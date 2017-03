Con gái hãy chủ động nói lời yêu

Tại sao con trai thường ngỏ lời trước



Theo tâm lí trong tình yêu, con trai là phái mạnh và là người thích đi chinh phục một nửa của mình. Họ có “nghĩa vụ” đi cưa cẩm đối tượng mình yêu, và điều chắc chắn rằng khi đối tượng đã “liêu xiêu” thì họ sẽ là người chuẩn bị đặt ra những kế hoạch cho vụ ngỏ lời. Có thể là một bông hồng đỏ kèm với tiếng yêu, một bức thư tình để vội trong túi xách của nàng, tin nhắn qua điện thoại hoặc mạnh mẽ hơn là đối diện với nàng và nói lên tấm lòng của mình.



Còn với con gái, là người vốn thích được tán đổ nên họ luôn là người ở trong thế “chờ đợi”. Họ muốn xem chàng trai sẽ có những trò gì, ngỏ lời với mình ra sao, có quan tâm đến nàng không và hơn hết là họ muốn xem các chàng có kiên trì theo đuổi mình hay không. Chính vì vậy mà các nàng không bao giờ là người nói lên tiếng yêu trước các chàng trai.



Khi con gái chủ động nói tiếng yêu



Một khi tình thế đảo ngược, con gái là người sẽ nói lời tỏ tình với các chàng. Vậy lúc đó, tình thế sẽ như thế nào?







Đừng ngần ngại nói ra tình yêu của mình con gái nhé

Có rủi ro gì khi con gái chủ động tỏ tình

Với những chàng trai hoạt bát, nói năng khéo léo và có tài “sát gái” thì việc cưa cẩm các nàng chỉ là chuyện “dễ như trở bàn tay”. Nhưng với những anh chàng nhút nhát, kém mồm, kém miệng, đứng trước người yêu chỉ biết im lặng và mặt đỏ lựng thì việc tỏ tình với nàng như tìm đường lên trời. Họ còn phải cô đơn hàng chục năm nữa vì cái tội “nhát gái”. Và lúc đó nếu như được nàng lên tiếng nói lời yêu thì không còn gì sung sướng bằng. Họ như gỡ được mớ rắc rối bong bong chất chứa trong lòng.Các bạn nghĩ rằng việc con gái tỏ tình trước là điều không nên, bởi có thể các chàng không thích con gái mạnh mẽ đến vậy. Nhưng bạn có biết rằng, theo một cuộc khảo sát, có tới 75% nam giới cảm thấy hạnh phúc và sung sướng khi đối tượng theo đuổi mình ngỏ ý trước. Đôi khi ta nhầm tưởng rằng con trai chỉ thích đi cưa cẩm người khác nhưng họ cũng thích được đối tượng quan tâm đến mình. Nhiều lúc họ cũng muốn được xem tình cảm các nàng dành cho mình là bao nhiêu khi suốt ngày các chàng phải bám đuôi, quan tâm, dỗ dành nàng, nghĩ nhiều trò để lấy lòng nàng.Nếu nhận được một tiếng yêu từ chính nàng thốt ra đầu tiên thì chàng cảm thấy mình thật hạnh phúc khi bao nhiêu công sức bỏ ra đã nhận được hồi đáp có hậu.Dù biết con gái chủ động nói tiếng yêu trước nghe có vẻ trái với “quy luật tình yêu” nhưng nếu bạn gặp một anh chàng hiền hậu, học giỏi, rất tốt bụng, hợp với bạn, duy chỉ có điều là nhát gái, không dám hé nửa lời “có cánh” trước mặt bạn. Vậy khi yêu một người như vậy, bạn chỉ lẳng lặng đợi người ta tỏ tình thì có đến… tết vẫn chưa thấy chàng động tĩnh gì. Nếu như lúc ấy bạn không chớp cơ hội, nói lời yêu vớ chàng thì có thể tình yêu của bạn sẽ ra đi mà chẳng có…lí do gì cả.Điều mà con gái thường hay lo sợ khi trước khi tỏ tình là nếu không thành, có thể sẽ mất đi tình bạn vốn có giữa hai người. Nhưng một điều các bạn gái nên biết rằng, nếu như trong trường hợp chàng trai nhận được lời tỏ tình không thích cô gái đi chăng nữa thì anh ta vẫn đủ tinh tế để trả lời một cách khéo léo nhất cho cô gái hiểu và không đến nỗi thất vọng. Bởi phái mạnh không bao giờ muốn gây khó xử cho phái yếu. Họ luôn thể hiện một thái độ quan tâm và ga lăng với tất cả các cô gái.Việc con gái tỏ tình trước với người mình yêu không có gì là xấu cả, bởi đó là sự tự do trong tình yêu, mỗi phái đều được quyền nói lên tiếng yêu của mình. Quan trọng là con gái có đủ can đảm để nói lên tiếng yêu với một nửa của mình không thôi. Nếu như bạn đang có một trái tim đang theo đuổi mà chưa dám nói ra, hãy can đảm nói lên tình yêu của mình, con gái nhé.