Cô giáo "ăn vụng" còn "vạch áo cho người xem lưng"

Bị bắt quả tang đang hú hí với nhân tình trong bãi đá giữa rừng phi lao trong cảnh không mảnh vải che thân, những tưởng Dương Thị T., sinh năm 1964, là giáo viên một trường học trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh sẽ biết nhận ra lỗi lầm khi được chồng tha thứ.





Bị bắt quả tang khi đang “ăn nem”

Viết đơn kiện vì bị “xúc phạm nhân phẩm”

Nhưng sau một tuần, người vợ này đã khăn gói vào viện điều trị vết thương đến lúc đó mới... tái phát và đâm đơn kiện gia đình chồng. Câu chuyện về cô giáo đã ăn vụng lại còn vạch áo cho người xem lưng khiến cho không ít người ngán ngẩm. Chỉ tội ông chồng, bị cắm sừng, đã tha thứ để mong yên nếp nhà nhưng sóng gió nào có ngừng lặng.Dương Thị T. là giáo viên một trường cấp hai trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Vốn có chút nhan sắc, nên cách đây hơn chục năm về trước, ngay khi vừa mới chân ướt chân ráo ra trường, được phân công về đây công tác, cô T. đã có không ít chàng trai vây quanh. Thế nhưng, duyên phận kết tóc se tơ, cô T. đã chọn anh Lê Văn H. ở cùng xã để xây tổ ấm. Sự lựa chọn ấy cũng chẳng có gì phải lăn tăn, bởi anh H. ngoài công ăn việc làm ổn định (là nhân viên Chi nhánh Điện lực huyện Kỳ Anh) còn là người rất chăm chỉ, lại yêu thương vợ con nên cuộc sống vợ chồng họ luôn trong ấm, ngoài êm.Cho đến khi đứa con gái lớn của hai người đang học lớp 11 cấp 3 trường huyện thì chuyện đã xảy ra. Ấy là lúc cô T. bỗng thấy chán chồng và để ý đến người đàn ông khác. Chuyện cô T. dan díu với người đàn ông khác bị bung bét, tệ hơn nữa là không chỉ đơn thuần là lời ong tiếng ve, mà còn bị bắt quả tang khi đang vui vẻ với người tình nơi bãi vắng.Trước đây, nhiều người đã nghe tin đồn thổi chuyện cô T. chán cơm thèm phở, bỏ mặc chồng con để sớm tối hú hí với tình nhân. Chuyện đến tai anh H. - chồng cô này, nhưng vốn bản tính chung thuỷ, lại tuyệt đối tin vợ nên anh H. luôn bỏ ngoài tai. Đến mức, anh chị em cũng có lời khuyên can nhưng anh vẫn vô tư cười xoà, trong thâm tâm anh luôn tin rằng, vợ mình là giáo viên trường làng, ngày ngày dạy điều hay lẽ phải cho học sinh thì chẳng có lý do gì để vi phạm đạo đức lương tâm đến thế.Để cho anh chồng cù lần này sáng mắt ra, cô em chồng quyết tâm theo dõi để bắt quả tang chuyện chị dâu làm bậy. Lúc đầu, cũng chỉ nghĩ làm vậy để cô T. biết sai lầm quay về với tổ ấm gia đình, nhưng sự việc đã đi quá xa.Hôm ấy, khi anh H. vừa đánh trâu ra đồng dặm lúa, cô T. liền bảo phải lên trường để họp triển khai công việc năm học mới. Khi chồng khuất bóng sau luỹ tre làng, cô T. cũng quần áo chải chuốt rồi vi vu trên chiếc xe máy ra khỏi nhà. Sau khi ghé vào quán mua một ít hoa quả, thay vì đến trường theo lịch trình, cô giáo này đã nhằm hướng xã bên chạy thẳng. Thì ra, biết chồng bận việc đồng áng, cô T. đã nhắn tin cho nhân tình, hẹn ra bãi đá phía sau trường làng, nơi một bên là biển, một bên là rừng, lại thưa vắng người qua lại, rất hợp cho việc tâm sự.Khi đến cửa hàng xăng dầu, cô T. gửi xe lại đó, cầm túi hoa quả lén lút đi ra phía sau điểm hẹn. Rất không may cho cô T. là lúc ấy, tại điểm đổ xăng cũng có mặt của người em họ chồng nhưng vì mải nghĩ đến giây phút vụng trộm sắp tới nên cô này đã không để ý.Thấy cô T. đi một lát không quay lại, người này nghi ngờ nên gọi điện thoại cho anh H. và chị gái anh H. dò hỏi tình hình. Nghĩ vợ đi họp ở trường nên anh H. không lo lắng gì, nhưng chị gái của anh H. cảm thấy nghi ngờ em dâu lâu nay vốn sống không đàng hoàng với chồng con nên gọi điện cho 2 người em nữa đến chỗ gửi xe và đến trường nơi cô T. công tác hỏi xem cô em dâu đi đâu.Sau khi biết chắc T. không có ở trường, mối nghi ngờ về chuyện đứa em dâu đang giở trò “mèo mả gà đồng” ở đâu đó dấy lên, 3 người tủa đi tìm với quyết tâm phải bắt được quả tang. Khi hỏi mấy đứa trẻ chăn bò thì chúng cho biết thấy cô T. xách túi hoa quả vội vã đi lên phía trên đồi Cù Này.Cả 3 chị em tiếp tục đi tìm, lên đến trên đồi thì phát hiện cô giáo đang trần như nhộng nằm với một người đàn ông trên bãi đá. Không tin được cảnh tượng đập vào mắt mình, cả 2 chị em gái liền xông vào cấu xé cô T. Người lấy quần áo không cho mặc, người nắm tóc cô T. la hét làm ầm ĩ khiến dân tình xung quanh đua nhau kéo đến.Mặc cho cô Dương Thị T. và người đàn ông lạ mặt kia van xin, 3 người chị em của anh H. vẫn không cho cô mặc quần áo rồi người giữ tay, người lôi tóc, người cầm kéo doạ cạo trọc bôi vôi. Trước bàn dân thiên hạ, cô T. cứ phải chịu cảnh trần truồng mà chẳng biết trốn vào đâu. Lúc này, tin xấu đến tai, anh H. vội vàng chạy đến và bất đắc đĩ phải chứng kiến cảnh vợ mình không một mảnh vải che thân đứng bên cạnh người đàn ông khác.Thấy anh, đôi nhân tình vội quỳ gối cầu xin anh tha thứ và được anh đưa quần áo rồi cho về. Anh H. càng buồn phiền hơn khi biết rằng, “phi công trẻ” mà vợ anh dan díu lại là người quen của gia đình. Đó chính là Phan Hoàng K., tổ trưởng tổ khai thác Titan, thuộc công ty Than và khoáng sản Hà Tĩnh, có chi nhánh gần nhà vợ chồng anh H. Thậm chí, đôi ba lần, anh H. còn kêu K. sang nhà nhậu chơi.Những người chứng kiến câu chuyện bi hài trên trách cô T. bao nhiêu thì thương cho anh H. bấy nhiêu. Ngày trước, anh H. vốn đẹp trai, làm việc ổn định ở một Chi nhánh điện lực tại huyện Kỳ Anh rồi quen cô T, họ tổ chức đàm cưới, đến nay đã có với nhau 2 đứa con, đứa con gái lớn đã học lớp 11 và đứa con trai cũng đã học cấp 2.Nhưng tình cảm vợ chồng lại rạn nứt khi anh H. bị mất việc, về nhà làm nông. Chán chồng chân lấm tay bùn, Dương Thị T. cặp bồ và rồi bị bắt gặp khi đang diễn “cảnh nóng”, bị làm nhục trước mọi người. Tưởng như vậy là quá đau đớn, cô T. sẽ tự nhận ra được nỗi nhục trước mọi người, và mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy cũng đã bẽ bàng với xóm làng, đồng nghiệp lắm rồi.Thế nhưng, điều không ai ngờ đến là sau khi được chồng tha thứ cho về nhà tự kiểm điểm, 1 tuần sau, cô T. xin nghỉ phép tại trường rồi sắp xếp công việc, khăn gói áo quần xin vào nhập viện để điều trị vết thương do hôm bị 2 người chị của chồng cấu xé, nay vết thương mới tái phát! Chẳng còn biết làm cách nào, thấy vợ phải nhập viện, lại nghĩ một phần lỗi thuộc về mình nên anh H. lẳng lặng vào thăm nuôi. Như thế dường như vẫn chưa làm cho cô T. hả giận, càng nghĩ càng ức nên một ngày nọ, cô bất ngờ viết đơn tố cáo chồng và mấy người chị người em của chồng gửi cơ quan điều tra về hành vi làm nhục người khác.Theo lý của cô T. thì, chuyện cô ngoại tình, nếu chồng thấy bức xúc thì cứ việc yêu cầu các cấp chính quyền vào cuộc để xử lý, “án phạt” có kịch khung cũng chỉ là xử phạt hành chính. Nhưng tội làm nhục cô và người tình trước bàn dân thiên hạ, nhất định phải ngồi tù và bồi thường danh dự, nhân phẩm. Khi biết chuyện này, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, khá khen cho bản lĩnh của cô giáo làng.Cơ quan điều tra công an huyện Kỳ Anh nhận được đơn tố cáo cũng cho rằng, đây là vụ kiện hy hữu nhất trong lịch sử tố tụng nên đã phối hợp với toà án và chính quyền, cơ quan nơi cô T. công tác để vận động, thuyết phục và hoà giải mãi, cô này mới rút đơn để giữ yên nếp nhà.(Theo ANTĐ/Zing, Bee.net)