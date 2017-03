Con khó dạy tại... gameshow?

Dạy con nhận đúng giá trị bản thân TS Võ Văn Nam, giảng viên khoa Tâm lý giáo dục, đại học Sư phạm TP.HCM: Các chương trình gameshow truyền hình của chúng ta hiện nay dường như đang có một điểm chung: cố gắng thể hiện sự khách quan, tự nhiên ở các thí sinh như các chương trình nước ngoài. Thế nhưng, sự khách quan đó lắm khi là xếp đặt cố tình. Nếu giải trí đơn thuần thì không nói làm gì, nhưng có lẽ chúng ta chưa nghĩ tới những tác động đến khán giả, đặc biệt là khán giả nhỏ tuổi. Các cháu vẫn luôn nghĩ rằng những người đẹp nhất, tài năng nhất thì mới tham dự các cuộc thi. Vì vậy, bất kỳ một lời nói, một hành vi ứng xử, một kiểu ăn mặc trên truyền hình cũng có thể làm các cháu bắt chước theo. Sẽ thế nào đây nếu ban tổ chức vô tình hay bằng cách nào đó cho lên sóng một thí sinh có vấn đề về tâm thần nhưng cứ ảo tưởng mình sẽ chiến thắng? Hay thản nhiên để một thí sinh không tài cán gì, vô tư lên sân khấu tán hươu, tán vượn với ban giám khảo... rồi cho rằng tất cả những thí sinh này đang tự tin vào bản thân, tung hô sự tự tin ấy? Sẽ rất nguy cấp nếu những khán giả nhỏ học phải sự “tự tin” như thế. Về phía nhà trường và các bậc cha mẹ, cần chỉ rõ cho con thấy giá trị bản thân của con. Rằng sự tự tin chỉ có thể tìm thấy ở chính khả năng thật sự của mình. Các cháu cần nhận thức rằng những gì diễn ra ở các cuộc thi chỉ nhằm mục đích giải trí. Và nếu các cháu muốn đuổi theo, bắt chước, thì cha mẹ nên hướng cho con những mẫu hình tích cực, phân tích để con hiểu thế nào là đẹp, là xấu, là tốt. Xin đừng cho lên sóng những hành vi kệch cỡm Phan Lê Dung, 34 tuổi, quận 5, TP.HCM Những gia đình trí thức còn có biện pháp xử lý tình huống con cái bị tác động quá mạnh bởi truyền hình. Chứ còn với những gia đình công nhân, lao động, lắm khi cha mẹ phải bối rối với những lý lẽ từ con cái. Đứa con trai học lớp 5 của tôi, chỉ tham gia biểu diễn văn nghệ ở trường thôi nhưng cháu cũng đòi bố mẹ dẫn ra tiệm làm tóc, mà phải nhuộm màu, vuốt keo bóng láng mới chịu! Cháu bảo như vậy mới giống ca sĩ biểu diễn. Khuyên con không nghe, chúng tôi dùng biện pháp mạnh thì con khóc la, trách hờn, không chịu tham gia văn nghệ nữa. Có khi chúng tôi bất lực trước những đòi hỏi của con. Tan học về là cháu đòi mở tivi, rồi dán mắt vào mấy cuộc thi âm nhạc. Cháu còn đòi tôi mua cho điện thoại để nhắn tin ủng hộ. Lỗi này do đâu? Tôi chỉ mong những người tổ chức các cuộc thi trên truyền hình hãy đưa mục đích giáo dục lên hàng đầu, không nên vì lợi nhuận, vì mục đích thu hút đám đông mà cố tình gán ghép, cho lên sóng những hành vi kệch cỡm, ứng xử vô bổ rồi cho đó là tự tin. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến lối sống của thế hệ trẻ thời nay. Con tôi cũng từng là nạn nhân Nguyễn Anh Tài, 52 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM Con trai tôi cũng làm tôi một phen khốn đốn. Sau khi xem trò nuốt cá kèo ở cuộc thi VietNam Got Talent vừa qua, con trai tôi bắt đầu đi học võ, rồi về nhà xếp gạch, lấy tay đấm vào cho đến khi nào gạch vỡ! Lúc khác cháu lại làm liều, nằm nhoài ra sàn, bảo đứa em nhỏ cưỡi xe đạp cán qua mình! Cũng may chúng tôi phát hiện kịp thời, can ngăn, giải thích khéo léo cho con hiểu không cứ bắt chước những trò trên tivi thì mới có tài năng, thì mới là tự tin. Mong rằng những cuộc thi đó hãy gạn đục, khơi trong một cách khách quan nhất để đem đến những phút giải trí đầy ý nghĩa cho khán giả khắp nơi. Trà My (ghi)