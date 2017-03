Có vợ đẹp vẫn lăng nhăng?

Trong rất nhiều trường hợp, đàn ông bỏ rơi cô vợ xinh đẹp của mình để chạy theo người đàn bà khác, kém sắc, kém tài, nói chung không có gì đặc biệt. Phụ nữ băn khoăn rằng tại sao chồng mình chọn phụ nữ xấu thay vì một ả chân dài xinh đẹp. Và đây là lý do:



1. Dễ hạ gục: Không khó lắm để bạn nhận ra đàn ông mất bao nhiêu thời gian để “cưa” một phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp. Họ phải chiều chuộng, đưa đón, quà cáp, tán tỉnh có khi trong suốt khoảng thời gian dài nếu muốn đạt tới mục tiêu cuối cùng: lên giường.



Hầu hết đàn ông đã có vợ không có nhiều thời gian đến thế. Họ xem xét mục đích ngoại tình của mình. Nhất là với những quý ông chỉ thích đổi món cho vui, những mục tiêu dễ đạt được đôi khi chính là đích ngắm lý tưởng.



2. Anh ấy nghiện sex: một dạng rối loạn điều khiển hành vi do hệ thần kinh. Những người mắc chứng bệnh này tìm mọi cách để thỏa mãn nhu cầu sinh lý thay vì mất thời giờ chọn lựa bạn tình xấu hay đẹp. Bất kể đó là ai, ngoại hình tính cách ra sao, miễn cô ta sẵn sàng “đáp ứng”, cô ta sẽ được chọn.



3. Ham muốn nhất thời: Có nhiều kiểu ngoại tình – tình một đêm là một trong số đó. Anh ấy đến dự một bữa tiệc lớn, mọi người đều uống đến say mèm. Men rượu làm máu đàn ông trỗi dậy. Một cô nàng không được xinh xắn cho lắm cũng đang trong tình trạng tương tự. Thế là họ làm những gì cần làm... Trong khi bạn phát điên lên vì tức giận!



4. Không tự tin vào bản thân: Người xưa có câu “nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo” có lẽ cũng không sai cho lắm. Với một người đàn ông thiếu tự tin vào bản thân, khả năng anh ta tự đánh giá thấp chính mình, từ đó hạ thấp tiêu chuẩn bồ bịch là rất lớn.



5. Yêu là yêu mà sex là sex: một bộ phận đàn ông có suy nghĩ như trên. Trong thâm tâm, họ luôn coi vợ là người phụ nữ đoan trang mẫu mực, là mẹ của những đứa con. Họ không đành lòng và cũng không muốn để vợ trở thành thứ mua vui trong những cuộc chơi ái tình. Đàn ông luôn thích tìm tới những thứ mới lạ, từ cách thức, tư thế, một chút “bẩn”, hay hơi quá “mạnh”. Một số thực sự nghĩ rằng người vợ xinh đẹp thánh thiện của mình không đáng bị đối xử không đúng mực.



6. Lỗi đến từ chính người vợ: không phủ nhận rằng nàng xinh đẹp, dịu dàng, nhưng vấn đề là nàng không thể nấu nỗi một bữa cơm ra hồn, không biết chăm con, không biết quán xuyến nhà cửa, hay tệ hơn nữa, nàng cũng thích đong đưa không kém. Nhiều phụ nữ thậm chí không biết quan tâm tới chồng, tỏ ra quá nhõng nhẽo như trẻ con, thích tiêu tiền hoang phí,... Họ trở nên xấu xí trong mắt ông xã, trong khi những phụ nữ có vẻ ngoài xấu hơn lại có tất cả những phẩm chất tốt mà họ thiếu. Việc họ bị chồng chán chỉ là yếu tốt thời gian.





Theo VTC