì chúa ghét phải đội mũ bảo hiểm khi đi chơi tối nên lần nào anh ấy đưa mũ bảo hiểm cho, mình đều rất ấm ức. Về sau mình nói thẳng rằng nếu cứ bắt mình đội mũ bảo hiểm ra đường thì không chơi bời, hẹn hò gì nữa. Vì chiều mình nên anh cũng đồng ý.Tưởng mọi chuyện xong xuôi, ai dè hôm sau mình lại thấy anh đang tháo mũ bảo hiểm ở bậc thềm. Có ai đời, anh không bắt mình đội mũ còn anh thì vẫn đội bình thường. Ngồi sau xe mà mình không tài nào nuốt nổi “cơn tức”. Mình chẳng còn tâm trạng nào mà chơi bời, ăn uống, cái mũ bảo hiểm cứ khiến mình nghĩ rằng mình đang làm cho một người trở nên hư hỏng”, Hương Trang (SV ĐH Quốc gia Hà Nội) kể lại.Để kết thúc cho vụ mũ bảo hiểm, Trang dứt khoát từ nay “đường ai nấy đi”. Anh chàng người yêu cố gắng mọi cách để tìm ra lý do cho sự chua tay vội vã này song Trang trốn biệt, hi vọng thời gian sẽ khiến anh chàng kia không còn muốn níu kéo nữa.Trang thở dài thú nhận: “Tính mình nó điên vậy đấy, thấy những cái “ngứa mắt” là không chịu được. Nhưng chẳng lẽ lại nói với anh ấy rằng “Em chia tay vì ghét anh đội mũ bảo hiểm”, nghe chẳng hợp lý chút nào nên “lặn tăm” để biến mất từ từ”.Chuyện yêu, chia tay, tái hợp… của những cô nàng này vẫn chưa có hồi kết. Vẫn còn quá sớm để khẳng định bất kỳ điều gì song với những kiểu tình yêu “quái dị” thế kia, chắc chắn họ sẽ còn phải trải qua nhiều tình huống “cười ra nước mắt”.