Chuyện “yêu” của quí bà U. 50

Mới đây, trong công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Anh có sự tham gia của 20 nghìn người phụ nữ tuổi từ 49 trở lên. Khoảng 80% trong số họ đã thừa nhận rằng cuộc sống tình dục của mình sôi nổi nhất ở lứa tuổi từ 40 đến 50. Đa số các quý bà tuổi trung niên cho rằng với họ đây là một giai đoạn quan trọng trong cuộc đời, trạng thái cực khoái mạnh hơn cả. Sex mang lại cho họ sự thoả mãn với giá trị đầy đủ của nó và độ tuổi 40 là thời điểm dễ “lên đỉnh” nhất trong đời sống gối chăn của họ. Hầu hết những phụ nữ trung niên đều biết rõ điều này, thế nhưng họ sợ bị đánh giá về đạo đức khi nói ra điều đó.Theo các nhà nghiên cứu, chính ở lứa tuổi trung niên, các quý bà mới cảm nhận được cuộc sống tình dục viên mãn và rõ rệt. “Chuyện ấy” lúc này mang lại cho họ sự thoả mãn hơn nhiều so với thời họ còn trẻ. Ngoài ra, những hoạt động yêu đương giúp họ củng cố hệ miễn dịch, làm họ khoẻ mạnh hơn, ít ốm đau hơn và tràn đầy năng lượng.Theo lý giải của các nhà khoa học, ở lứa tuổi này phụ nữ biết họ muốn gì trong phòng ngủ và không cảm thấy ngại về nó. Tài chính và sự nghiệp ổn định cũng khiến phụ nữ tự tin và chủ động hơn trong chuyện yêu đương. Người trong cuộc có thể có "hẹn hò" bất cứ nơi sang trọng nào họ muốn và trong những bộ đồ đắt tiền nhưng lôi cuốn và gợi tình.Với những chị em có trục trặc gối chăn do gặp các triệu chứng như kỳ kinh bất thường do lượng estrogen bắt đầu suy giảm. Đây chính là cội nguồn của nhiều sự biến đổi về thể chất, tâm sinh lý, ngoại hình, tình cảm của chị em, biểu hiện rõ rệt khi bạn ở lứa tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh. Lượng estrogen suy giảm gây ra hiện tượng khô âm đạo, đau rát khi quan hệ, làm suy giảm ham muốn, có thể gây ra sự lãnh cảm tình dục ở nữ giới do bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh.Theo các nhà khoa học, giải pháp tháo gỡ không khó. Vấn đề là chị em có cởi mở hợp tác với bác sĩ hay chuyên gia tình dục học hay không? Trước tiên, hãy xem xét lại các loại thuốc mà chị em đang sử dụng có gây thiệt hại cho đời sống tình dục của mình hay không?Hãy gặp bác sĩ, chuyên gia tình dục học nếu có bất kỳ khó khăn nào trong chuyện ái ân (đau, ít ham muốn tình dục, khô âm đạo…), trước khi những vấn đề nghiêm trọng có thể làm hỏng đời sống tình dục của chị em. Nếu cảm thấy xấu hổ, bạn hãy thư giãn và nghĩ đến những lợi ích lâu dài. Khi đã có suy nghĩ nghiêm túc hơn, một bác sĩ có kinh nghiệm có thể nắm bắt vấn đề của bạn và cung cấp một phác đồ điều trị tốt để chị em dễ dàng vượt các rắc rối.