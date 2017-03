Cô dâu bỏ trốn sau đêm tân hôn

Nói chuyện cô dâu bỏ trốn, nghe cứ như phim, nhất là khi thời điểm là “sau đêm tân hôn nữa”. Nhưng sự thật chẳng kém chuyện gay cấn: không ít cô gái ngay khi bước chân về nhà chồng đã thấy sai lầm và lập tức “sửa chữa”.





Sự cố đêm tân hôn





Chuyện xảy ra cách đây chừng 7 – 8 năm tại một thị xã miền Trung. Cô dâu là gái nhà lành, cực ngoan hiền, chỉ biết học và nấu cơm giúp mẹ, tốt nghiệp đi làm được mấy tháng thì lấy chồng. Người chồng vạm vỡ, khỏe mạnh nhưng đối với Hiên, tên cô gái, thì nâng như nâng trứng, nên bố mẹ rất an tâm khi con gái lên xe hoa.





Nhưng vừa cưới hôm trước thì hôm sau, Hiên đã ngồi xe ôm về nhà mẹ đẻ, mặt sưng húp vì khóc, hỏi gì cũng không nói. Sau đó là chú rể bộ mặt khổ sở đến dỗ dành, nhưng không thể nào dụ được vợ quay lại. Lý do thì cả đôi quyết giữ kín. Một tuần sau, thấy Hiên vẫn nằng nặc đòi ly hôn, chồng cô mới tiết lộ lý do để được giúp đỡ: Đêm tân hôn, do quá khao khát bởi hơn năm trời yêu nhau không được phép “đụng chạm”, anh đã “hành sự” quá mạnh bạo. Đã thế, anh chàng còn ngốc nghếch tưởng phản ứng sợ hãi của vợ là do thích thú hoặc thẹn thùng.





Mẹ Hiên tái mặt khi nghe chuyện, ân hận đã không tâm tình với con gái về “chuyện ấy” trước khi con lấy chồng, hoặc nhắc khéo chàng rể mấy câu. Thấy con trưởng thành bình thường, có người yêu như bao cô gái khác, bà dần quên chuyện Hiên từng bị hãm hiếp dã man khi 14 tuổi, khiến cơ quan sinh dục tổn thương nặng, khắp người bầm tím.





Sau “sự cố đêm tân hôn”, bố mẹ và chồng đưa Hiên đi trị liệu tâm lý. Một thời gian ngắn sau, cô có vẻ cân bằng trở lại, nhưng dứt khoát không chịu chung sống với chồng nữa. Cố gắng thuyết phục gần một năm không được, chồng cô đành chấp nhận ly hôn. Từ đó đến nay, Hiên sống với bố mẹ và cự tuyệt mọi chàng trai đến tìm hiểu. Cô tuyên bố sẽ không bao giờ lập gia đình nữa.





Chưa trăng mật đã ly dị





Hà và Thạch định cưới xong sẽ đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật. Nhưng chỉ sau một đêm, Hà đã xách va li về, tuyên bố đã chọn nhầm chồng. Sợ quá, bố mẹ nhấc điện thoại gọi con rể định hỏi cớ sự để còn xin lỗi thông gia, xin cho cô quay lại, nhưng Hà đã nhảy xổ lên cướp ống nghe. “Bố mẹ đừng can thiệp. Nếu bố mẹ sợ nhục, không cho con ở nhà thì con sẽ ra đường ở”, cô gào lên.





Hai ông bà như ngồi trên đống lửa, chỉ mong thằng rể gọi điện hoặc sang đón vợ, nhưng suốt một tuần vẫn bặt vô âm tín. Sau 10 ngày, sốt ruột quá, họ đành lén gọi con rể đến hỏi chuyện. Hóa ra đôi trẻ thậm chí còn không có cả đêm tân hôn. Do đã “ăn cơm trước kẻng” nên tối đó, việc quan trọng nhất của Hà và Thạch là đếm tiền mừng. Xong, Thạch cầm cấp tiền bảo gửi mẹ. Anh tuyên bố từ nay, mọi thu nhập của hai đứa sẽ nhờ mẹ “cất hộ”, cần gì bảo mẹ đưa. “Tính em hoang, anh thì không quen quản lý tiền, vả lại ở chung thì phải thế mới là tôn trọng mẹ”, Thạch giải thích.





Hà không chịu, bảo cô lớn rồi có khả năng và có quyền giữ tiền, không thể tiền của mình mà phải ngửa tay xin người khác được. Thấy nói mãi vợ vẫn không thông, Thạch điên tiết túm tóc Hà tát cho mấy cái. Choáng váng, Hà gào lên rồi cũng xông vào cào cấu chồng. Bố mẹ xuất hiện, mắng con dâu lăng loàn, vừa về đã làm loạn nhà chồng. Còn Hà thì bảo bố mẹ chồng bất công, còn Thạch vừa gia trưởng, vũ phu, vừa quá coi trọng đồng tiền, lại còn giả dối vì trước đây vẫn ra vẻ hiền lành lắm, và tỏ ra không quan tâm gì đến tiền bạc cả… Sáng hôm sau, Hà bỏ về nhà mẹ, gia đình chồng không ai giữ.





Kể xong, Thạch nói sẽ tha thứ, cho phép vợ quay về nếu cô thành khẩn xin lỗi chồng và bố mẹ chồng, hứa sẽ nhập gia tùy tục, sống theo khuôn phép nhà chồng. Hà nói sẵn sàng xin lỗi bố mẹ nếu quay về, nhưng cô không muốn làm vợ Thạch nữa, bởi không chấp nhận nổi thói vũ phu, gia trưởng, trọng tiền của anh mà chắc chắn anh sẽ không thay đổi. Thế là họ ly hôn.





Tìm mà không hiểu





Tất cả những đôi tan vỡ ngay sau khi cưới đều mắc phải sai lầm là tìm hiểu không kỹ. Có đôi thậm chí yêu nhau đã nhiều năm nhưng đến khi cưới xong lại bỏ ngay vì mới vỡ lẽ ra là chồng hoặc vợ có những tính xấu khó chấp nhận mà lâu nay mình không ngờ đến. Đa số cam chịu với hy vọng “cải tạo” dần vì ván đã đóng thuyền, nhưng cũng có một số quyết tâm sửa chữa ngay sai lầm ngay bằng cách chia tay.





Theo chuyên gia tâm lý Trần Thị Hồng Hà, Hội Liên hiệp thanh niên, đối với phụ nữ Việt Nam, việc dứt bỏ ngay như thế là một sự dũng cảm. Nếu biết chắc không thể sống hạnh phúc, hòa hợp với nhau được, chia tay là giải pháp tốt nhất để tạo điều kiện cho cả hai tìm hạnh phúc mới.





Tuy nhiên, chia tay là vết thương lòng rất đau đớn mà để tránh khỏi nó, vì thế các chuyên gia tư vấn về hôn nhân – gia đình cho rằng đôi bên cần hiểu rõ về nhau trước khi cưới, và có những thỏa thuận, giao ước về cuộc sống chung trước khi quyết định cưới nhau.





Ngay với những trường hợp đặc biệt như chuyện của Hiên, nếu thực sự tình cảm và sự hiểu biết về nhau đủ độ chín để lập gia đình thì chồng Hiên cũng đã biết về vết thương lòng của vợ mình để có cách ứng xử phù hợp. Cả hai sẽ đều được hưởng mật ngọt tình yêu, không đến nỗi Hiên phải bỏ chạy sau đêm tân hôn rồi sống cô đơn suốt đời như thế.

