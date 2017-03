Có nên kết hôn sớm

Kết hôn khiến bạn tăng cân

Trong 10 năm đầu của cuộc hôn nhân, một phụ nữ sẽ tăng từ 4-7 kg (dù chưa sinh con). Sau khi kết hôn, những thay đổi trong vấn đề trao đổi chất dẫn tới việc tăng cân, nguyên nhân sâu xa nằm ở sự thay đổi hành vi. Đó là không dành thời gian và sức lực thỏa đáng để thực hiện những bài tập giảm cân và những chế độ ăn kiêng hợp lý.

Đàn ông cũng biến bản thân trở thành những ông xã bụ bẫm và điều này cho phép phụ nữ nới lỏng chế độ ăn kiêng. Bây giờ trông nàng thật đẹp. Nhưng cộng thêm ít nhất 5 cân vào trọng lượng sau khi kết hôn lại là chuyện khác!

Kết hôn chấm dứt mọi quyền lựa chọn

Sự đa dạng khiến cuộc sống thêm hương vị. Hương cũng chính là tên cô gái khiêu vũ với bạn trong đêm dạ hội của tổng công ty, nàng đã cho bạn số điện thoại. Sẽ chẳng có chuyện đó nếu bạn là quý ông có vợ.

Ổn định cuộc sống với một người phụ nữ sẽ lấy đi của bạn quyền lựa chọn và sự hồi hộp trong những phi vụ đuổi bắt. Không còn nhậu nhẹt lu bù, bóng đá thâu đêm, không còn những mối tình thoảng qua, không được tán tỉnh những cô gái trẻ măng, những cô gái luôn khiến cho cuộc hẹn vô cùng thú vị.

Tất cả là bởi giờ đây bạn đã bị trói buộc. Các cô gái sẽ quay đi khi biết bạn có gia đình.

Hôn nhân rất tốn kém

Tổ chức đám cưới càng ngày càng đắt đỏ, tốn kém. Vấn đề tồn tại trong hôn nhân chủ yếu đến từ tiền bạc mà thường là do thiếu tiền, vì vậy không không nên kết hôn sớm để sau đó nghẹt thở vì nợ nần do việc tổ chức đám cưới đem lại.

Hôn nhân đồng nghĩa với tự do bị hạn chế

Những người đã kết hôn nói rằng họ rất tự do. Nhưng những người thực sự có tự do sẽ không phải ngồi kể lể về việc họ tự do thế nào bởi những người đó đang bận làm những việc khác thú vị hơn. Những người đã kết hôn buộc phải có cách nghĩ dễ dãi hơn về sự tự do theo kiểu hàng tháng trời lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi xa, hàng tháng trời chần chừ và đến phút cuối thì hoãn lại và kết luận “sẽ lên kế hoạch sớm để thực hiện chuyến đi này sau”.

Hôn nhân là không ngừng thỏa hiệp

Sống nghĩa là phải được trải nghiệm thật nhiều trước khi chợp mắt ngủ dài trong lòng đất. Rất khó để làm được điều này nếu bạn dùng 2/3 cuộc đời để làm hài lòng bạn đời. Bạn chiều nàng đi bơi thuyền vào cuối tuần trước. Tuần này bạn muốn đi đá bóng với bạn bè nhưng nàng muốn cùng bạn đi xem phim, muốn bạn ngồi bên nhìn nàng thút thít và đưa khăn giấy cho nàng. Sự thỏa hiệp không chỉ nằm ở những quyết định nhỏ. Có những lúc hai bạn phải thống nhất đưa ra những quyết định quan trọng như sẽ mua nhà ở đâu, tiêu tiền vào việc gì và hàng tỉ những chọn lựa khác nữa, bạn sẽ phải nhường nhịn ít nhiều để nàng vui lòng.

Hôn nhân bào mòn ham muốn tình dục

Bạn vẫn sẽ định kỳ “yêu” vợ. Nhưng một điều khó tránh khỏi chính là sự nhạt nhẽo và đơn điệu. Luôn luôn ở một không gian cố định, một tư thế nhàm chán và luôn kết thúc theo cùng một kiểu. Bạn đề xuất với vợ nên thử cảm giác mới. “Hôm nay em không muốn”. Nếu trung thực thì thật ra nàng muốn nói “Không bao giờ!”.

Một số phụ nữ sẽ tích cực cùng chồng khám phá điều mới mẻ, nhưng sẽ không phải là liên tục, liên tục đổi mới trong hành trình dài của hai người. Những ngày hừng hực, hùng hục đầu tiên rồi cũng sẽ qua đi.

Hôn nhân có thể thất bại

Dù hai người thực sự yêu nhau và muốn dành cả cuộc đời cho nhau thì vẫn luôn tồn tại khả năng ly hôn. Nếu lúc này đây, mới chỉ nghĩ tới việc kết hôn bạn đã thấy ớn, vậy làm sao bạn có thể có một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc dài lâu khi hai người định kỳ hai tuần cãi nhau to một lần?

Hôn nhân chấm dứt mọi phiêu lưu

Phiêu lưu thật đơn giản khi bạn còn độc thân, chỉ mình bạn phải gánh chịu nếu mọi sự đổ bể. Nhưng khi đã có gia đình, bạn không thể mặc sức chạy theo cơ hội khi cuộc sống, tiền bạc, sức khỏe, tương lai của cả nhà nằm trong tay bạn. Sẽ thật ích kỷ nếu chỉ làm theo mong muốn và suy nghĩ của bản thân.



Kết hôn rồi bạn sẽ phải làm những điều tốt cho cả hai vợ chồng và con cái, trong mỗi quyết định, bạn đều phải tự nhắc mình như vậy. Suy nghĩ này sẽ không cho phép bạn tham gia vào những vụ làm ăn mạo hiểm, thực hiện những thay đổi lớn, những ý tưởng có thể làm đổi thay cuộc sống của bạn nếu thành công.

Hôn nhân là vĩnh cửu

Hãy nhớ lại mình vài năm trước đây rồi vài năm trước nữa, nghĩ xem mình bây giờ đã thay đổi thế nào. Tiếp theo, nghĩ về mình trong 10 năm nữa; về cơ bản bạn sẽ vẫn vậy, nhưng chắc chắn sẽ có những thay đổi trong sở thích, tình cảm, nhận thức.

Liệu có quá sức không khi yêu cầu cả hai người phải yêu nhau vẹn nguyên như ngày đầu mặc cho cả hai đều thay đổi? Không dám mạo hiểm, không đi chơi xa cuối tuần, chỉ toàn là những thỏa hiệp, luôn phải chi tiêu hợp lý và giảm ham muốn tình dục… Đó là những khó khăn thực tế của cuộc sống gia đình, nếu bạn còn quá trẻ, chưa đủ tự tin, bản lĩnh và chín chắn thì đừng vội bước chân vào “trò chơi dành cho những người trưởng thành” này nhé!

Theo Hồ Bích Ngọc (Dân trí/ Askmen)