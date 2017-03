Con hư tại...

Theo ĐỖ KIM (TTO)



Trong nhóm có một cô bạn, đã lâu không gặp, bởi cô ấy mệt mỏi lo toan cho cậu con trai. Lúc bé cậu con trai ngoan, học giỏi. Đến khi lên cấp II, cậu bé bắt đầu chơi và nghiện game. Lên cấp III, cậu lại chuyển sang mê đua xe. Cô bạn tôi bắt đầu ra vào các cơ quan công an để bảo lãnh con trai, và cũng không ít lần thăm nuôi con trai tại bệnh viện. Khoảng thời gian đó bạn tôi sa sút thấy rõ, mệt mỏi, không còn thời gian gặp gỡ bạn bè. Cố gắng lắm cô bạn vẫn lo cho cậu con trai tốt nghiệp được phổ thông và vào học cao đẳng.Lúc này cậu con trai lại chuyển sang mê gái, suốt ngày chỉ tìm cách xin tiền mẹ mua đồ hàng hiệu cho bạn gái. Cô bạn tôi sau bao nhiêu lo lắng, mệt mỏi, lại cảm thấy thời gian hiện tại là đỡ nhất, bởi chỉ tốn tiền nhưng không phải lo lắng, hồi hộp cho tính mạng của con nữa. Có lẽ do đã quen sống chung với lũ chăng!Cô bạn khác có một cô cháu gái, lúc còn bé cháu rất ngoan, học giỏi. Lên cấp III, cô bé thi đậu vào những trường danh tiếng. Học được thời gian, một hôm bỗng nhiên cô giáo chủ nhiệm mời phụ huynh đến trường, gia đình mới ngã ngửa, cô bé giữ quỹ lớp nhưng đã tiêu sạch tiền quỹ. Nhà trường đề nghị gia đình chuyển cô bé sang trường khác. Sang trường khác, cô bé tiếp tục làm một cú như thế nữa... Khó khăn lắm cô bé mới tốt nghiệp phổ thông, gia đình xin cho con học công nghệ thông tin. Được một thời gian, cô xin tiền làm dự án, mẹ sinh nghi nên nhờ người hỏi thăm, bàng hoàng khi biết cô bé chẳng hề đi học.Chưa kể, khi ra ngoài cô bé luôn tự giới thiệu cha mẹ là giám đốc công ty này nọ, tìm cách lừa tiền người khác, gia đình phải è cổ ra trả nợ hết đợt này sang đợt khác. Không làm ra tiền nhưng thích xài hàng hiệu, thích vung tiền đãi bạn bè, nên khi không có tiền thế là...Những câu chuyện đó ám ảnh tôi suốt cả tuần, các bạn trẻ ấy khi còn nhỏ là những trẻ ngoan, thông minh. Nhưng do được cưng chiều, được cho nhiều tiền nên các em đã tiêu tiền vung tay quá trán, trong khi chưa kiếm ra tiền, từ đó sinh ra tật nói dối, làm đủ cách kiếm tiền. Điều làm tôi day dứt nhất là có cách nào giúp những bậc cha mẹ thay đổi các em ấy trở lại là những đứa con ngoan như xưa không? Có cách nào giúp những bậc cha mẹ phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi không tốt của con mình?