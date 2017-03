Có để cho “đói” đâu mà bảo phải “thèm ăn”?

Nếu đêm nào cũng họp giao ban thì cô ấy có vẻ không hứng thú mà hay bảo “Để em ngủ”. Tuy vậy, nếu tôi cứ đòi riết thì thế nào cũng được dù có khó khăn hơn. Hơn 1 năm qua, chẳng bao giờ tôi thấy bà xã chủ động đòi hỏi như các ý kiến thường thấy trên các diễn đàn. Tôi muốn biết, phụ nữ và nam giới có giống nhau về cảm xúc ham muốn tình dục? Tôi phải làm sao nếu bà xã “yếu” như vậy? (hungthanh…@gmail.com)

Bạn thân mến!

Trước tiên xin nói với bạn là “Quy luật con số 9” chỉ dành riêng cho cánh mày râu và cũng chỉ có tính chất tương đối. Nghĩa là tùy cơ địa từng người; tùy diễn tiến tâm lý, tình cảm của các bên mà con số này có thể ít hơn hoặc nhiều hơn chút đỉnh.

Về phía chị em thì do đặc điểm về mặt sinh lý học mà “năng lực chuyên môn” có thấp hơn nam giới. Theo các chuyên gia tình dục thì nhu cầu của các chị chỉ khoảng 70% so với các anh. Do vậy mà khi bạn đem cái tiêu chuẩn của mình để áp dụng với bà xã thì xảy ra sự khập khiễng là bình thường.

Đành rằng nếu “cứ đòi riết” thì thế nào cũng được nhưng nếu cứ bắt bà xã phải miễn cưỡng làm theo thì lâu ngày dài tháng, chuyện vui ấy sẽ không còn vui nữa, thậm chí sẽ trở thành cực hình, thành một món nợ mà mỗi lần nghĩ đến cô ấy thấy ngán ngẫm, nặng nề.

Còn bạn thắc mắc tại sao sống với nhau hơn 1 năm mà bà xã chưa lần nào chủ động đòi hỏi thì lý do trước tiên thuộc về bạn. Có bao giờ bạn để cô ấy “đói” đâu mà bảo phải “thèm ăn” và sục sạo tìm kiếm thức ăn? Mặt khác, có thể do bản tính e ấp của phụ nữ nên bà xã đã nhường hết quyền chủ động cho bạn.

Cần nói thêm với bạn điều này: Không giống như đàn ông, phụ nữ có thể “nhịn” chuyện ấy trong một thời gian khá dài mà không ảnh hưởng gì đến “hòa bình thế giới”. Khi bạn đòi hỏi “mỗi... mỗi... đêm” mà bà xã không hưởng ứng mà “chỉ muốn ngủ” thì có thể hiểu là cô ấy đã bị quá tải. Bạn nên chia sẻ và điều tiết mọi thứ cho phù hợp với sức khỏe và khả năng đáp ứng của đối tác.

Thực tế thì không phải do bà xã bạn “yếu” mà là do bạn hay mè nheo. Vì vậy, người phải “chữa trị” là bạn. Tốt nhất là nên chăm sóc bà xã thật tốt, đừng để cô ấy mệt nhọc trong công việc hằng ngày; bởi vì chỉ có như vậy thì khi ngã lưng xuống giường người ta lập tức… muốn ngủ thay vì làm những chuyện khác vui hơn.