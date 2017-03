Con gái thiệt thòi

Theo TSL (DT)



Vừa cấn thai chị đã vật vã nghén, mệt mỏi bải hoải, thậm chí phải xin nghỉ vài hôm để ở nhà nghỉ ngơi. Chị phàn nàn “Đứa đầu có bị thế đâu”, nhiều người cười động viên. Mẹ nghén thì con mới khỏe, mà nghén ngay từ giai đoạn đầu này dễ con trai lắm, cố lên. Chị cũng hồi hộp và hi vọng.Thai được mười hai tuần, chị đi siêu âm kiểm tra, tranh thủ hỏi dò xem là giai hay gái. Chị bàng hoàng khi ông bác sỹ già phán“Con gái nhé!”. Tuy vậy cũng không thể bất ngờ bằng lúc về nhà anh dứt khoát yêu cầu chị bỏ cái thai đi.Chị đang bất mãn thì thấy bà chị gái chồng ào đến,chắc đã thoáng nghe quyết định của em mình, chị ấy nghiêm mặt lại: “Cậu ký giấy đi, mợ đẻ ra tôi nuôi. Ai lại làm việc thất đức ấy”. Chị thở phào, vì ở nhà, chị cả tiếng nói rất có trọng lượng. Cũng may anh còn biết nghe và sợ chứ không thì... hoàn hồn. Chị lại thương cho đứa con thiệt thòi chưa sinh ra đã bị từ chối này.Loáng thoáng tiếng bà chị chồng an ủi cậu em qua câu chuyện làm quà. Hôm vừa rồi cơ quan chị đi du lịch, nghe ông lái xe kể, vợchồng anh trưởng của ông đã có một đứa con gái, đứa thứ hai mọi người đều kỳvọng là giai, nhưng đến tháng thứ tư, chúng đi siêu âm hai bác sỹ đều nói khả năng con gái. Liền gặp thầy bói xem ngày thụ thai, với tuổi hai vợ chồng, rồi còn bắt cả mạch của vợ cũng kết luận là gái. Chúng bàn nát nước, phải đẻ thêm đứa thứ ba bị kỷ luật thì toi, tiền đâu nuôi con, mà không có con giai thì mặt mũi nào nhìn tổ tiên. Vậy là chúng có ý muốn bỏ đứa bé đang thành hình ấy. Chúng hỏi ý kiến ông, lại cả bà thông gia cũng sang nhỏ nhẹ phân tích, xin phép cho bỏ. Ông quát ầm ĩ, cấm tiệt cái việc bất nhân ấy, không ai dám trái lời. Đến tháng thứ sáu con dâu đi khám lại, bác sỹ mới vô tình khen thằng cu khỏe đấy, mà nó giật mình. “Ra là thằng cu thật các bác ạ, nó vừa mới sinh tuần trước”. Mọi người trong xe ồ lên vui vẻ chúc mừng ông thật phúc đức.Rồi chị còn kể thêm chuyện từng nghe, có đôi quyết định đẻ chui đứa thứ ba. Thai sắp sang tháng thứ tư thì nghe phán là gái mà rụng rời chân tay, đành thống nhất đi phá, rồi ngất lên ngất xuống khi bác sỹ nói đó là thai con trai. Rồi chị kết luận: “Cứ sống ác thế sớm muộn cũng bị trời phạt”.Trước khi về chị chồng rỉ tai chị: “Cứ yên tâm dưỡng thai. Giai gái gì cũng đáng quý cả. Việc này cứ từ từ khai sáng cho cậu ấy. Mợ đừng quá lo lắng”. Thẫn thờ cảm ơn chị chồng mà lòng chị chẳng buồn nghĩ thêm gì khác. Chỉ bực, chả lẽ con gái không phải là con người? Sao anh chẳng thương vợ thương con, chỉ nghĩ đến đứa nối dõi? Người mà chị sẽ sống chung đến trọn đời đây sao?