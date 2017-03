Có đến 237 lý do để cuốn bạn vào "chuyện ấy"

Báo cáo nghiên cứu của GS.TS Cindy Meston và GS.TS David Buss của Khoa Tâm lý, Trường Đại học tổng hợp Texas, Austin đăng trên WebMD về Hành vi ứng xử tình dục cho biết thông tin trên.

Trước hết, họ hỏi 203 nam giới và 241 phụ nữ ở độ tuổi 17- 52 ở Austin, Texas, rồi lập danh sách đối với mỗi lý do để họ tiến hành quan hệ tình dục. Những nam giới và phụ nữ đó đã chọn lớp học tâm lý hoặc đang tham gia trong nghiên cứu khác tại phòng thí nghiệp Tâm Sinh lý học tình dục, trường Đại học Tổng hợp Texas.

Có tới 237 lý do để người ta bước vào chuyện ấy. Ảnh minh họa

Nói chung, các cộng tác viên viết ra 715 lý do quan hệ tình dục. Các chuyên gia xoá bỏ những lý do trùng lặp, chọn lọc ra 237 lý do. Tiếp theo, Meston và Buss tiến hành thuyết trình danh sách trên cho 1.549 sinh viên tâm lý và yêu cầu họ cung cấp mức độ quan hệ tình dục của họ cho mỗi lý do trong số 237 lý do trên (nếu có).

Các nhà nghiên cứu đã nhận dạng 9 chủ đề lớn là các đặc tính nguyên nhân lớn dẫn đến hành vi quan hệ tình dục của họ.

- Thực sự bị người khác hấp dẫn

- Muốn thưởng thức khoái cảm thân xác

- Thể hiện tình yêu

- Xuất hiện ham muốn nhục dục đối với người khác

- Để nâng cao mức sâu sắc của mối quan hệ

- Muốn biết hoặc tìm trải nghiệm mới

- Đánh dấu một sự kiện đặc biệt

- Chỉ là tranh thủ cơ hội

- Hoàn cảnh không thể kiểm soát

Nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh 5 lý do chính mà các sinh viên ít nhắc đến tần số quan hệ. Các lý do đó bao gồm: muốn làm người khác đau lòng (người yêu, bạn đời, kẻ thù hoặc người nước ngoài), nâng cao vị trí xã hội, sử dụng sex vì một tác dụng gì đó trông có vẻ liên quan (như là để giảm cơn đau đầu), hay quan hệ tình dục vì nhiệm vụ hay sức ép…

Theo Lê Diệu Linh (VTC News/Kompas.com)