Cô dâu khóc òa vì đám cưới trót… tiết kiệm

Đám cưới là việc hệ trọng cả cuộc đời. Đôi uyên ương nào trong ngày trọng đại của mình cũng muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất. Nhưng giữa những ngày “bão giá” như hiện nay, để có được một đám cưới hoàn hảo mà không chịu một mức giá “trên trời” thì đòi hỏi cả gia đình 2 bên đau đầu suy nghĩ, tính toán.



"Đồng tâm hiệp lực cưới" trong “bão giá”



Sau khi cậu con trai cả về hào hứng tuyên bố mình sẽ cưới vợ vào cuối năm, cả nhà bà Phương Nhàn (Phương Mai, Hà Nội) hối hả chuẩn bị tiền nong để lo đám cưới. Nhưng chỉ mới ngồi tính sơ sơ các khoản cho đám cưới như sửa phòng, mua đồ, chụp ảnh, thuê xe, cỗ cưới..., nhà bà Nhàn đã "méo mặt" vì không tưởng tượng nổi tại sao lại có thể chạm đến con số trăm triệu?



Vậy là cả nhà lên chiến dịch "đồng tâm hiệp lực" vì một đám cưới không tốn kém. Cô con gái út được giao nhiệm vụ lên mạng để tìm kiếm thông tin về các gói chi phí tiết kiệm. Ông bố thì hối hả đi mượn bạn bè một chiếc ô tô khả dĩ để làm xe dâu. Bà Nhàn thì đi nhờ vả loanh quanh các cháu, các bạn xem có ai biết điều gì để tư vấn sao cho không quá tốn kém.



Nhìn cảnh cả nhà đôn đáo vì đám cưới, cậu con trai cả của bà Nhàn cũng hiểu phần nào bối cảnh hiện tại. Anh và vợ sắp cưới cũng đau đầu suy nghĩ xem làm sao để đám cưới của mình tiết kiệm nhất mà không quá sơ sài.



Sau khi tìm đến một ảnh viện áo cưới mới mở trên đường Nguyễn Trãi, được tư vấn mức giá cho một album cưới là 3,5 triệu đồng, 2 vợ chồng đã khá hỉ hả. Nhưng khi về nhà, bà Nhàn lại thông báo rằng, đã nhờ được con của chị bạn chụp ảnh cưới hộ. 2 vợ chồng hủy ngay việc chụp ảnh ở Studio và tất tả đi mượn váy cưới của bạn bè rồi tự trang điểm, chụp ở ngoài và tự mang album đi rửa.



Cả nhà ngồi lại với nhau mất 2 tối để bàn bạc từng khoản một, từ xe dâu, hoa cưới, lễ ăn hỏi… Bà Nhàn nắm trong tay một danh sách, các bảng so sánh từng gói dịch vụ, địa điểm đám cưới… Những thứ gì mượn được, nhờ được, cả nhà "đồng tâm nhờ triệt để".



Nhờ sự đồng tâm nhất trí này, chốt lại, chi phí cho đám cưới chưa kể phát sinh, nhà bà Nhàn chỉ còn tốn khoảng 60 triệu. Cả nhà hồi hộp chờ đón đến tháng 12 âm lịch này để xem kết quả của chiến dịch “tiết kiệm” ra sao. Nhưng bà Nhàn khẳng định “từ giờ đến lúc đó mà cô phát hiện ra chỗ nào đặt tráp cưới hay cho thuê váy cô dâu rẻ hơn, cô cũng nhất định chuyển. Bây giờ, tiết kiệm được một ít cũng phải cố, để có tiền dành dụm lại cho con mình sau này”.



Khóc vì hậu quả của việc... tiết kiệm!



Khi khảo sát một vòng các đám cưới để viết bài này, chúng tôi đã gặp cảnh một cô gái khóc nức nở cạnh chồng tương lai vì chuyện album cưới. Số là, 2 vợ chồng này tiết kiệm tiền chụp ảnh cưới, đi khảo sát khắp nơi rồi quyết định chụp một gói album với giá 3 triệu kèm váy cưới.



Sau một tuần chờ đợi, sát ngày cưới, đôi này đến ảnh viện nhận album. Nhưng chao ôi, ảnh xấu không còn từ nào để tả. Mặt mũi cô dâu chú rể trong ảnh bơ phờ vì mệt, "vón cục cả tảng phấn" nhưng ảnh viện chẳng chịu “tút tát” lại.



Album cưới in trên bìa nhưng màu mè nhòe nhoẹt, gáy đóng lỏng lẻo. Cô dâu chú rể cự nự với ảnh viện thì nhận được câu trả lời rất gọn “tiền ít thì chỉ có vậy”.



Một cặp uyên ương khác thì chọn một gói dịch vụ trọn gói từ ảnh cưới đến váy cưới, trang điểm ngày vu quy với giá 5.670.000đ. Mức giá này được coi là hợp lý và tiết kiệm. Lúc đi chụp ảnh cưới, đôi bạn trẻ ngậm ngùi vì phải mặc váy xấu, tự an ủi nhau “lên ảnh, váy nó như nhau cả, không ai thấy màu xấu, màu xỉn đâu”.



Nhưng đến ngày cưới, cô dâu phát khóc khi chỉ còn 3 tiếng nữa là rước dâu thì ảnh viện mang đến một chiếc váy cưới màu... cháo lòng, đến cái voan cài đầu cũng rách một góc. Thấy cô dâu khóc, nhân viên của ảnh viện đó chỉ biết an ủi “chị chọn gói dịch vụ thấp nên đành dùng váy cưới “nước hai” vậy, chứ nếu chọn cao hơn thì bên em cũng lấy váy mới cho chị thôi”.



Đến bây giờ, Hoàng Linh (giáo viên cấp 2) đã có thai 4 tháng nhưng cô vẫn còn chưa hết buồn vì chuyện đám hỏi tiết kiệm của nhà chồng. Chẳng biết mẹ chồng tiết kiệm đến mức nào, chỉ biết rằng, trong lễ ăn hỏi của cô, ông bà, bố mẹ của Hoàng Linh đã suýt ngất khi mở tráp đồ lễ ra thì chả thấy buồng cau to đẹp đâu, chỉ thấy mấy quả cau tơi tả lăn lóc trong tráp, bánh cốm thì mốc xanh mốc đỏ lên.



“Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà” là 3 việc trọng đại của đời người. Cưới vợ, ai cũng muốn làm to, làm tử tế vì cả đời chỉ có một lần. Nhưng trong thời đại mà giá vàng leo thang, đô nhảy múa như bây giờ, nhiều gia đình không thể “chạy đua vũ trang” để tổ chức một đám cưới linh đình, không cần suy nghĩ.



Bởi vậy, mùa cưới năm nay lại cũng là mùa đau đầu với nhiều gia đình đang có ý định tổ chức đám cưới cho con.





Theo Hải Bình ( VNN)